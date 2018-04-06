10 типов людей в интернете, которые могут кого угодно вывести из себя

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Интернет, несомненно, великое изобретение человечества. Благодаря ему в нашем распоряжении оказались терабайты информации. А еще приватность и деперсонализация, то есть возможность делать в сети все, что вздумается. Многие люди, ко всеобщему ужасу, восприняли это как призыв к действию и стали творить вещи, которые других жутко бесят.

Мы в AdMe.ru собрали 10 типов людей, которые особенно сильно раздражают на просторах Всемирной паутины. В любом из нас могут быть спрятаны черты этих персонажей, вопрос только в том, как часто мы их показываем. А последние два типа, описанные в этой статье, обычно выводят из себя больше всего.

1. Агрессор

Девиз: «Дайте мне повод на вас наброситься!» Кажется, что эти люди заходят в интернет исключительно в поисках конфликта, поэтому они особенно любят темы о религии, политике, искусстве или воспитании детей. Они не согласны с вами во всем и готовы наброситься только за то, что вы не разделяете их точку зрения. Разумных аргументов не приводят, стараясь как можно больнее вас уколоть, найдя любое слабое место. Что делать? Не вступать в конфликт. Такие люди — настоящие энергетические вампиры, они в восторге от вашей ярости. Не дарите им такой радости. Каждый имеет право на свою точку зрения, но совсем не обязательно ее навязывать другим. В запущенных случаях проблему решает кнопка «Добавить в черный список».

2. Страдалец

Девиз: «Все плохо, а будет еще хуже». На вопрос «Как дела?» вы никогда не услышите от них «Хорошо» или даже «Нормально». Такие люди в красках расскажут вам о том, что жизнь — это боль, цены растут, дети не слушают, муж — дурак, здоровье ни к черту и весь мир против них. Они долго будут описывать все свои злоключения, не слушая ни ваших советов и не замечая ваших попыток увернуться от разговора в духе: «Ой, у меня молоко убежало». Что делать? Не позволять себе быть жилеткой. У всех бывают тяжелые времена, и вам тоже не всегда сладко. Но такие люди предпочитают не решать проблемы, а жаловаться всем на несовершенство мира. Цените ваше время и нервы — предложите им услуги опытного психолога.

3. Позитивчик

Девиз: «Жизнь прекрасна, господа, что ж вы не улыбаетесь?» Полная противоположность страдальцу: у таких людей все и всегда замечательно, они постоянно в отличном настроении, и кажется, что вот-вот из-за поворота выскочит единорог и унесет их в страну Фантазию. Эти люди настолько милые и добрые, что похожи на пластиковых кукол из фильма «Стэнфордские жены». Они на любой ваш пост напишут, что мир чудесен, и пришлют вам котиков и бабочек в ленту. Что делать? Ничего, если это вас не раздражает. Обычно такие люди пытаются выдать желаемое за действительное, и, как считают авторы книги «Слова могут изменить ваш мозг» Эндрю Ньюберг и Марк Вальдман, такая практика неплохо себя зарекомендовала. При этом будьте осторожны: еще Оскар Уайльд писал, что не доверяет людям, у которых нет ни единой плохой привычки.

4. Эксперт

Девиз: «А сейчас я научу вас жизни». Эти люди направо и налево раздают советы о жизни, даже когда их об этом не просят. Они знают все: какую прическу вам носить в этом сезоне, какой университет выбрать и как часто нужно мыть вытяжку на кухне. И все бы хорошо, но эти советы звучат как намеки на вашу глупость и недалекость. Более того, «эксперт» будет проверять, выполняете ли вы его рекомендации. Если нет — ждите бури. Кстати, эти люди обычно не сильно разбираются в том, что советуют другим. Что делать? Выслушать, поблагодарить и сделать по-своему. Такие люди обычно с помощью советов повышают свою самооценку, чувство важности и значимости для других.

5. Плагиатор

Девиз: «Ой, да половина интернет-контента — моих рук дело». Их профиль заполнен цитатами великих людей, которые они без зазрения совести выдают за свои. Кажется, что ни одно их сообщение не было написано без использования клавиш Ctrl+C и Ctrl+V. Они находят мало-мальски интересные материалы и постят их, не считая нужным указать авторство. В какой-то момент в их альбоме вы находите ваш рисунок с подписью: «Вот решил поэкспериментировать с красками». Впрочем, компрометирующую информацию они тоже собирают. Мало ли. Что делать? Не выкладывайте в сеть подробные описания своих планов и идеи, которые могут «реквизировать» другие. Используйте копирайты, привлекайте общественность в лице сетевой аудитории, напишите человеку, если сомневаетесь в его честности. Кстати, на многих интернет-ресурсах над плагиаторами весело потешаются.

6. Фитоняшка

Девиз: «Превращение в суперженщину объявляю открытым». Здоровый образ жизни, тренировки, правильное питание — это все прекрасно, но, если ваша лента новостей в социальной сети превратилась в конкурс «Фитнес-бикини в женской раздевалке», это раздражает. Более того, вас тоже могут попробовать наставить на путь истинный, ругая за съеденный после 18:00 пирожок и доказывая, что сыроедение — вот выбор разумного человека. Что делать? Скрывать из новостей особенно яростных представителей войны со складочками. Некоторые настроены решительно и в ответ на попытки завербовать в свою секту шлют фото маминых котлеток. Впрочем, вы можете примкнуть к их рядам, только, пожалуйста, без выпяченных попок и альбомов в духе «Я и штанга», «Я и велотренажер», «Я и протеиновый коктейль».

7. Непризнанный гений

Девиз: Кто тут у нас самый красивый и талантливый? Я!« Эти люди искренне уверены, что наделены самыми необычайными талантами и способностями, но жестокий мир не в состоянии оценить все их величие и гениальность. Они будут ежедневно засыпать вас своими творениями — стихами, рисунками, песнями на гитаре, фотографиями уличных пейзажей, — требуя вашего одобрения и похвалы. И если вы рискнете заметить, что «шедевр» нужно слегка доработать, «гений» будет смертельно обижен. Что делать? Стараться быть объективными, но не судить категорично. Если вам не хочется обидеть друга, просто скажите, что в этой области вы не профи, и посоветуйте найти редакцию / продюсера / инвестора и сотрудничать с ними. Да и стоит помнить, что были великие гении, которых не оценили по достоинству при жизни. Тот же Ван Гог. Хотя вряд ли он показывал свои картины друзьям, требуя восхищения.

8. Лайкоман

Девиз: «Ну поставьте лайк, ну пожааааалуйста!» Патологическая зависимость от одобрения и лайков в социальных сетях разрослась до огромных масштабов. Ученые бьют тревогу: молодые люди склонны измерять степень своей популярности и значимости количествами подписчиков и «сердечек». И вот вам приходит сообщение от подруги: «Я тут новую фотку с Египта выложила, лайкнешь?» Что делать? Психолог Эрик Берн был первооткрывателем теории социальных «поглаживаний». Это улыбки, комплименты, добрые слова. И да, лайки тоже можно к ним отнести. Потому решение тут одно: если человек вам действительно важен, вы хотите его порадовать, да и фото достойно внимания, поставьте заветное «сердечко». И напомните, что не лайками едиными измеряется успех.

9. Спамер

Девиз: «Тебе 100 сообщений! И тебе 100! Мне не жалко». Вы не хотите покупать эти консервы, вступать в эту партию, вам неинтересен этот концерт, и нет, вы не участвуете в акции «Выиграй смартфон за копейку». Но сетевые маркетологи почему-то считают иначе и день изо дня спамят вам своими «уникальными» предложениями. Страшнее всего, когда в их сетях оказывается кто-то из друзей или близких и с фанатичным упорством пытается впарить вам «лучшее средство для чистки всего на свете». Что делать? Ставить фильтры на аккаунт, не добавлять в друзья неизвестных людей и не лениться выбирать пункт «Это спам» вместо обычного удаления. Кстати, «королем спама» считают американца Сэнфорда Уоллеса, которому удалось разослать более 27 млн нежелательных сообщений в сети Facebook.

10. Спойлерщик

Девиз: «А я все знаю и сейчас вам расскажу». Эта категория людей бесит особенно сильно. Радости они не приносят, а встречаются часто. Защититься от них практически невозможно. И непонятно, они это делают специально или считают, что их экспертное мнение действительно интересно. Особо противно, что их комментарии можно увидеть лишь краем глаза, а удовольствие от фильма тем не менее испортится. Что делать? Кажется, что проблему можно решить, только забанив вредителя. Если кто-то из ваших знакомых любит подобные штучки, рекомендуем вам не писать посты в духе «Пропустил в кинотеатре „Варкрафт“ — надо бы глянуть», иначе в комментариях вас через 3 минуты будет ждать краткий сюжет и «экспертная» оценка.

А какой из этих типов кажется вам самым раздражающим? Или всех можно понять и простить?