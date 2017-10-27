10 типов людей, не созданных для нормальных отношений

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Существует несколько типов людей, с которыми очень трудно создать полноценные, здоровые отношения. AdMe.ru расскажет о тех, с кем отношения обречены практически всегда.

1. Вечные критики

Этим людям не нравится в вас все: от стиля одежды до манер за столом. И они непременно постараются указать вам на это и переделать вас под себя. Часто «критики» считают, что заботятся о партнере, но ни к чему хорошему такие отношения, как правило, не приводят.

2. Патологические ревнивцы

Жизнь с ревнивцами может быть похожа на итальянскую мелодраму. Но, когда ревность граничит с безумием и партнер ревнует вас к коллегам, друзьям, знакомым, бывшим, прохожим, это может свести вас с ума, не говоря о других плачевных последствиях.

3. Лжецы

Лжецы начинают врать с первого свидания и делают это практически без остановки. Они не просто приукрашают события, а изменяют их, так же как и факты о себе. Такой человек не доверяет вам, а без доверия нормальные отношения не существуют.

4. Короли и королевы трагедии

Эти люди привыкли видеть трагедию во всем. Они уверены, что весь мир настроен против них: коллеги, любимый человек, родственники. Вам остается решить для себя, хотите ли вы опекать, успокаивать и переубеждать такого человека или нет.

5. Вечные дети

«Вечные дети» не принимают сами решения и перекладывают всю ответственность на партнеров. Им нужна «мамочка» или «папочка», которые будут опекать их по каждому вопросу. Задумайтесь, устроит ли вас такая роль.

6. Яростные трудоголики

Людей, которым всегда важнее работа, чем отношения с вами, не стоит рассматривать как потенциальных партнеров. Да, в первое время вы еще сможете гордиться таким человеком, но вряд ли вас устроят редкие часовые встречи на постоянной основе.

7. Полные противоположности

Разным людям интересно быть вместе. Но, когда эти различия настолько глобальны, что люди не могут найти ни одну точку соприкосновения, они проводят все время в ссорах — даже обсуждая то, как провести свободное время.

8. Корыстные натуры

«Корыстные натуры» вначале втираются в доверие, а потом очень умело этим пользуются. У них через какое-то время возникает трудное, навсегда «временное» финансовое положение. Как правило, их вторая половинка срочно должна прийти на помощь, выложить крупную сумму денег и разрешить все проблемы.

9. Зависимые люди

Люди, зависимые от алкоголя, наркотиков и любых других вещей, с трудом смогут отказаться от пристрастий даже ради любимых. Из-за подобных зависимостей разрушаются даже семьи, не то что отношения.

10. Эгоисты

Эгоисты не просто любят себя. Они забывают о других и считают это нормальным. Порой эти люди забывают даже спросить, как у человека дела, не говоря уже о заботе.