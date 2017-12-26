10 кандидатов на вакансии, которым постоянно отказывают на собеседованиях

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Поиск работы — дело ответственное и важное. Не всегда угадаешь, какие требования выдвинут перед тобой на фирме, что покажется работодателю сильной чертой, а что слабой. Правда, сотрудники кадровых служб отмечают: есть 10 типов кандидатов, у которых очень мало шансов получить работу. Мы в AdMe.ru решили разобраться, кто же относится к этим группам риска.

1. Одинокий волк

Такие люди не умеют и не хотят работать в команде. Их выдает чрезмерное стремление к индивидуальности, независимости во всем. Что делать, если вы принадлежите к этому типу? Искать компании, где ценят личный результат отдельных сотрудников, которым не нужна помощь коллег. А еще учиться находить общий язык с людьми и быть гибким. Или, как вариант, искать варианты фриланса, где результат работы будет зависеть только от вас.

2. «Летун»

К данной группе относятся люди, которые слишком часто меняют место работы и почти нигде не задерживаются. Специалистов по персоналу настораживают кандидаты, которые постоянно скачут с места на место, они кажутся ненадежными сотрудниками. Правда, реалии современности таковы, что люди сейчас меняют работу намного чаще, чем еще лет 30 лет назад. И у «летунов» тоже может быть масса плюсов, среди которых гибкость, большой багаж разнообразных умений, знаний и навыков. Что делать, если вы обнаружили в себе «летуна»? Обратите внимание работодателя на свои сильные стороны, подробно опишите достижения и умения. Покажите реальную пользу, которую вы принесли на прошлых местах работы, с помощью цифр и фактов.

3. Болтун

Умение общаться и рассказывать о себе интересно — это, конечно, хороший навык. Но стремление болтать без умолку, пытаясь пересказать 100 историй за 1 собеседование, — это чересчур. Что делать, если это про вас? Во-первых, искать отрасли, где ваши коммуникативные навыки оценят по достоинству. Во-вторых, на собеседовании стараться держать нить разговора и не отвлекаться.

4. Сказочник

Есть люди, которые любят «слегка приукрасить» свои достижения и историю не только в разговоре, но даже в резюме. Если менеджер по персоналу начинает задавать конкретные вопросы и уличает кандидата, тот сразу скатывается к скромной реальности. Что делать, если вам хочется приукрасить действительность? Делать это в другой обстановке и другом месте. Ведь правда все равно вскроется — рано или поздно. И, кстати, почему бы не поискать себе деятельность, где ваш художественный талант придется к месту?

5. Человек-оркестр

Есть такие «герои», которые готовы прямо сейчас начать работать на любой должности, в любом отделе или подразделении. Конечно, открытость и желание учиться — это хорошо. Но если в ходе собеседования менеджеру непонятно, чем же на самом деле нравится заниматься кандидату, дело не пойдет. Невозможно всем нравиться и все без исключения уметь. Что делать, если это о вас? Прежде чем записываться на собеседование, определиться с приоритетами: куда вы идете и зачем? И исходя из этого уже действовать.

6. Консерватор

Есть люди, которые не переносят перемен и не готовы к новому. Им очень трудно меняться, и менеджеры по персоналу сразу видят таких кандидатов. А большинству компаний интересны сотрудники, которые показывают готовность развиваться и подстраиваться под запросы фирмы. Что делать, если вы сами противитесь переменам? Вариантов два: либо искать себе работу на предприятиях, где консервативное руководство и ничего не происходит десятилетиями, либо перестраиваться на новый лад.

7. «Чересчур» профессионал

Соискателям с таким шикарным резюме часто отвечают: «Вы чересчур хороши для нас», — и отказывают в приеме на работу. Ведь работодателю сложно понять, как такой перспективный кандидат может согласиться на рядовую должность и маленькую зарплату. Скорее всего, такой человек сразу же уйдет, как только найдет место получше, а однодневки никому не интересны. Что делать, если вы такой работник? Объяснить работодателю, почему вам интересно трудиться именно у него. Рассказать, как ваши ценности согласуются с миссией фирмы, какие перспективы на этом месте вы видите для себя.

8. Хронический соискатель

Есть люди, которые годами не могут трудоустроиться. Рекрутерам они кажутся не самыми удачными кандидатами, ведь ранее их почему-то не взяли на работу, и они могли потерять часть рабочих навыков за время «простоя». Что делать, если вы долго ищете работу? Специалисты по кадрам советуют тем, кто не может найти работу полгода, найти себе полезное занятие. Возможно, фриланс или на какое-то время волонтерскую деятельность. А еще более интенсивно искать работу. Не ждать, пока рекрутеры сами найдут ваше резюме, а звонить напрямую.

9. Сотрудник «три четверти»

У таких людей всегда все недоделано. На собеседовании они говорят «принимал участие», а о результатах ничего конкретного не скажут. Контроль сотрудников, которые не умеют завершать дела, отнимает у руководства много сил. Что делать, если это о вас? Приводить примеры того, чего добились именно вы. И желательно с фактами и цифрами.

10. Безынициативный

Если человек вялый и безынициативный, это отталкивает потенциального работодателя. Ведь достичь целей мало, нужно также увидеть новые возможности, внести предложения по улучшению работы. Что делать? Брать инициативу в свои руки. Или идти туда, где от вас потребуют только выполнения простейших операций.

Бонус: топ-5 фраз, которые точно нельзя произносить на собеседовании «А на какую должность это собеседование?» «Хороший вопрос» «У меня нет опыта такой работы» «Я «вырос‟ из прошлой компании» «У меня нет вопросов» Удачи вам в поиске работы!