10 странных научных способов, которые помогут избавиться от лишнего веса

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Убрать лишние килограммы можно с помощью не только диеты и спорта, но и науки, у которой есть свои, слегка абсурдные на первый взгляд методы. Из статьи вы узнаете, как на фигуру влияют романтические ужины, в чем секрет стройности Джонни Деппа и почему фотографировать еду — полезная, хоть и раздражающих многих привычка.

Редакция AdMe.ru в желании достичь идеальных форм к лету обратилась к научным подходам в вопросе похудения и с удовольствием делится интересной информацией с читателями.

Смотрите на мир сквозь синие очки

Ученые утверждают, что синий цвет снижает аппетит: освещение, обои, посуда или очки как у Джонни Деппа — все это помогает наедаться быстрее. Небольшое уточнение: эта хитрость по снижению веса действует только на мужской организм. Но есть способ, который помогает уменьшить аппетит как мужчинам, так и женщинам, —выбирайте тарелки, которые близки по цвету к вашей скатерти. Исследователи полагают, что посуда, которая сливается со столом, дезориентирует и заставляет человека опасаться того, что еда упадет за пределы тарелки, поэтому порции становятся меньше.

Гуляйте вокруг ресторанов быстрого питания

Исследование показало, что запах еды вызывает желание съесть то блюдо, которое схоже с ним по вкусу и энергетической ценности. Но этот эффект действует только первые две минуты, а затем чувство голода притупляется и организм отдает предпочтение более здоровой пище. Например, проводился эксперимент, в ходе которого испытуемым давали понюхать 2 вида продуктов: печенье и клубнику, пиццу и яблоко. Первые 30 секунд люди отдавали предпочтение печенью и пицце, но те, кто смог продержаться дольше 2 минут, больше не считали вредную еду привлекательной и выбирали второй вариант.

Ешьте как француженка

У французских женщин есть три секрета, которые помогают им оставаться стройными: надевайте пояс или ленту на талию (можно и под одежду) перед обедом. Это напомнит вам о переедании;

надевайте облегающую одежду на время застолья;

ужинайте с мужчиной. Оказывается, на аппетит влияет компания, и женщины едят меньше в присутствии противоположного пола. Правда, этот метод не работает с мужчинами — они, наоборот, склонны к перееданию, когда рядом находится прекрасная дама.

Жуйте жвачку

В ходе одного исследования было обнаружено, что жевательная резинка после обеда снижает желание перекусить в конце дня. Жевать жвачку нужно в течение 45 минут.

Покупайте конфеты в обертках

Сложно поверить, что конфеты могут помочь в снижении веса, но ученые утверждают: люди съедают на 30 % меньше сладостей в индивидуальной упаковке, чем без нее. Снятие обертки требует усилий, что снижает желание съесть лишнего.

Зажгите свечу с ванилью после еды

Тем, кто никак не может отказаться от десерта, ученые советуют зажигать ароматизированную свечку или вдыхать аромат эфирного масла после каждого приема пищи. Запах ванили контролирует аппетит и снижает желание съесть что-нибудь сладкое.

Вместо кулинарных шоу смотрите ужасы или комедии

Ученые утверждают, что регулярный просмотр кулинарных шоу способствует набору веса, в то время как комедии и ужасы, напротив, сжигают лишние калории. Например, за 10 минут смеха до слез можно потерять до 40 ккал, а также улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. А если смотреть фильмы, от которых сердце уходит в пятки и появляются мурашки на коже, то можно потерять до 200 ккал, что эквивалентно 30 минутам ходьбы.

Чаще устраивайте романтические ужины

Приглушенный свет, джазовая музыка фоном и красивая сервировка — все эти небольшие удовольствия приносят пользу нашей фигуре. Исследования подтверждают, что в такой атмосфере люди получают гораздо меньше калорий, чем обычно.

Ешьте перед сном

Исследование, которого так ждали: есть на ночь можно и даже нужно, но пища должна содержать много белка и не более 150 ккал. Такой перекус не только не навредит, но и улучшит обмен веществ.

Фотографируйте еду

Привычка фотографировать еду оказалась не только модной, но и полезной. Такая кратковременная задержка перед потреблением пищи заставляет анализировать свой рацион и избегать переедания.

А вы готовы проверить эти советы на себе?