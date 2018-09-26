10 техник, которые помогут забыть о неловкости при встрече с новыми людьми

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Часто случается так, что, оказавшись среди незнакомых людей, мы становимся зажатыми и не можем расслабиться. Что-то мешает нам завести новых приятелей, и, даже проведя в обществе какое-то время, мы все равно испытываем чувство неловкости при разговоре. Однако справиться с этим несложно — нужно всего лишь следовать нескольким простым советам.

AdMe.ru собрал незатейливые правила, выполнение которых приблизит вас к званию «душа компании».

1. Используйте рукопожатия

Уже по первому прикосновению будущий собеседник способен оценить вас. Уверенное рукопожатие внушает доверие и располагает людей к взаимному уважению. Если вы в этот момент посмотрите человеку в глаза, естественно улыбнетесь и задействуете при рукопожатии всю руку, то вызовете у вашего визави прилив окситоцина. Именно этот гормон отвечает за дружеские чувства. Так вы упростите момент знакомства.

2. Тренируйтесь

Если вы опасаетесь быть незамеченным или отвергнутым, тренируйтесь заводить разговоры. Начать непринужденную короткую беседу с таксистом, продавцом в магазине, барменом, соседом в очереди или по месту в самолете проще простого. Так вас запомнят как дружелюбного покупателя / соседа, а вы тем временем наработаете полезный навык.

3. Напоминайте

Если вы видите человека, с которым встречались ранее, пусть даже мельком, будет вежливым представиться еще раз и напомнить, где вы виделись. Таким образом вы избежите неловкости, когда человек, которого вы знаете, будет вспоминать вас или мучиться сомнением, помните ли вы его. Начать можно, например, так: «Привет! Не знаю, помните вы меня или нет, я — Света, мы виделись на презентации... Как поживаете?» Людям понравится, что их вспомнили, а вы как минимум одного собеседника уже найдете.

4. Проявляйте интерес

Чтобы вести светские беседы, необходимо проявлять к собеседнику искренний интерес. Быть хорошим слушателем — почти искусство. И ему можно научиться. Например, используйте такие фразы-междометия, как: «Ну надо же!», «Вот это да!», «Случается же такое», «И что было дальше?» Людям нравится делиться собственными историями, особенно если они видят заинтересованных слушателей.

5. Уточняйте

Для того чтобы избежать чувства неловкости в разговоре, стоит быть смелее. Если вы чего-то не поняли, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы, чтобы прояснить это. Так вы и беседу поддержите, и покажете свою заинтересованность, и будете чувствовать себя комфортно в диалоге.

6. Не задавайте слишком много вопросов

Предоставляйте информацию о себе лаконично, но достаточно. Даже если вы любите поговорить, старайтесь дозировать свою речь. И наоборот, односложные ответы могут только оттолкнуть вашего новоиспеченного собеседника от продолжения разговора. Если вам показалось, что беседа натянута, что вы задаете больше вопросов, чем задают вам, пришло время искать нового собеседника. Поблагодарите за приятную беседу и вежливо попрощайтесь.

7. Будьте тактичны

Если вы знакомитесь с новыми людьми в компании своих спутников, не называйте их местоимениями в третьем лице (он / она) в их присутствии. Правильным будет называть своих товарищей только по именам. Этот нюанс оценят знатоки искусства вести беседу, и вы обязательно запомнитесь им как эксперт этикета. А вашим друзьям будет приятно в очередной раз услышать свои имена.

8. Не жестикулируйте активно

Не жестикулируйте слишком активно. Этот недостаток покажет вас как неуверенного в себе человека. Бесспорно, движения рук делают нашу речь более выразительной и эмоциональной. Но, если вы не блещете искусством жестикуляции, лучше лишних телодвижений избегать.

9. Не увлекайтесь собой

Не зацикливайтесь на своих уникальных увлечениях, если только собеседник не разделяет их или не проявляет интерес. Если вас спросили о вашем хобби, это еще не значит, что ваши занятия по четвергам в клубе прикладной механики действительно кому-то интересны. Это может оказаться просто жестом вежливости. Опять же, чтобы при первой встрече расположить собеседника, гораздо важнее проявлять интерес к тому, что вам говорят, нежели рассказывать о себе.

10. Вовремя уходите

Когда вы понимаете, что разговор сходит на нет, завершайте его естественно и легко. Если возникла пауза — самое время попрощаться или просто пожелать собеседнику приятного вечера, или сказать: «Увидимся позже». Вместо банального «Было приятно познакомиться» можно сказать «Классно было встретиться здесь» или " Надеюсь, скоро увидимся опять".

А какие хитрости знакомства и ведения светских бесед используете вы?