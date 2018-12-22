10 странностей в нашем поведении, у которых есть научное объяснение

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Все мы хоть раз в жизни сталкивались с крайне нелогичными поступками окружающих. Например, 3 часа выбирать платье, а в итоге пойти на свидание в джинсах. Метаться между очередями в супермаркете так, словно это вопрос жизни и смерти. Аж 25 лет быть пай-девочкой, а потом взять и разбить кирпичом соседское окно. Кажется, что есть люди, чье поведение просто невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла. Но это не так.

Мы в AdMe.ru считаем, что даже самые глупые на первый взгляд поступки можно понять и простить. А современные исследования ученых помогают пролить свет на природу наших странностей.

1. Порой от переизбытка чувств мы хотим кусаться

Иногда вам так сильно кто-то нравится, что возникает желание его... съесть. Некоторые родители в шутку кусают пальчики своего ребенка, а в зрелом возрасте могут ласково укусить любимого. Согласно одной из теорий, всему виной гормон дофамин. Запах родного ребенка вызывает такое же удовольствие, как и вкусная еда, и в результате этой «путаницы» возникает желание укусить малыша. Согласно второй теории, укусы — это элемент игры и общения. Животные покусывают друг друга, выражая свое доверие и симпатию. Люди порой поступают так же. Если желание кусаться навязчивое, причем человек готов вонзать зубы не только в окружающих, но и в себя, то это уже дакномания. Тут не обойтись без помощи специалиста.

2. Все мы в какой-то период жизни страдаем от абуломании

Мы можем быть физически и психически здоровыми людьми, но при этом часами выбирать подходящий диван в гостиную. Проблема выбора порой вгоняет нас в ступор. Это компульсивная нерешительность, или абуломания. Есть люди, которые тратят огромное количество времени на принятие самых элементарных решений. Им необходимо быть на все 100 % уверенными в правильности своего выбора. Психологи советуют подбросить монетку. В момент ее полета вы уже мысленно представите, чему обрадуетесь больше: орлу или решке. Или же, как японские самураи, сделать 7 вдохов. Если и после этого вы не можете принять решение, переключайтесь на что-то другое.

3. Стоя в очереди, мы совершенно не руководствуемся здравым смыслом

В супермаркетах часто можно наблюдать картину, как некоторые покупатели мечутся между очередями так, словно опаздывают на самолет. Райан Буэлл из Гарварда считает: людям подсознательно не нравится быть последними. Как правило, предпоследний человек оказывается довольнее последнего примерно на 20 %. Если занять очередь за таким суетливым покупателем, высок шанс, что он успокоится и перестанет бегать от кассы к кассе. А израильские ученые обнаружили, что люди оценивают скорость движения очереди не по количеству людей или товаров, а руководствуясь тем, как много места занимают покупки. Это часто заставляет их вести себя нерационально, выбирая «маленькую» очередь, содержащую в себе множество мелких товаров.

4. Физические нагрузки делают нас болтливее

Лучший способ выведать чужой секрет — поговорить с человеком, который только что активно поработал штангой или, к примеру, догонял последний автобус. Дело в том, что физические нагрузки и экстремальные события приводят к учащению пульса и ускорению дыхания. Мозг реагирует на это как на угрозу и мобилизует все силы для того, чтобы дать отпор. В частности, повышает тягу к общению с другими. Механизм этой связи до конца не изучен, но профессор Йона Бергер считает, что в случае опасности наши предки активнее делились с другими информацией об угрозе и способах ее преодоления для того, чтобы выжить. Чтобы тренировка не сделала вас находкой для шпиона, постарайтесь хотя бы в течение получаса ни с кем не вступать в дебаты.

5. Иногда мы верим во что-то так сильно, что сами можем уничтожить объект своей веры

Кажется, что чем больше мы на что-то надеемся, тем выше шанс, что так оно и будет. На деле же порой происходит совершенно обратный эффект: чем больше люди верят во что-то, тем выше вероятность того, что они сами же и разрушат то, во что верят. Например, стереотип о том, что вождение абсолютно безопасно, порой делает водителей самоуверенными и легкомысленными, тем самым повышая опасность на дорогах. А слишком большая уверенность в своей победе может ослепить человека и заставить его вести себя очень беспечно.

6. В некоторых заведениях используют диссонанс между нашими органами чувств, чтобы увеличить прибыль

Замечали ли вы, что во многих кафе и ресторанах на больших экранах транслируются одни видеоклипы, но музыка при этом звучит совершенно другая? На самом деле это хитрая маркетинговая уловка. Когда от разных органов чувств в наш мозг поступает противоречивая информация, мы ощущаем подсознательное беспокойство. Глаза видят одно, а уши слышат совсем другое. Эта ситуация воспринимается как тревожная, и нам нужна энергия, чтобы справиться с потенциальной опасностью. В результате мы ощущаем прилив голода, а значит, закажем больше еды.

7. Мы улыбаемся и киваем даже тогда, когда ничего не понимаем в ситуации

Представьте себе, что вы не услышали какую-то фразу своего собеседника. Каков шанс, что вы переспросите? Довольно невысокий, но все же есть. А теперь представьте, что собеседник повторил свои слова, а вы их опять не услышали. В этой ситуации 98 человек из 100 улыбнутся и кивнут: мол, да, все понятно. Дэвид Даннинг и Джастин Крюгер считают, что люди часто притворяются осведомленными, хотя при этом могут вообще ничего не понимать в теме обсуждения, ведь в обществе ценятся знание и информированность. Ученые уверены, что чем умнее человек, тем легче ему сказать: «Я не знаю», ведь он трезво оценивает свои способности.

8. Чем лучше репутация человека, тем у него больше соблазнов сделать что-то запрещенное

Известный политик попался на взятке, а популярного актера, который казался примерным семьянином, поймали на измене. Такие случаи — не редкость, и связаны они с эффектом морального доверия. Человек, который годами поддерживал идеальную репутацию, в какой-то момент действительно может посчитать себя совершенным. А если он такой хороший, то может многое себе позволить. Британский психолог Брюс Худ считает, что слишком долго контролировать и подавлять свои эмоции опасно. Так человек загоняет себя в очень жесткие рамки. Рано или поздно это заставляет его нарушать запреты и искать спасение, к примеру, в алкоголе или сладостях либо даже отступить от буквы закона.

9. Подростки более ранимы, и это научно доказано

Подростки очень остро реагируют на критику. Они уверены в том, что находятся в центре внимания и что другие ежедневно их оценивают и осуждают. Многие называют это переходным возрастом и не придают особого значения. И совершенно напрасно. Ученые провели сканирование мозга у подростков и выяснили, что у них, по сравнению со взрослыми, более активны те области, которые отвечают за мысли о себе (лобные доли). Большая часть умственных усилий молодых людей направлена на то, что о них думают другие (особенно сверстники). По этой причине подростки чаще попадают в неприятности и совершают рискованные поступки. А все ради того, чтобы утвердить свою индивидуальность.

10. Во время депрессии люди по-другому воспринимают цвета

Когда грустный человек говорит о том, что мир для него потерял все краски, это отнюдь не драматический речевой оборот. Люди, страдающие депрессией, действительно воспринимают окружающий мир в тусклых, серых тонах. Ученые из Фрайбургского университета исследовали глаза пациентов в различном эмоциональном состоянии с помощью электроретинограммы. Они обнаружили строгую зависимость: чем сильнее депрессивные симптомы, тем слабее сетчатка глаза реагирует на яркие картинки. Такие люди хуже воспринимают разницу между черным и белым. Подобный эффект можно получить, если снизить уровень контрастности изображения в телевизоре.

Бонус: частая смена настроения — это биполярное расстройство или нет?

Каждый второй человек на Земле в какой-то период жизни приписывает себе биполярное расстройство. Кажется, что настроение похоже на качели — то вверх, то вниз, причем в этих переменах нет никакой причины или логики. Однако не все так однозначно. При биполярном расстройстве настроение действительно скачет, как кривая на кардиограмме, но в нем есть своя закономерность. Во время депрессивного эпизода появляется чувство безнадежности и отчаяния, усталость, проблемы с концентрацией и запоминанием. Все это очень похоже на классическую депрессию. Ему на смену приходит маниакальный эпизод. И это не просто повышение настроения. Возрастает уровень энергии и общей активности, повышается возбудимость, появляется беспричинный восторг или раздражительность. Могут быть проблемы со сном и склонность к неоправданному рискованному поведению. Порой эпизоды депрессии и мании происходят одновременно. Подобное состояние может мучить человека годами. Поэтому если порой у вас резко меняется настроение, это далеко не повод считать себя биполярником. В этом случае советуем вам больше отдыхать и наполнить свою жизнь новыми позитивными эмоциями.

Как считаете, смогут ли эти факты помочь вам лучше понимать некоторые странности окружающих вас людей? А может быть, где-то вы узнаете себя?