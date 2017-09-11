10 психологических уловок, которые помогают получить желаемое

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Иногда с нами происходят ситуации, в которых мы частично или полностью теряем над собой контроль. И в данном случае это не про наши эмоциональные взрывы, а про случаи, когда кто-то пытается вторгнуться в наше сознание и навести там свои порядки. AdMe.ru собрал популярные техники психологического воздействия, чтобы вы могли их различать, осознавать и никогда не попадаться под пагубное влияние грубых манипуляторов.

Сенсационность и срочность

Остаточный общинный инстинкт — быть частью целого. Таким приемом частенько грешат сайты бронирования отелей, оповещая пользователей в подобном стиле: «Остался 1 номер», «Такой же номер только что забронировали», «Сейчас это объявление просматривает еще 2 человека». Не обращайте внимание, в 90 % случаев это уловка.

Смешение информации и мнения

Главная задача хорошего манипулятора — поместить объект в иллюзорную среду, где предмет манипуляции будет казаться естественным стечением обстоятельств. К примеру, если человека необходимо уволить, то сперва ему нужно показать, что он плохой работник. Когда «все плохо» — лишение работы кажется естественным. Чтобы не попасться на эту уловку, выведите себя за пределы искусственно созданной среды и посмотрите трезво на уровень своего профессионализма.

Активизация стереотипов

Как говорил классик, «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Ориентируясь на стереотипы, мы сами стараемся подстроиться под них неосознанно — сказывается древнее стремление к объединению. На этом манипулируют все кому не лень. Когда у вас возникает желание «быть как...», остановите себя и осознайте источники этого чувства.

Не надо думать, надо верить

Самое главное в задаче «кукловода» — ликвидировать осознанность жертвы, лишить ее способности задавать логичные вопросы по принципу «не надо думать, надо верить». Человеку кажется, что он сам принимает решения, но он попадает в ловушку. После активизации воздействия можно внедрять в сознание жертвы любые установки. Чтобы этого не произошло, стоит остановиться, выходнуть и задуматься: «Что будет, если я не достигну этих целей?» Неудовлетворение собственных желаний, мягко говоря, удручает, к навязанным же мы относимся равнодушно.

Сомнительная альтернатива

Играя на чувстве долга и вины, можно попросить человека о «небольшом одолжении», то есть о том самом важном, что требовалось вам изначально. Зачастую подобный формат выстраивается под углом полезности для жертвы, тогда она чувствует, что не только отдает вам «долг», но еще и остается в сомнительном плюсе. Здесь важно трезво понимать, что, даже если кто-то оказал вам услугу — простого «спасибо» будет достаточно. Вы не обязаны платить за каждый хороший поступок по отношению к вам.

Нетривиальный вокабуляр

Когда мы пользуемся специфической терминологией, то понижаем статус объекта манипуляции на подсознательном уровне. Собеседник испытывает чувство неловкости из-за собственной некомпетентности. Лишить его уверенности окончательно можно только цитированием именитых людей. Теперь у манипулятора есть возможность повернуть разговор в выгодном для него русле. И простите за манипуляцию.

Метод фрагментации

Его суть заключается в умалчивании одних фактов и выпячивании других. Для усиления эффекта можно использовать формат подачи «и так во всем». Так вырванная из контекста фраза из частного факта становится системным. Предположим, мастер маникюра случайно повредил ноготь клиенту, в момент когда последний дернул рукой. Тот в свою очередь написал гневный отзыв о мастере и салоне в целом, определив заведение как место с некачественным персоналом.

Предварительное согласие

Порой мы принимаем необдуманные решения и даем согласие на безумные авантюры, толком все не взвесив. Помните, в любой ситуации у вас есть право отказать совсем либо предложить компромиссное решение. И вот тут могут начаться манипуляции: «Эх, а я так на тебя надеялся» или «Но ты же обещал мне помочь!». Возвращаемся к началу абзаца: вы всегда можете отказать человеку в его просьбе без зазрения совести — и точка.

Метод Геббельса

Пример — любая реклама. Если бы не постоянное мелькание прелестной барышни перед глазами, главный герой фильма вряд ли бы отправился в путешествие с навязчивой мыслью встретить ее. Чтобы не попасться на манипуляции, подходите к любому выбору осознанно, а не «Потому что захотелось» и тем более не «Я даже не знаю, как это оказалось в моей корзине».

Неконструктивная аргументация