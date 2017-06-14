10 типов девушек, от которых сбегают мужчины

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Желание выйти замуж возникает у многих девушек, только кто-то получает заветное предложение, а кому-то никогда не суждено услышать долгожданное «Выходи за меня». AdMe.ru узнал о 10 типах девушек, которым сложнее всего получить предложение руки и сердца.

1. Актриса

Как ее распознать: В этой женщине слишком много изюминок и загадок. Ей всегда хотелось быть не такой, как все, и она сама придумала себе роль необычной девушки, а теперь превосходно ее исполняет на глазах любимого мужчины. От чего он бежит: Во всем нужно знать меру. Мужской мозг не приспособлен для усваивания больших количеств странностей и чрезмерной неординарности. Рано или поздно наступит момент, когда мужчина поймет, что его женщина играет в какие-то игры, придуманные ею и понятные только ей.

2. Творческая натура

Как ее распознать: Творчество выражается не в создании шедевров, а в крайне изменчивом настроении. У такой женщины меняются мнение и желания каждые две минуты, она не может принять определенное решение, но при этом требует понимания от избранника. От чего он бежит: Рядом с такой женщиной мужчина никогда не знает, что же будет дальше. Это держит психику в состоянии излишнего напряжения и беспокойства, от чего мужчине может начать казаться, что он сам делает что-то не так.

3. Всезнайка

© Color Force

Как ее распознать: Вот кто точно знает, чего хотят мужчины. Она была на всех самых знаменитых тренингах о том, как привлечь и удержать мужчину. В ее доме книжные полки забиты литературой о семейных отношениях. Да и в любых других темах она разбирается, и у нее всегда на все есть свое мнение. От чего он бежит: Девушка, которая всегда вставляет свое слово с видом эксперта, создает впечатление поверхностного человека, у которого нет глубины знаний. И эта черта у мужчин вызывает часто недоумение и иронию в адрес такой девушки.

4. Пьеро

Как ее распознать: У нее плохо все: тяжелая жизнь, несовершенная фигура, не сложилась карьера, да еще и погода ужасная. Если заканчивается череда плохого настроения, то начинаются апатия или депрессия, во время которых она уж точно не способна хоть на какие-то изменения в жизни. От чего он бежит: Мужчина — защитник, а не психотерапевт. Каждый раз, когда он видит, как такая девушка жалуется на жизнь и все делает через силу с видом мученицы, то у него возникает лишь одно желание — бежать, чтобы не заразиться подобным недугом.

5. Помешанная на замужестве

Как ее распознать: Главная задача в жизни — выйти замуж. Эта женщина находится в постоянном поиске, ведь у нее давно все готово: она продумала все до мелочей, остался последний недостающий «элемент» — мужчина. При знакомстве она всем своим видом дает понять, что у мужчины будет только один выбор — ЗАГС. От чего он бежит: Никто не хочет быть лишь элементом в фантазиях другого человека. Не каждый мужчина готов к такому решительному действию, как женитьба, а тут еще и давление такое, что на слово «свадьба» появляется аллергия.

6. Независимая

Как ее распознать: Одиночество таких девушек не беспокоит. Появится любимый человек — прекрасно, не появится — можно жить и одной. В глубине души она даже признается себе в том, что наверняка устанет постоянно видеть мужчину в доме. Начиная отношения, такая женщина начинает сомневаться: в будущем не попадется ли ей мужчина лучше? От чего он бежит: Мужчина устанет постоянно вписываться в рамки и сверяться с таблицами соответствия идеальному мужчине. Тяжело вести конкуренцию с несуществующими противниками, которые заранее лучше во всем. Зачем сохранять отношения, в которых постоянно говорят о том, что можно хорошо жить и одной.

7. Снежная королева

Как ее распознать: Другая крайность от одержимости выйти замуж — полное игнорирование знакомств, а если знакомство и происходит, то девушка крайне тяжело идет на контакт. Она уверена, что мужчина всегда должен делать все сам, в том числе и найти ее, даже если она предпочитает сидеть дома и избегает любых компаний. От чего он бежит: Такое поведение приведет лишь к тому, что любое случайное знакомство с мужчиной станет проблемой, а за этим последуют постоянные сомнения в собственной привлекательности, что еще больше отпугнет потенциальных женихов. Не надо бросаться всем на шею, но и показывать полное безразличие тоже неверно.

8. Потерявшаяся в рутине

Как ее распознать: Вся ее жизнь проходит между домом и работой. На работе приличных мужчин нет, на улице никто не знакомится, в барах и клубах мужчины не ищут девушку для серьезных отношений. Вот и получается, что мужчины где-то есть, но явно ходят не по привычному маршруту этой девушки. От чего он бежит: Рутина забирает блеск в глазах, а унылое выражение лица не привлекает мужчин. Стоит себя встряхнуть, найти новое увлечение или хотя бы поменять привычный путь на работу и домой. Возможно, мужчина вашей мечты каждый день ходит рядом с вами, только по другой улице.

9. Мамочка

Как ее распознать: Она заботится о том, чтобы ее мужчина всегда был тепло одет, она позвонит несколько раз на дню, чтобы узнать, что он ел и как себя вел. Если ему захочется газировки, то она обязательно расскажет о ее вреде и купит ему кислородный коктейль. От чего он бежит: У мужчины может быть только одна мама, и ему не нужна вторая в лице любимой женщины. Он уже был сыном, теперь ему хочется быть мужчиной.

10. Ничем не интересующаяся

Как ее распознать: У такой девушки нет своих интересов и особых целей в жизни. Она идет туда, куда ведут, и ее собственная точка зрения совершенно не развита. Такие девушки стремятся угодить даже тогда, когда это и не нужно. От чего он бежит: Мужчина замечает и влюбляется в такую девушку особенно после трудных отношений, принимая ее за добрую и заботливую. Правда, разочарование приходит достаточно быстро: такой женский типаж быстро становится скучен и неинтересен.