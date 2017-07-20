10 удивительных историй, которые заставят поверить в карму
«Все, что мы делаем другим, возвращается к нам самим» — некоторые называют это кармой, некоторые — справедливостью.
AdMe.ru нашел на просторах интернета удивительные случаи, которые можно приписать к обоим этим понятиям.
- Как-то в детстве мы с одноклассником выходили из ДК: он хотел открыть застекленную дверь, но, едва коснулся ручки, стекло вдребезги разбилось. Другу пришлось заплатить 50 рублей. При этом я очень удивился, потому что на стекле не было ни трещинки. А друг вообще был в полушоковом состоянии: оказалось, что буквально на днях ему дали сдачи вдвое больше, он это заметил, но не сказал. Ему дали две купюры по 50 рублей вместо одной.
- Мой дед никогда не пил и не курил. Он ветеран, прошедший Сталинград. Однажды рассказал такой фронтовой случай: солдатам выдали спирт, а дед отказался. Тогда его однополчанин захватил его порцию со словами: «А какая разница, пить или не пить, все равно помрем!». Произнося этот тост, он чуть привстал. Пуля снайпера пробила шлем насквозь.
- Мы с подругой забеременели примерно в одно время, и на приличном сроке нас положили в одну палату. И мы решили поспорить: кто же из нас будет первой. Я сказала, что подруга, а подруга — что я. И тут момент Х! У меня начались схватки. В палату прибежали медсестры, а подруга начала смеяться настолько злобным смехом, что в порыве смеха схватки начались и у нее. Выиграла спор я.
- Купил в секонд-хенде брюки. И так получилось, что еще ни разу не оставался в них трезвым! Сначала думал, что совпадение, потом смеялся, что пьяные брюки. А вот когда мама пожаловалась, что я опять свои пьяные штаны одел, я уверовал в карму вещей. Кажется, я догадываюсь, кем был их первый хозяин.
- Ехала на собеседование. И, как по закону подлости, на парковке почти не было свободных мест. Двинулась к тому, которое ближе, но меня обгоняет какой-то мужик и паркуется предо мной. Ну, что поделать, пришлось ставить машину на камчатке. С парковки я уходила злая. Дошла до здания, зашла в лифт и тут вижу, как бежит тот мужик и показывает: подожди, мол. А я за пробежку по парковке ору: «Это карма!» — и нажимаю кнопку. А теперь угадайте, кто потом оказался моим начальником.
- Как-то однокурсник нашел на улице мобильный телефон и, к нашему удивлению, решил не искать владельца, а оставить телефон у себя. Вечером того же дня к нему прицепились гопники и попросили позвонить. Он ответил, что у него нет мобильника. И именно в этот момент телефон зазвонил! Однокурсник лишился и мобильника, и опрятного внешнего вида, и сомнений по поводу кармы.
- У торгового центра привязалась цыганка, напредсказывала всяких ништяков, загоняла про карму, в итоге выклянчила сотку. И тут карма настигла ее саму: на прощание мы обнялись и стольник, торчавший из ее кармана, «нечаянно» приклеился к моей руке.
- Проснулся как-то с хорошим настроением и мыслью: «Нужно сделать доброе дело!». Начал день с того, что уступил место в автобусе, дал деньги попрошайке, купил у бабушки в переходе цветы и тут же подарил их мимо проходящей девушке.
Итог дня: потерял кошелек, разбил экран на телефоне и кульминацией были эпично порванные шорты в самом сокровенном месте. Со стыда бегом пробежал 3 остановки, пока не запнулся на шнурке. Упал, открыл глаза — 1000 рублей лежит прямо перед носом. Спасибо.
- Лет 5 назад на чемпионате по воздушной акробатике была у меня постоянная соперница, с которой мы шли плечом к плечу. Этот чемпионат должен был решать, кто из нас поедет на Европу. Я выступила как никогда хорошо и в ожидании выступления оппонентки пошла поесть. Но не дошла. Когда шла по лестнице, кто-то меня толкнул в спину. Но карма не заставила себя ждать: во время выступления она сорвалась со снаряда. Из-за травм ушли из спорта обе.
- Мой старший брат бросил свою девушку из-за того, что она чересчур сильно хотела семью и детей. Через некоторое время начал встречаться с другой, и по прошествии примерно полугода она забеременела. Так пришлось брату оперативно сыграть свадьбу, а вскоре узнать, что у него — тройня.
- У меня никогда не было парня. Считаю, что испортила себе карму, когда в 3-м классе ударила кулаком мальчика в глаз за то, что он признался мне в любви. Я просто испугалась и не знала, как отреагировать. Не повторяйте мою ошибку!
По материалам Подслушано, thequestion, pikabu