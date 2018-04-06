10 типов людей в интернете, которые могут кого угодно вывести из себя
Интернет, несомненно, великое изобретение человечества. Благодаря ему в нашем распоряжении оказались терабайты информации. А еще приватность и деперсонализация, то есть возможность делать в сети все, что вздумается. Многие люди, ко всеобщему ужасу, восприняли это как призыв к действию и стали творить вещи, которые других жутко бесят.
Мы в AdMe.ru собрали 10 типов людей, которые особенно сильно раздражают на просторах Всемирной паутины. В любом из нас могут быть спрятаны черты этих персонажей, вопрос только в том, как часто мы их показываем. А последние два типа, описанные в этой статье, обычно выводят из себя больше всего.
1. Агрессор
- Девиз: «Дайте мне повод на вас наброситься!»
Кажется, что эти люди заходят в интернет исключительно в поисках конфликта, поэтому они особенно любят темы о религии, политике, искусстве или воспитании детей. Они не согласны с вами во всем и готовы наброситься только за то, что вы не разделяете их точку зрения. Разумных аргументов не приводят, стараясь как можно больнее вас уколоть, найдя любое слабое место.
- Что делать? Не вступать в конфликт. Такие люди — настоящие энергетические вампиры, они в восторге от вашей ярости. Не дарите им такой радости. Каждый имеет право на свою точку зрения, но совсем не обязательно ее навязывать другим. В запущенных случаях проблему решает кнопка «Добавить в черный список».
2. Страдалец
- Девиз: «Все плохо, а будет еще хуже».
На вопрос «Как дела?» вы никогда не услышите от них «Хорошо» или даже «Нормально». Такие люди в красках расскажут вам о том, что жизнь — это боль, цены растут, дети не слушают, муж — дурак, здоровье ни к черту и весь мир против них. Они долго будут описывать все свои злоключения, не слушая ни ваших советов и не замечая ваших попыток увернуться от разговора в духе: «Ой, у меня молоко убежало».
- Что делать? Не позволять себе быть жилеткой. У всех бывают тяжелые времена, и вам тоже не всегда сладко. Но такие люди предпочитают не решать проблемы, а жаловаться всем на несовершенство мира. Цените ваше время и нервы — предложите им услуги опытного психолога.
3. Позитивчик
- Девиз: «Жизнь прекрасна, господа, что ж вы не улыбаетесь?»
Полная противоположность страдальцу: у таких людей все и всегда замечательно, они постоянно в отличном настроении, и кажется, что вот-вот из-за поворота выскочит единорог и унесет их в страну Фантазию. Эти люди настолько милые и добрые, что похожи на пластиковых кукол из фильма «Стэнфордские жены». Они на любой ваш пост напишут, что мир чудесен, и пришлют вам котиков и бабочек в ленту.
- Что делать? Ничего, если это вас не раздражает. Обычно такие люди пытаются выдать желаемое за действительное, и, как считают авторы книги «Слова могут изменить ваш мозг» Эндрю Ньюберг и Марк Вальдман, такая практика неплохо себя зарекомендовала. При этом будьте осторожны: еще Оскар Уайльд писал, что не доверяет людям, у которых нет ни единой плохой привычки.
4. Эксперт
- Девиз: «А сейчас я научу вас жизни».
Эти люди направо и налево раздают советы о жизни, даже когда их об этом не просят. Они знают все: какую прическу вам носить в этом сезоне, какой университет выбрать и как часто нужно мыть вытяжку на кухне. И все бы хорошо, но эти советы звучат как намеки на вашу глупость и недалекость. Более того, «эксперт» будет проверять, выполняете ли вы его рекомендации. Если нет — ждите бури. Кстати, эти люди обычно не сильно разбираются в том, что советуют другим.
- Что делать? Выслушать, поблагодарить и сделать по-своему. Такие люди обычно с помощью советов повышают свою самооценку, чувство важности и значимости для других.
5. Плагиатор
- Девиз: «Ой, да половина интернет-контента — моих рук дело».
Их профиль заполнен цитатами великих людей, которые они без зазрения совести выдают за свои. Кажется, что ни одно их сообщение не было написано без использования клавиш Ctrl+C и Ctrl+V. Они находят мало-мальски интересные материалы и постят их, не считая нужным указать авторство. В какой-то момент в их альбоме вы находите ваш рисунок с подписью: «Вот решил поэкспериментировать с красками». Впрочем, компрометирующую информацию они тоже собирают. Мало ли.
- Что делать? Не выкладывайте в сеть подробные описания своих планов и идеи, которые могут «реквизировать» другие. Используйте копирайты, привлекайте общественность в лице сетевой аудитории, напишите человеку, если сомневаетесь в его честности. Кстати, на многих интернет-ресурсах над плагиаторами весело потешаются.
6. Фитоняшка
- Девиз: «Превращение в суперженщину объявляю открытым».
Здоровый образ жизни, тренировки, правильное питание — это все прекрасно, но, если ваша лента новостей в социальной сети превратилась в конкурс «Фитнес-бикини в женской раздевалке», это раздражает. Более того, вас тоже могут попробовать наставить на путь истинный, ругая за съеденный после 18:00 пирожок и доказывая, что сыроедение — вот выбор разумного человека.
- Что делать? Скрывать из новостей особенно яростных представителей войны со складочками. Некоторые настроены решительно и в ответ на попытки завербовать в свою секту шлют фото маминых котлеток. Впрочем, вы можете примкнуть к их рядам, только, пожалуйста, без выпяченных попок и альбомов в духе «Я и штанга», «Я и велотренажер», «Я и протеиновый коктейль».
7. Непризнанный гений
- Девиз: Кто тут у нас самый красивый и талантливый? Я!«
Эти люди искренне уверены, что наделены самыми необычайными талантами и способностями, но жестокий мир не в состоянии оценить все их величие и гениальность. Они будут ежедневно засыпать вас своими творениями — стихами, рисунками, песнями на гитаре, фотографиями уличных пейзажей, — требуя вашего одобрения и похвалы. И если вы рискнете заметить, что «шедевр» нужно слегка доработать, «гений» будет смертельно обижен.
- Что делать? Стараться быть объективными, но не судить категорично. Если вам не хочется обидеть друга, просто скажите, что в этой области вы не профи, и посоветуйте найти редакцию / продюсера / инвестора и сотрудничать с ними. Да и стоит помнить, что были великие гении, которых не оценили по достоинству при жизни. Тот же Ван Гог. Хотя вряд ли он показывал свои картины друзьям, требуя восхищения.
8. Лайкоман
- Девиз: «Ну поставьте лайк, ну пожааааалуйста!»
Патологическая зависимость от одобрения и лайков в социальных сетях разрослась до огромных масштабов. Ученые бьют тревогу: молодые люди склонны измерять степень своей популярности и значимости количествами подписчиков и «сердечек». И вот вам приходит сообщение от подруги: «Я тут новую фотку с Египта выложила, лайкнешь?»
- Что делать? Психолог Эрик Берн был первооткрывателем теории социальных «поглаживаний». Это улыбки, комплименты, добрые слова. И да, лайки тоже можно к ним отнести. Потому решение тут одно: если человек вам действительно важен, вы хотите его порадовать, да и фото достойно внимания, поставьте заветное «сердечко». И напомните, что не лайками едиными измеряется успех.
9. Спамер
- Девиз: «Тебе 100 сообщений! И тебе 100! Мне не жалко».
Вы не хотите покупать эти консервы, вступать в эту партию, вам неинтересен этот концерт, и нет, вы не участвуете в акции «Выиграй смартфон за копейку». Но сетевые маркетологи почему-то считают иначе и день изо дня спамят вам своими «уникальными» предложениями. Страшнее всего, когда в их сетях оказывается кто-то из друзей или близких и с фанатичным упорством пытается впарить вам «лучшее средство для чистки всего на свете».
- Что делать? Ставить фильтры на аккаунт, не добавлять в друзья неизвестных людей и не лениться выбирать пункт «Это спам» вместо обычного удаления. Кстати, «королем спама» считают американца Сэнфорда Уоллеса, которому удалось разослать более 27 млн нежелательных сообщений в сети Facebook.
10. Спойлерщик
- Девиз: «А я все знаю и сейчас вам расскажу».
Эта категория людей бесит особенно сильно. Радости они не приносят, а встречаются часто. Защититься от них практически невозможно. И непонятно, они это делают специально или считают, что их экспертное мнение действительно интересно. Особо противно, что их комментарии можно увидеть лишь краем глаза, а удовольствие от фильма тем не менее испортится.
- Что делать? Кажется, что проблему можно решить, только забанив вредителя. Если кто-то из ваших знакомых любит подобные штучки, рекомендуем вам не писать посты в духе «Пропустил в кинотеатре „Варкрафт“ — надо бы глянуть», иначе в комментариях вас через 3 минуты будет ждать краткий сюжет и «экспертная» оценка.
А какой из этих типов кажется вам самым раздражающим? Или всех можно понять и простить?
Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros.