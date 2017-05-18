10 типов «плохих мальчиков», которые всегда притягивают женщин

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Хорошие девочки всегда западают на плохих мальчиков. Это закон Вселенной. AdMe.ru не пытается оспорить это, а предлагает определить, к какому типу неравнодушны вы.

Сказочник

Виртуозный врун. Его фантазии настолько мастерски вплетаются в реальность, что от правды отличить невозможно. Даже его друзьям. Пытаться ловить бесполезно, за одними выдумками последуют другие, еще более вдохновенные. Почему? Так интереснее жить. Даже его нынешней девушке.

Охотник

Квалифицированный специалист по покорению женских сердец. Женщины для него хобби, как охота. Жертву он выслеживает неспешно, умело подкрадывается, а затем набрасывается одним точным движением. Ей не уйти. Верить такому бессмысленно. Утолив инстинкты, уходит.

Искатель приключений

Сегодня здесь, завтра там. Лягух-путешественник. С таким невозможно соскучиться, он знает все самые лучшие места, у него миллион друзей и миллиард оригинальных идей. Он загорается ими моментально и горы готов свернуть для их воплощения, если не перегорит раньше. Он самый классный, но зачастую на него просто нельзя положиться.

Воспитатель

Знает все и обо всем. У него многому можно научиться. Он мыслитель и эрудит, его мнение сформировано, а позиция непоколебима. Именно поэтому для него могут существовать только 2 точки зрения: его и неправильная. И только вам решать, на какой стороне оказаться.

Самец

Обаятельный хам. Любит выставлять напоказ свои мужские увлечения: машины, спорт, гаджеты. Он само воплощение мужественности, в меру агрессивный и напористый. Не терпит нападок ни на себя, ни на свою спутницу. Но мужественность и хамство для него практически синонимы. И девушке придется принять мат, иронию, подчеркнутую невнимательность и прочие «мужские» качества. Особенно при его друзьях.

Нерешительный

Такой мужчина мог бы быть идеальным мужем: отзывчивым, понимающим, спокойным, мягким. Если бы не одно «но». Делать первые шаги он не торопится. Приятные подарки, понимающий взгляд, задушевные разговоры, переход от слов к действиям — нет.

Мальчик, которого жалко

Хороший мальчик. Но жизнь к нему несправедлива, люди его не понимают, обстоятельства играют против него. Кроме того, у него было тяжелое детство и, возможно, не менее тяжелая юность. Душевная травма глубока, и он на ней зациклился. От всего этого слезы наворачиваются на глаза, сразу хочется обогреть, приласкать и сделать все, что попросит.

Динамо-машина

Успешный в карьере, в жизни, во всем, за что берется. Притягивает женщин, как магнит, но в его сердце есть место только для одной. Он привык держать все под контролем: когда позвонить, в какой ресторан пойти, как долго поддерживать отношения. Но как только вы попытаетесь задержаться в его жизни — его и след простыл.

Нарцисс

Он предмет гордости. И так хорош собой, что невольно начинаешь беспокоиться: вдруг уведут? Он лучше других во многом: внутренне, внешне, в целом. Но иногда кажется, что больше его интересует собственное отражение в зеркале, а не его спутница и их отношения.

Маньяк