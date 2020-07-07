10 стратегий, которые подарят балансу вашей карты пару лишних нулей

Вопрос денег всегда насущный. Как ни крути, они помогают нам претворять мечты в реальность и делают жизнь гораздо более комфортной. И все же на практике распоряжаться деньгами получается далеко не у всех — иногда финансовые ошибки стоят в буквальном смысле дорого.

Мы в AdMe.ru не хотим допустить подобного и поэтому были заинтригованы стратегиями, которые смогут положительно повлиять на сумму на банковском счете. А бонусе вас ждут истории финансовых сожалений, которые до сих пор не дают покоя пользователям сети.

В первую очередь расплачиваться с долгами

Осознание того, что над вами тяжким грузом висят всевозможные долги, кредиты и рассрочки, может вогнать в состояние настоящего стресса. А стресс, в свою очередь, снижает продуктивность, необходимую для зарабатывания денег. А еще делать накопления очень непросто, когда недовольные кредиторы регулярно о себе напоминают. У меня были огромные кредиты, и выбраться из них было сложно, но все же не слишком. И с самого начала я исключила все лишние и ненужные траты. Например, заменила такси на автобус. © Emily Walker / Quora

С кредитами следует расплачиваться, начиная с самого маленького. Этот метод называется «снежный ком» и является наиболее оптимальным с точки зрения психологии. © Kory Postma / Quora

Даже если вы сильно хотите какие-то вещи, не покупайте их в кредит! Ведь это только увеличит долг. © Emily Walker / Quora

Ставить перед собой конкретную цель

Если нет определенной цели, то просто откладывание денег может стать скучной повинностью, не приносящей удовольствия, от которой очень легко отказаться. Размытый план (например, купить квартиру) кажется недостижимым. Но если описать более подробно (район, площадь, количество комнат, наличие балкона или гардеробной), то каждая отложенная сумма будет вдохновлять мыслью, что вы все ближе к цели. В 9 лет я собирал пивные бутылки, чтобы купить складной нож, который мне понравился, — копил 4 месяца. Это было в 1973 году, а нож все еще острый и как новый. Оно того стоило, да. © Larry Hicks / Quora

Я хотел новый BMW, почти 3 года экономил деньги и накопил на него. Откладывал всю свою мелочь из кошелька в ящик стола каждый день по возвращении домой, целый год даже не пересчитывая, сколько получилось. Также сократил количество различных необязательных вещей: кофе навынос, походы в рестораны, дорогое кабельное телевидение. До сих пор очень горжусь собой — я не жил отшельником или в бедности, а просто обходился без многих недешевых, но, как оказалось, не очень-то нужных предметов. © Bill Herman / Quora

Вносить обязательные платежи сразу после зарплаты (и откладывать в копилку тоже)

Каждый человек имеет свой перечень обязательных платежей: коммунальные услуги, взносы по рассрочкам или обучению, различные страховки. К ним также можно отнести и тот процент заработка, который вы решили откладывать в копилку. Если все это оплачивать сразу после начисления заработной платы, то станет более понятно, какой суммой можно свободно распоряжаться. И чтобы об этом не забывать, можно настроить автоматическую оплату с помощью интернет-банкинга. Не получается откладывать каждый месяц, деньги нужны то на одно, то на другое? Пора включать силу воли. Если не получается, подключите сервис автоперечисления денег на накопительный счет — это что-то вроде робота, который откладывает средства за вас. Можно настроить его так, чтобы переводить на отдельный счет 10 % с каждой зарплаты. Можно подойти к делу более креативно, например настройте перечисление 5 % с любого перевода от родных и друзей или с каждой траты по карте. Скоро у вас незаметно появятся накопления. © Mikhail Kuzmin / Thequestion

Нужно определить, какую сумму в месяц можно откладывать без потерь для привычного образа жизни. Как правило, это не менее 10 % от заработка. Эта сумма должна идти в копилку сразу после получения зарплаты, а не в конце месяца, ведь иначе откладывать может быть уже нечего. © Vadim Molinov / Thequestion

Совершать покупки «с холодной головой»

Спонтанные покупки, которые мы совершаем под влиянием эмоций, действительно один из самых простых способов побаловать себя. И, казалось бы, в этом нет ничего плохого, ведь получен заряд положительных эмоций. Однако очень часто после этого может появиться разочарование: деньги потрачены, а не очень-то и нужная вещь просто заняла место в квартире. Вот что рекомендуют пользователи сети, чтобы избежать бессмысленных покупок: Как вариант элементарно попросить отложить эту вещь — тогда у вас будет время подумать, так ли она нужна вам. © morkov41 / Pikabu

Можно пробовать детально, иногда даже буквально на бумаге написать сценарий использования конкретной вещи с указанием частоты и результата такого использования, а также того, что будете делать, если вещь все-таки окажется ненужной. © Vlad Ivanov / Thequestion

Пользоваться бонусными картами

В настоящее время практически каждый банк предлагает свои варианты дебетовых карт с бонусами в виде кешбэка либо накопления миль, а также ежемесячными процентными начислениями за положительный остаток на счете. При регулярном использовании вы сможете обнаружить в выписке довольно приличную сумму, которую вы таким образом смогли заработать. За год пользования картой с кешбэком случайно обнаружил, что «заработал» около ₽ 14 000. Потому имеет смысл платить такой картой абсолютно везде. © Viktor Smirnov / Thequestion

Медленно, но верно мили накопились на стоимость билетов Москва — Нью-Йорк (туда и обратно), но, к сожалению, мне туда не надо. Мили имеют неприятную особенность сгорать, поэтому потратил на билет бизнес-класса в Европу. © Alex Ryazanov / Thequestion

Расставлять собственные приоритеты во время покупок

Обычно перед покупкой происходит выбор между вещами одной категории, например смартфоны разных производителей. Однако можно пробовать проводить другое сравнение — подумать о том, что еще можно купить за те же деньги. Возможно, лично вам вместо того же смартфона будет интереснее поехать в путешествие, ведь гаджет вам нужен для звонков и общения, а эти функции он исправно выполняет. Или, наоборот, путешествия не увлекают, а вот мощный смартфон нужен, так как регулярно ведете свой блог в инстаграме (на котором дополнительно зарабатываете), снимая для этого фото и видео. У меня уже есть телефон — старенький Sony Ericsson с очаровательной qwerty-клавиатурой. Он куплен 4 года назад, был моим первым смартфоном и до сих пор жив. Да, на нем не работают некоторые приложения, но без этого можно прожить. А без удобной клавиатуры, которая позволяет мне печатать вслепую, прочного корпуса, пережившего полет с платформы на рельсы метро, и компактного размера (по длине как ладошка) мне оставаться не хочется. © Meggie Cleary / Thequestion

Главной функцией телефонов — собственно телефоном — пользуюсь редко. Для меня это скорее мультимедийное устройство с камерой. Именно из-за этого могу покупать новые смартфоны достаточно часто. © Miras M / Thequestion

Отгородиться от рекламы

Реклама очень часто может изменить представление о каком-либо продукте на подсознательном уровне, и мы этого даже не заметим. Ради эксперимента можно попробовать избегать ее хотя бы месяц: включить блокировщик в браузере, отписаться от рекламных рассылок. И затем оценить, насколько меньше стало самих мыслей о покупках. Многие из рекламных роликов содержат так называемые «хитрые слова»: «Все знают, что...», «Все женщины это покупают», «Только ₽ 5 999». И все это на самом деле лишь пустые фразы, которые влияют на сознание и заставляют обратить внимание на товар. © Egor Egorov / Thequestion

Сюда же можно отнести рекламу магазинов одежды, в которой фигурирует фразы вроде «новая коллекция» или «летняя коллекция». Такие фразы дают потребителю понять, что его коллекция одежды старая и ему нужно срочно бежать в магазин, чтобы соответствовать канонам моды. © Polina Liddel / Thequestion

Пользоваться техникой, которая поможет сэкономить

Конечно же, про энергосберегающие лампы известно уже давно. Помимо них стоит также обратить внимание на современную сантехнику — так, есть модели смесителей и насадок для душа с увеличенным расстоянием между отверстиями, которые уменьшают расход воды при той же эффективности смывания. Расход также снижают аэраторы — насадки на кран, которые способствуют «разбавлению» воды воздухом. А рычаговый смеситель позволяет быстрее отрегулировать температуру воды, что тоже позволяет уменьшить ее расход. В целом, выбирая бытовую технику, стоит обращать внимание на уровень энергопотребления и при равном функционале делать выбор в пользу более энергоэффективной вещи. Существуют насадки на кран с ограничением расхода воды от 3 до 9 литров в минуту (при этом стандартный напор — 15 литров в минуту). 3 литра — это удобный расход для общественных мест (только помыть руки после уборной), а от 6 до 9 литров в минуту — достаточный напор для квартиры. Как показывает практика, в общественных уборных они окупаются в первый месяц, далее расход сокращается от 25 % и больше. © Mir0n0ff / Pikabu

Но в попытках сэкономить всегда стоит обращать внимание на детали

В попытках найти более дешевые продукты нет ничего плохого. Однако, если за ними придется ехать в другой конец города, потраченное время и расходы на дорогу могут превысить полученную экономию. При покупке одежды же стоит обращать внимание на качество — возможно, более дорогая, но добротная вещь прослужит дольше, чем та, что просто дешевле. И даже в кредитах с низкими процентными ставками могут быть свои подводные камни — всевозможные комиссии или штрафы. Таким образом, выбирая новый способ экономии, стоит взвесить все расходы, которые он может повлечь. Возьмем, к примеру, обувь. Есть пара действительно хороших кожаных туфель, которая, конечно же, стоит прилично. И есть другая пара по более доступной цене, но она после нескольких месяцев начнет рваться и растаптываться. В итоге получится, что обувь придется покупать чаще и средств на нее суммарно потратить больше. © Jenny Barnes / Quora

Использовать мобильные приложения для ведения бюджета

Экономия невозможна без ведения личного бюджета. Но собирать чеки и записывать суммы в тетрадь или компьютер долго и скучно. Гораздо проще это делать в мобильных приложениях, тем более что почти во всех теперь есть функции сканирования чеков и привязки к банковской карте — система автоматически все запишет за вас.

Бонус: пользователи сети поделились своими самыми большими финансовыми сожалениями

Мое самое большое финансовое сожаление — это покупка подержанного автомобиля. В то время я делил жилье с несколькими людьми и, соответственно, своего гаража у меня не было — машину приходилось парковать прямо у забора дома. И здесь начались неприятности: вороны каждый день оставляли на ней следы своей жизнедеятельности, в итоге даже пришлось просить арендодателя ежедневно мыть автомобиль за отдельную плату.

В какой-то момент машина сломалась посреди дороги, мне пришлось ее буксировать (за немалые деньги), везти в сервис и оставить там приличную сумму. Только вот механик использовал на замену подержанные детали, и уже через несколько дней автомобиль снова сломался посреди дороги. А потом еще раз и еще раз. В итоге я продал его за сумму даже меньшую, чем отдал за все ремонты. © Anonymous / Quora

Купила дорогой ноутбук — копить пришлось в течение года. А теперь у него появились полосы на экране, и у меня нет денег на то, чтобы купить новый. Сейчас я думаю, что, возможно, мне следовало купить что-то более дешевое. Но ведь мне сказали, что он сможет прослужить по крайней мере 10 лет! Но, как оказалось, нет, и теперь я очень жалею о покупке. © Sophie Metropolis / Quora

Ну мне всего 19, так что у меня нет дорогой машины или невыгодно купленного дома. Но есть одна покупка, о которой сожалею. Я играю на гитаре с 9-летнего возраста. Моя первая гитара была просто превосходной и стоила для того времени довольно дорого. Я играл на ней много лет, но потом кое-что случилось, и мне понадобилась новая.

На тот момент я был уже студентом, а такая же гитара теперь стоила почти в 3 раза дороже. Мне стало жалко столько отдавать, и я взял другую, более дешевую. Вот только ее качество оказалось ужасным, а спустя 6 месяцев после покупки ситуацию не спасали даже многочисленные настройки. Я с трудом могу на ней играть просто для того, чтобы скоротать время, не говоря уже о том, чтобы выступать на сцене. Так что в итоге деньги оказались просто выброшенными. © Akshit Gupta / Quora

А есть ли у вас покупки, о которых вы до сих пор сожалеете?