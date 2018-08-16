10 странных косметических процедур, на которые готовы пойти девушки ради красоты

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Многие мужчины не догадываются, что творится за закрытыми дверями кабинета косметолога. Но и девушки знают не про все процедуры. Например, мало кто слышал про пилинг коленей и почти никто не знает, зачем колоть ботокс в плечи. Про эти и другие странные манипуляции, которые испытывают на себе девушки ради эффекта «как с обложки», вы узнаете, заглянув в статью. А в конце мы расскажем про два популярных рецепта увеличения груди, которые вызвали много споров в интернете.

AdMe.ru не перестает удивляться новым косметическим процедурам и отважным девушкам, которые готовы испытывать их на себе.

Создание мешков под глазами

Конечно, речь идет не о мешках под глазами в привычном для нас понимании, а об эффекте «улыбающихся глаз» (aegyo sal). От природной отечности он отличается более высоким расположением (сразу под линией нижних ресниц), а также цветом кожи (синих кругов под глазами быть не должно). Кореянки и японки пытаются добиться такого эффекта разными способами: прибегая к специальным наклейкам, макияжу и даже к инъекциям из собственного жира или гиалуроновой кислоты. Процедура пользуется популярностью, поскольку с помощью нее можно сделать глаза более круглыми, а взгляд — юным.

Ботокс в плечах

Чаще всего ботокс используется для устранения морщин и потоотделения. Но вряд ли вы знаете, что инъекции ботулотоксина можно делать в плечи. Такая необычная процедура особенно популярна в Корее и применяется с целью уменьшения мышечной массы. Нескольких инъекций в трапециевидную мышцу бывает достаточно, чтобы сделать шею тоньше, а плечи уже.

Удаление жира под подбородком

Локально убрать жир можно не только хирургическим способом, но и при помощи холода, а также с помощью инъекций. Во время процедуры Kybella в жировые отложения на шее вводится дезоксихолевая кислота, которая растворяет жир. Для достижения желаемого эффекта обычно требуется 3-4 процедуры, каждая из которых состоит из 50 уколов. Да, приятного мало, зато есть несомненное преимущество перед другими способами избавления от второго подбородка: разрушенные жировые клетки больше не накапливаются в нежелательном месте.

Омоложение мочек ушей

С возрастом мочки ушей истончаются, и, чтобы не выдавать свой возраст, женщины прибегают к инъекциям собственного жира или гиалуроновой кислоты в уши. Такая процедура возвращает уверенность: женщины получают возможность гордо носить сережки и без стеснения убирать волосы за уши, как и прежде.

Имплант для загара

Чтобы предотвратить риски развития заболеваний, связанных с УФ-лучами, в Европе с 2015 года стали выпускать препарат «Меланотан-1» (afamelanotide), который прошел клинические исследования и был одобрен для применения на людях. «Меланотан-1» в виде импланта вводится на два месяца под кожу: он заставляет организм вырабатывать меланин, тем самым защищая его от негативного влияния солнца. И, естественно, такой препарат нашел свою популярность среди людей, которые не представляют себя без круглогодичного загара. Но ученые в Университете Аризоны решили улучшить препарат и создали «Меланотан-2» (Melanotan II), который оказался в 1 000 раз мощнее натурального меланокортина. Несмотря на то что товар не был одобрен для применения на людях и клинические исследования продолжаются, любители загара его активно покупают в интернете, чего мы категорически не рекомендуем делать из-за высокого риска нарваться на контрафактную продукцию и получить непредсказуемый результат.

Дермапланинг

Еще один тренд из Азии — дермапланинг. От обычного бритья лица, которое стали практиковать и женщины, отличается соскабливанием рогового слоя кожи под углом 45 градусов. Тем самым удаляются не только волосы и ороговевшие клетки, но и выравнивается поверхность кожи.

Пилинг коленей

Пилинг для лица практикуют многие женщины, а вот подобная процедура для коленей еще редкость. Теперь, если вас вдруг начнет смущать цвет собственных коленей, вы знаете, что выровнять тон и сделать их гладкими и сияющими можно, просто записавшись на процедуру в салоне.

Удаление жира с пальцев ног

Главный редактор международного косметического форума красоты и автор книг о пластической хирургии Венди Льюис (Wendy Lewis) утверждает: если откачать жир из больших пальцев ног, будет комфортнее ходить в остроносых туфлях. Но многие пластические хирурги отказываются проводить подобную операцию, считая, что найти человека с жиром в пальцах почти невозможно, а если уменьшать ткани, то дальнейшие последствия могут быть серьезными. Ким Кардашьян пошла на риск и сделала себе изящные пальчики, а вот вам мы этого категорически не советуем.

Увеличение груди. Способ № 1

Смесь из вазелина и зубной пасты стала одной из самых обсуждаемых тем на YouTube в этом месяце. Все началось с того, что блогер поделилась с подписчиками своим рецептом для лифтинга груди: яичный белок нужно перемешать с тертым огурцом, мукой и зубной пастой, все это нанести на зону декольте и массировать 3 минуты. А для объема нужно добавить к этому рецепту вазелин. Видео стало невероятно популярным, и многие решили попробовать рецепт. Точку в вопросе, работает такой способ или нет, поставил пластический хирург Кристофер Инглфилд (Christopher Inglefield), попросив девушек не обманывать себя и не проверять на себе сомнительные способы. Мы согласны с доктором Инглфилдом и рекомендуем относиться к подобным советам с юмором. Желаемого эффекта добиться не получится, зато вы можете получить ожог при использовании пасты с отбеливающим эффектом, а вазелин может забить поры и вызвать воспаления.

Увеличение груди. Способ № 2

Не только в Японии можно купить печенье для увеличения груди — сейчас оно встречается в Канаде и в Европе. Этот десерт содержит вещество, похожее на эстроген, за счет которого и обещают увеличение до 5-го размера. Несмотря на то что производитель утверждает, что это печенье — научная разработка, никаких доказательств эффективности нет.

А как вы думаете, красота стоит таких экспериментов?