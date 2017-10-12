10 типов людей, которые отравляют вашу жизнь

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Наше окружение способно как вдохновлять на новые достижения, так и значительно мешать развитию. AdMe.ru решил показать вам определенные типы людей, общение с которыми не приводит ни к чему хорошему, а, наоборот, только всячески отравляет жизнь. Срочно вычеркивайте такого человека из своей жизни, если заметите, что он...

Критик

«О, ты подстриглась? А я знаю, что мне челка не пойдет, это только для тех, у кого слишком высокий лоб или вот морщины, как у тебя...» Знакомо? Такие люди обычно пытаются показать свое превосходство за счет унижения других. Они отравляют жизнь изящно, например совмещая комплимент с едким комментарием. Дабы избавиться от их влияния, стоит один раз поставить их на место и ответить тем же. Так как они не привыкли, что кто-то может дать отпор, то сразу почувствуют свою слабость и больше не станут вас трогать.

Жертва

Вы уже несколько месяцев не виделись. Понятия не имеете, что происходило в жизни у этого человека, а на все предложения встретиться слышали ответ, что совсем не хватает времени. Но вдруг этот человек снова появляется в вашей жизни и, как всегда, с какой-то проблемой: одолжить деньги, временно пожить, устроить на работу и т. д. Подобных личностей нужно вычеркивать из жизни без лишних сожалений, так как они просто используют вас в своих корыстных целях.

Паникер

Эти люди создают панику всегда. Они внушают страх, что что-то пойдет не так и обязательно не получится. Излишняя нервозность и эмоциональное давление со стороны человека-паникера не позволяют вам адекватно оценивать ситуацию. В результате вы только заряжаетесь такой же истеричностью и начинаете воспринимать все лишь в черном цвете. Поэтому постарайтесь избегать общества подобных паникеров, чтобы не становиться таким же нервными и дергаными.

Лицемер

В лицо они целиком и полностью вас поддерживают, чаще всего соглашаясь с вашим мнением, и мило улыбаются, глядя прямо в глаза. Но стоит отвернуться, как они сразу же начнут сплетничать за вашей спиной, выдавая как достоверную информацию, так и значительно приукрашенную. Эти люди хотят стать популярными, пытаясь всем угодить. Надежными их точно нельзя считать, так как при первой возможности, если им это будет выгодно, они тут же выставят вас в дурном свете.

Эгоист

Эгоистам нужно подпитываться чужой любовью и вниманием. Они держат жертву возле себя, подкармливая ее разного рода обещаниями, которые сами, естественно, не выполняют. Они делают только то, что им нужно, при этом заставляя вас жертвовать своей жизнью и свободным временем ради них. От таких личностей стоит бежать куда подальше, ведь, что бы они ни говорили, кроме себя их ничто и никто больше не интересует.

Призрак

Ваши дороги с этим человеком разошлись давным-давно. На самом деле при встрече вам даже особо не о чем с ним говорить, но вы продолжаете их пускать в свою жизнь, потому что вам жаль прошлого. Когда отношения исчерпали себя, не стоит за них держаться. Вы греете душу старыми, призрачными воспоминаниями, но не тем, что есть в реальности. Отпустите этого человека, дабы впустить в свою жизнь что-то новое и прекрасное.

Болтун

«Мы обязательно поедем на море вместе», «Еще годик повстречаемся — и поженимся», «Обязательно свожу тебя в тот ресторан» и другие подобные фразы — из арсенала этих людей. В действительности же они всегда тянут время и кормят вас пустыми обещаниями. Если вы заметили, что человек, к которому вы испытываете самые искренние чувства, постоянно что-то обещает, но никогда не выполняет этого по причине собственного якобы склероза или надежды, что вы уже об этом забыли, то вам пора прощаться.

Принимай меня таким, какой я есть

Любой свой недостаток эти люди оправдывают фразой: «Я просто такой человек». Они могут устроить скандал на ровном месте, а оправдываются всегда одним и тем же. Данный тип личностей преподносит все так, что вы якобы обязаны их воспринимать такими, какие они есть, ведь они не могут быть другими и вообще подобный характер — это их уникальная, отличительная черта.

В реальности же без сожалений вычеркивайте этих людей из своей жизни. Если человек не хочет попытаться изменить себя в лучшую сторону и пойти на компромисс, чтобы не портить вам нервы, то почему вы должны подстраиваться под его особенности?

Обидчивый

Обидчивые личности помнят все ваши оплошности и незначительные ошибки, а любую ситуацию превращают в «вечер грустных воспоминаний». Вы уже сотни раз извинялись и просили прощения, но эти люди все равно продолжают припоминать вам подобные ситуации даже спустя много времени. В конечном итоге вас постоянно окружает пессимистически настроенный спутник и навязчивая мысль о том, что вы в чем-то виноваты. Избегайте таких людей для своего же блага.

Завистник