10 странных, но реальных вещей, которые происходят с нами, когда мы влюбляемся

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Чувство влюбленности часто окрыляет. Ученых давно интересует, почему поведение влюбленных людей так меняется. Они связывают это с действием различных «гормонов любви», например дофамина, отвечающего за удовольствие, и окситоцина, влияющего на эмоции. Но действительно ли это чувство опьяняет не хуже вина и является лекарством от боли?

AdMe.ru решил проверить, как ученые объясняют распространенные стереотипы о безумных влюбленных. Эти признаки настоящих чувств помогут вам понять, что происходит в вашей голове, когда вы кем-то увлечены.

1. Влюбленные ведут себя как пьяные

Когда мы выпьем несколько бокальчиков, нам легче общаться даже с незнакомыми людьми, мы становимся более доверчивыми, а страх и тревожность куда-то уходят. Окситоцин, один из «гормонов любви», действует на мозг так же, как и алкоголь. Вы заметили, что подвыпившие люди, как и влюбленные, напористо жаждут со всеми обняться? Окситоцин еще неформально называют «гормоном обнимашек», потому что под его воздействием нам хочется физической близости с другими людьми.

2. Влюбленность похожа на одержимость и зависимость

Вспомните то время, когда были влюблены. Вы постоянно думали об объекте воздыханий, вам хотелось проводить с ним дни и ночи напролет, ваши друзья говорили, что вы одержимы. Антрополог Хелен Фишер обнаружила, что во время сильной влюбленности у человека активируются те же участки мозга, что и при кокаиновой зависимости. Именно поэтому нам хочется быть с любимым все чаще и дольше, а в разлуке мы чувствуем себя подавленно. Даже невзаимные чувства принесут вам ощущение эйфории.

3. У влюбленных сердце выпрыгивает из груди

Покраснение лица, потливость, учащенное сердцебиение — это явные признаки сильного волнения. Но в самом начале развития нежных чувств, которое ученые называют лимеренцией, мы обычно замечаем те же самые симптомы. Если вы чувствуете, что кто-то заставляет вас краснеть и тянуться за валерьянкой, скорее всего, вы влюблены.

4. У влюбленных меняется голос

Американские ученые провели необычный эксперимент. Они попросили людей, которые недавно вступили в счастливые романтические отношения, сделать несколько телефонных звонков. Другие участники эксперимента слушали записи голосов испытуемых и без труда определяли, с кем они разговаривали — с другом или с любимым. Во время бесед с новой пассией голоса девушек становились более низкими и хриплыми, а голоса мужчин — более высокими. Ученые связывают это с тем, что нам невольно хочется подражать своему партнеру.

5. Влюбленные не могут уснуть от избытка чувств

Многие привыкли думать, что влюбленные проводят бессонные ночи, думая о второй половинке. Швейцарские исследования подтвердили, что в среднем сон сильно влюбленного человека сокращается на час. При этом никто из испытуемых не чувствовал упадка сил, то есть качество сна у влюбленных не снижается.

6. Влюбленные люди толстеют. Или худеют

В западной популярной психологии даже есть выражение «килограммы любви» (love pounds). Многие пары набирают вес в начале отношений, не зря этот период называют не просто букетным, но и конфетным. Возможно, это связано с тем, что через еду мы стремимся получить энергию, которую усиленно тратит наш организм, а возможно, мы просто в 2 раза чаще ходим в кафе и рестораны. Кстати, ученые обнаружили, что пары, которые вместе набрали вес, больше довольны своими отношениями. Исследователи предполагают, что это происходит потому, что партнеры чувствуют меньше давления и страха быть отвергнутым из-за внешнего вида. Но не все влюбленные набирают вес. Американские исследования гормона окситоцина, который выделяется у влюбленных, выявили, что он снижает аппетит и регулирует метаболизм. Так что бабочки в животе могут способствовать в том числе и похудению.

7. Влюбленным хочется писать стихи и петь серенады

Сколько прекрасных произведений поэты и художники посвящали своим возлюбленным! Далекому от искусства, но влюбленному человеку порой тоже хочется написать пару стихотворных строк. Нидерландские исследования доказали, что романтические чувства подавляют аналитическое мышление, но развивают творческое. Причем именно возвышенное чувство влюбленности, а не простое сексуальное возбуждение. Поэтому нам так хочется найти оригинальный подарок или устроить сюрприз своим возлюбленным, пусть для этого даже нет весомого повода.

8. Влюбленность — лекарство от болезней

Несколько исследований выявили связь между романтическими чувствами и восприятием боли. Влюбленные участники эксперимента слабее реагировали на внешние раздражители. Умеренные болезненные ощущения у тех, кто смотрел на фото возлюбленного, снижалась на 40 %, а сильная боль — на 10–15 %. Ученые объяснили это отвлечением внимания участников. Другие исследователи рассказали, что гормон дофамин, который активизируется с влюбленностью, является природным болеутоляющим средством. Поэтому, когда врачи в период болезни советуют нам заниматься любимым делом, это правда может помочь.

9. Любовь действительно сладка

Нидерландские ученые провели интересное исследование. Испытуемых попросили написать эссе о своем реальном опыте: одна группа писала о влюбленности, другая — о ревности, третья — о нейтральном опыте. Далее они дегустировали конфеты и воду. Студенты, которые писали в любви, оценили вкус продуктов как более сладкий. Влюбленность не влияет на восприятие сахара, ведь в воде его не было, но действительно меняет наши ощущения.

10. Влюбленный готов пойти на край света

Влюбленность подразумевает не только сексуальное возбуждение, но и стремление заботиться о партнере. Исследование 2014 года выдвинуло понятие «сострадательной любви», которая является важной частью романтических отношений. Если вас действительно волнует, чтобы любимый не забыл шапку в мороз и зонтик в дождь, это настоящая влюбленность, которая может вырасти в любовь.

Часто ли вы влюблялись? Какие безумства совершали ради возлюбленных?