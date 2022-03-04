10 токсичных родителей на примере персонажей из сказок, которые любого ребенка до ручки доведут. Или до психотерапевта

Быть родителем — это, пожалуй, одна из сложнейших работ в мире. Причем и в сказках тоже. Тут никто не застрахован от ошибок и нет единой инструкции, как поступать в той или иной ситуации. Однако некоторые рекомендации все же имеются.

AdMe.ru вспомнил наиболее токсичных родителей из сказок и на их примере проанализировал поведение, которое точно не стоит повторять, чтобы выстроить гармоничные отношения с ребенком.

Высмеивание мечтаний ребенка («Русалочка»)

У Русалочки была мечта: ей очень хотелось попасть на сушу и пройтись по земле. Однако вместо того, чтобы поддержать свою дочь, ее отец лишь высмеивал эту затею и отмахивался от нее. К какому трагичному финалу это привело, мы помним. Мечтать для ребенка вполне естественно. Однако многие родители относятся к этому как к глупости или очередной детской фантазии, на которую не стоит обращать внимания. Такое безразличие может не только уменьшить доверие ребенка ко взрослым, но и сделать его менее уверенным в себе. Что делать? Отцу Русалочки нужно было сесть и честно поговорить обо всем с дочерью. Он мог предупредить ее о возможных опасностях и вместе с ней продумать план действий — более надежный, нежели задействование сомнительной магии. В целом такая стратегия подойдет и для общения с обычными, не сказочными детьми.

Гиперопека («Дюймовочка»)

Мать Жабы из «Дюймовочки» привыкла настолько опекать своего драгоценного сыночка, что, даже когда тот вырос, сама подобрала ему невесту. А он превратился в беспомощного и ничего не умеющего взрослого, который не смог удержать и то, что ему принесли на блюдечке. В реальной же жизни при такой гиперопеке дети вроде как и превращаются во взрослых, но так зачастую и не становятся полностью самостоятельными. Впоследствии это влияет и на их собственное качество жизни и самооценку, и на жизнь родителей. Что делать? Маме Жабы нужно было позволить своему сыну потерпеть неудачу. Захотел жениться — ищи и завоевывай жену сам. В конце концов, может, желание жениться и вовсе пришло ему от скуки. Педагог Джессика Лейхи даже написала по этому поводу книгу «Дар неудачи», в которой говорится, что не стоит бояться давать детям ошибаться. Именно через это они и обучаются, находят способы достижения своих целей.

Обесценивание («Золушка»)

Отношения мачехи и Золушки — это замечательная иллюстрация обесценивания. Что бы ни делала старательная падчерица, мачеха все равно находила то, к чему можно было придраться. Родные дочери видели такое обращение их матери с падчерицей. Возможно, это повлияло на то, что они выросли типичными нарциссами. Конечно, дети вряд ли могут сделать то, что по-настоящему впечатлит их родителей. Ведь у них пока так мало знаний и возможностей. Но то, что кажется легким для взрослого, может быть огромным скачком и достижением для ребенка. Об этом нельзя забывать. Что делать? Если бы мачеха хотя бы просто благодарила и хвалила Золушку, не стараясь постоянно умалить ее значение, то, вполне вероятно, конец у сказки был бы иным. Например, счастливая семья в полном составе переехала бы в королевский дворец. Если переносить эту ситуацию на реальную жизнь, то, конечно, не стоит восторженно хлопать в ладоши после каждого самостоятельно завязанного ребенком шнурка. Но обратить на это внимание и похвалить бывает очень важно.

Игнорирование страхов ребенка («Гретель и Гензель»)

Поведение родителей Гензеля и Гретель — это готовая инструкция о том, как поступать, чтобы потерять своего ребенка. Если же цель противоположная — сохранить его и наладить с ним гармоничные отношения, то один из первых пунктов заключается в том, чтобы прислушиваться к детским страхам. Да, взрослым они могут показаться глупыми, но ведь психика ребенка устроена иначе, и с этим надо считаться. Чтобы однажды дети не оказались в заколдованном пряничном домике. Или, например, на приеме у психотерапевта, прорабатывая детские травмы. Что делать? Тут все просто: не бросать детей в лесу и не игнорировать их страхи.

Неуважение границ («Король Дроздобород»)

Неуважением личных границ своих дочерей грешат вообще многие сказочные короли. Принцесс выдают замуж против их воли для укрепления власти королевства, в «воспитательных» целях и даже просто так. И хорошо, когда все чудесным образом разрешается благополучно. Только вот мы не в сказке живем, и пренебрежительное отношение к мнению ребенка чаще всего имеет негативные последствия. Дети могут отдалиться либо так и не научиться отстаивать свои границы и интересы, очень сильно страдая от этого во взрослой жизни. Что делать? Вспомнить, что по отношению к дочери король все-таки прежде всего отец. И что дочь, раз ее выдают замуж, уже достаточно взрослый человек со своим сформировавшимся мнением. К которому стоит прислушиваться. И это не мешало бы делать не только по отношению к мнению сказочных принцесс.

Обращение к чувству вины («Пряничный человечек»)

Сказка «Пряничный человечек», как и ее русский аналог «Колобок», по мнению некоторых исследователей, представляет собой историю взросления. И когда Пряничный человечек уходит в большой мир от своих родителей, они очень сожалеют об этом, причитая и прося его вернуться. Однако вряд ли это происходит исключительно из-за мыслей о его безопасности. Ведь родители испекли его для себя, а он ушел! Без их на то разрешения. В реальной жизни родители, конечно, не бегают за детьми, но могут взывать к их чувству вины, например, прося помочь им по хозяйству. Правда, в таком виде это скорее манипуляция, нежели отношение взрослого человека и зрелой личности. Обычно такое поведение лишь отталкивает ребенка и делает его более закрытым. Что делать? Надо было сразу честно и открыто поговорить обо всем с Пряничным человечком, поделиться тем, что на него рассчитывают и что его пожилым родителям нужна его помощь. В реальной жизни таких откровенных разговоров тоже многим не хватает.

Перекладывание ответственности за ребенка на других («Пиноккио»)

В оригинальной сказке старый столяр вдруг обнаружил, что полено, которое он обрабатывал, заговорило. Испуганный, он, чтобы избавиться от этого наваждения, отдал кусок дерева своему знакомому, который впоследствии и вырезал живую куклу. В реальной жизни груз родительской ответственности тоже давит и пугает настолько, что проще либо вовсе отказаться от нее, либо переложить на кого-то другого. Например, обвинить учителей и школу в плохом образовании ребенка. Что делать? Все мы чего-то боимся и совершаем ошибки. И в воспитании детей тоже. Не бывает идеальных родителей и идеальных сыновей и дочерей. Не надо паниковать, если что-то пошло не по плану. Лучше успокоиться и проанализировать: может, это не наваждение, а настоящее чудо?

Перекладывание обязанностей на ребенка («Красная Шапочка»)

Если отвлечься от того, что это сказка, и попробовать посмотреть на историю Красной Шапочки глазами взрослого человека, то некоторые вещи действительно удивляют. Как мама могла отправить свою маленькую дочку одну в лес? Неужели она не переживала за нее? Или ей просто не хотелось самой идти и проведывать бабушку? В реальной жизни некоторые родители тоже могут взваливать на детей те обязанности, которые им еще не по возрасту, по сути, превращая их во взрослых слишком рано, когда дети еще не готовы ими стать. Такой подход может привести не только к опасным ситуациям, с которыми ребенок еще не умеет справляться, но и к психологическим проблемам. Что делать? Разделять обязанности по дому — хорошая и правильная идея. Но вот отпускать дочь куда-то далеко одну — вряд ли. В конце концов, мама могла сходить проведать бабушку вместе с Красной Шапочкой, превратив это в приятное совместное времяпрепровождение. В обычной жизни некоторым родителям тоже неплохо бы пересмотреть, не много ли обязанностей они взвалили на свое чадо. Ведь это пока еще не совсем взрослый человек.

Родительская тирания («Свинопас»)

И вновь отцы-короли, которые всегда все знают лучше. Стоило принцессе немного увлечься и поцеловать свинопаса, который, кстати, вел себя не очень-то честно и благородно, как король вспылил и выгнал дочь из дома. В жизни такие слишком жесткие и властные родители тоже напоминают тиранов, которым никто не в силах противостоять. Особенно если этот кто-то — маленькое и полностью зависимое от них существо. Что делать? Понять и простить. Возможно, обсудить этот поступок с дочерью.

Невнимание к ребенку («Карлсон»)

Невнимание к ребенку порой оказывается более опасным и травматичным для детской психики, чем, например, чрезмерный контроль или строгость. Так Малыш и оказался на крыше, чуть ли не до смерти перепугав своих родителей. А ведь он честно рассказывал им о своем новом друге. Только вот разве кто-то его слушал? Этот пример на самом деле не так уж и далек от наших реалий. Если не уделять внимание ребенку, вечно от него отмахиваться, ссылаясь на отсутствие времени, то однажды, возможно, его тоже придется откуда-нибудь доставать. Что делать? Все просто: родителям стоило уделить внимание своему сыну и побольше узнать о его новом друге. В обычной жизни все еще легче: почаще слушайте своих детей, особенно когда они сами пытаются вам что-то рассказать. Можно завести традицию — к примеру, по вечерам за семейным ужином обсуждать новости и пришедшие за день в голову мысли.