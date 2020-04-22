10 типов родственников, которые могли бы прославиться как драматические актеры, но пока они репетируют на своей семье

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Про отношения между родственниками снимаются фильмы, слагаются анекдоты, создаются мемы, пишутся стихи. Тема кровных связей никогда не потеряет актуальности, а в основу сюжетов художественных произведений порой положены такие истории, что ни один драматург не догадался бы придумать.

Меня зовут Екатерина, я дипломированный психолог. За годы практики у меня накопились разные жизненные истории о семейных отношениях. Специально для читателей AdMe.ru я решила обобщить этот опыт и придумала собственную классификацию родственников. Конечно, она шуточная. В конце статьи вас ожидает бонус — несколько историй от пользователей интернета.

1. Бедные родственники

Пожалуй, самый распространенный из всех типов. Бедной Насте нужна ваша помощь, даже если эта Настя — 45-летний бородатый дядя Вася из Калуги. Этот взрослый дядя временно, примерно с начала нашей эры, безработный. У дяди Васи есть жена и дети, и всем им нужно помочь: жене работу найти, ведь у вас она есть; старшенькую в университет устроить, ведь у вас связи; младшенькому подарить игровую приставку, ведь у вас деньги. Как быть? Пусть вам тоже что-то понадобится от вашего дяди. Срочно. Наверняка он не такой бесполезный, как притворяется. В этой ситуации два исхода: либо отношения перейдут в стадию взаимовыгодных, либо дядя найдет себе новых родственников с комплексом вины, что тоже неплохо.

2. Родственники-соперники

Некоторым родственникам очень важно, чтобы у них все было лучше, чем у вас. Вы приобрели квартиру — они построят дворец. Вы купили машину — они купят танк. Больше всего родственники-конкуренты любят соревноваться в успехах детей: «Ах, твой Максимка еще не ходит на горшок? А вот моя Машенька в 7 месяцев уже знала весь алфавит. Ну понятно, ведь Максимка весь в деда по линии матери. Не наша родня, не наша». Как быть? Выйти замуж за принца и вычеркнуть «конкурентов» из списка родственников. Но, если говорить серьезно, в игре всегда участвуют те, кто принимает ее условия. Это значит, что, если вам действительно неважны эти странные соревнования, не обращайте внимания на мнение родственников-конкурентов и продолжайте жить своей жизнью.

3. «Перелетные» родственники

Это такая категория родни, которым от вас надо только одно — жилплощадь. Например, если вы счастливый обладатель квартиры с видом на море, наверняка по вам начинают скучать уже в мае. Или вы житель мегаполиса, а четвероюродная племянница тети Жени из далекого поселка Вишневое решила поступить в университет, который — о чудо! — находится именно в вашем городе. Племянница уже едет к вам и даже везет литр козьего молока. Радость-то какая! Как быть? Сменить номер телефона. А если вы житель того самого Вишневого, то наверняка знаете, что лучшее развлечение для родственников из Москвы — это посадка картошки.

4. Родственники-спасатели

У вас неприятности? Чип и Дейл тут как тут. Они запишут вас к врачу, хотя вы и не просили. Или устроят вашего ребенка в школу к «своему» учителю, хотя вы планировали и другую школу, и другого педагога. Им плевать на ваше мнение — они так задурят голову, что вы и не поймете, как оказались во власти этих активных людей. Но придет время, и за навязанную помощь они потребуют расплаты. Как быть? Подарить котенка или щенка — того, о ком они смогут заботиться. Обычно такие люди легко переключают свое внимание на тех, кто действительно нуждается в их опеке. Если такой вариант не подходит, постарайтесь действовать на опережение: решайте свои вопросы самостоятельно, и тогда родственники примут изменения в вашей жизни как уже свершившийся факт.

5. «Внезапные» родственники

Случаи, когда люди внезапно получают в наследство бунгало на Мальдивах от далекой прабабушки, которую в глаза никогда не видели, — прекрасный сон. Гораздо реальнее сообщение в социальной сети: «Привет, у нас с тобой фамилии одинаковые. Может, мы родственники?» Теоретически возможно, но какое это имеет значение, если вам давно за 30, вы никогда не виделись и говорить особо не о чем. Но «родственник» по ту сторону экрана присылает фотографии из личного архива, отчитывается за каждый прожитый день и постоянно спамит дурацкими открытками. Как быть? Сменить фамилию. А если серьезно, рано или поздно человек поймет, что с ним не хотят общаться, и найдет себе другую «родню».

6. Родственники-эксперты

Такие родственники всегда посоветуют, в какой угол вам поставить кровать, а где должна стоять ваза с цветами, чтобы некий «фэншуй» не был нарушен. Среди них есть семейные психотерапевты, желающие дать ценные советы по воспитанию детей. Также есть стилисты — им виднее, какая стрижка вам к лицу. Экономисты — уже посчитали ваш доход и мысленно распределили траты, так что поездку к морю лучше отложить — телевизор вам определенно нужнее. Как быть? Можно спросить, не отнимаете ли вы их ценное время, когда тысячи людей в мире нуждаются в их экспертной оценке. Но творческие люди крайне обидчивы и злопамятны. Поэтому проще будет понять, простить и поступать по-своему.

7. Тетя Соня из Одессы

Тетя Соня — невероятно позитивный человек, но иногда и самой тети, и ее шуток бывает слишком много. Если позвать тетушку на свадьбу, можно запросто сэкономить на тамаде. Только стоит предупредить остальных гостей, что юмор на мероприятии может показаться им несколько экстравагантным. Тетя Соня всегда требует продолжения банкета и никогда не устает веселиться. Как быть? Радоваться жизни вместе с родственницей — не всем так везет с тетями.

8. Родственник «Все пропало!»

Во всех событиях видит проделки масонов, убежден в скором наступлении конца света и абсолютно уверен, что человечество не спасти. У него на всякий случай есть бункер, моторная лодка и 100 упаковок спичек. Его любимая фраза: «Когда-нибудь вы убедитесь, насколько я был прав». Непонятно, чего родственник боится больше: чтобы его опасения сбылись или наоборот, ведь тогда он так и не докажет свою правоту. Как быть? Переубеждать в обратном бесполезно, но и «заражаться» чужим плохим настроением не стоит. Лучшая защита от негатива — способность ценить себя и собственное мнение, ведь вы не раз выходили из сложных ситуаций, поэтому никаким концом света вас не испугать.

9. Родственник-политолог

Самый громкий на семейных застольях. Любая тема в разговоре сводится им к политике. Он знает умные слова — например, мультикультурализм, тоталитаризм и пр. Часто спорит сам с собой, если остальные ушли танцевать. Как быть? Можно постараться убедить родственника, что с его знаниями давно пора баллотироваться в депутаты, а не искать поддержку электората среди родни. Если не помогает — уйти танцевать вместе со всеми.

10. Родственник-сплетник

Собирает сплетни со всей округи. Вам приходится выслушивать истории из жизни всех соседей и участвовать в тайном сговоре против Веры Петровны, которая якобы изменяет мужу. Как быть? В этой ситуации поможет только принципиальная позиция: никогда не принимать участия в подобных разговорах. Стоит лишь раз вступить в дискуссию, как родственник-сплетник запишет вас в свою команду.

Бонус: несколько реальных историй про отношения с родственниками от пользователей интернета

Вот так я и знала, что создание скайпа для учебы приведет к тому, что родственники со всего света найдут меня и будут звонить каждый час. © нунастя / twitter

Знакомый рассказывал. Жил всю жизнь с мамкой, батя ушел, когда ему и года не было. Родственников почти не знал: пара теток и бабка где-то в Москве. Недавно московской бабушки не стало. Она оставила ему шикарную квартиру на Кутузовском. И тут началось: оказалось, что родни у парня не пересчитать, все хотят кусочек квартиры в «нерезиновой». Только сестер штук 10, братьев тоже немало, дядьки, тетки и седьмая вода на киселе. Каждому высылал копию завещания, где единственным наследником был он. Родня исчезала так же быстро, как и появлялась. © CasualFood / pikabu

Мама очень хорошо вяжет. В 90-е вязала на заказ, чтобы прокормить 3 детей. Работала, сажала огород, а ночами вязала, чтобы успеть в срок. Как-то тетка, жена папиного брата, сказала, что раз мама хорошо вяжет, то все ее племянники должны ходить «обвязанные» с головы до ног. Мама растерялась даже. Зато не растерялся мой брат и сказал, что раз тетка гонит на продажу самогон, то мы, ее племянники, должны постоянно пьяные ходить. © Vipman84 / pikabu

Если вы решили стать более уверенным в себе человеком, готовым отстоять свое мнение, а ваши родственники вдруг начали называть вас хамлом, то я вас поздравляю: вы на верном пути. © kaede_klown / twitter

Какого типа родственников не хватает в этом списке? Что делаете вы, когда в отношениях с родственниками возникают конфликтные ситуации?