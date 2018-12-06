10 стереотипов о состоятельных людях, в которых нет ни грамма правды

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Общество давно сложило множество стереотипов о состоятельных людях. Оно уверено: богатые не заслужили такого высокого статуса, они не платят налоги да и вообще почти не работают. На самом деле большая часть этих фактов — досужие выдумки. Например, большинство миллионеров богаты в первом поколении, то есть сами сколотили состояние, а не унаследовали его.

Редакция AdMe.ru развенчает самые распространенные мифы о богачах, основываясь на исследовании Томаса Корли — человека, который больше 5 лет изучал особенности мышления, привычки и образ жизни таких людей.

Миф 1. Если вы из богатой семьи, у вас тоже будет много денег

Естественно, что дети состоятельных родителей имеют гораздо больше шансов на успешную жизнь. Они получают хорошее образование, каждый день наблюдают за тем, как накапливается богатство. Однако статистика говорит о другом: больше 70 % таких семей теряют состояние во втором поколении. То есть всего менее 30 % наследников могут удержать капитал родителей в руках.

Миф 2. Все богатые люди унаследовали свои деньги

Забавную статистику приводит Forbes: в 2014 году более 70 % богатых людей были таковыми в первом поколении, то есть сами заработали состояние. Нужно уточнить, что это касается в основном американских миллионеров, в то время как азиатские и европейские богачи по большей части унаследовали и приумножили свой капитал. Вывод: если хотите стать миллионером, отправляйтесь в Америку.

Миф 3. Богатым людям не нужно много работать

Томас Корли открывает обратную сторону богатства: по статистике, 86 % состоятельных людей работали больше 50 часов в неделю. Кроме того, они гораздо реже позволяют себе больничные и прогулы, меньше времени проводят впустую, например в социальных сетях.

Миф 4. Богатые люди никогда не обанкротятся

Даже очень богатые люди не всегда могут сохранить свое состояние. Например, Дональд Трамп объявлял о своем банкротстве 4 раза. Разница в том, что они обращаются к специалистам по финансам и быстро восстанавливают былое положение.

Миф 5. Они укрываются от налогов

Согласно данным исследовательского центра Pew, большинство людей считают, что богатые избегают налогов или платят их слишком мало. Но что происходит на самом деле? Данные исследований говорят, что более 45 % поступающей суммы от подоходного налога платят люди с большим состоянием. При этом налоговая ставка во многих странах растет вместе с доходом.

Миф 6. Все богатые люди окончили университеты

Несмотря на то что хорошее высшее образование важно, многие миллионеры и миллиардеры вообще не получили его. То есть образование не обязательное условие богатства. Тем не менее состоятельные люди много времени уделяют саморазвитию и самообучению и обладают глубокими познаниями во многих областях. И, разумеется, они должны быть специалистами в своей сфере.

Миф 7. Миллионеры меняют место жительства, чтобы избежать высоких налогов

Казалось бы, чем не решение — сменить место жительства, чтобы не платить слишком высокие налоги? Однако на практике многие богатые люди предпочитают жить и вести бизнес в той стране, где они выросли и добились успеха. И даже налоговые преимущества не соблазняют их на эмиграцию.

Миф 8. Богатые реже занимаются благотворительностью

В целом исследования показывают, что обеспеченные люди в общей сложности отдают на благотворительность больше денег, чем люди со средним достатком. Многие из них поддерживают или создают благотворительные фонды, помогая миллионам людей.

Миф 9. Все богатые умеют обращаться с деньгами

Как правило, серьезные финансы приходят из успешного бизнеса. Неважно, чем вы занимаетесь: развиваете свою компанию или личный бренд, — все это требует предпринимательского мышления. С другой стороны, обладание большими деньгами еще не означает умение ими управлять. Даже такие крупные предприниматели, как Марк Цукерберг, обращаются к финансовым специалистам, когда нужно управлять доходами от бизнеса.

Миф 10. Все богатеи — транжиры

Чем больше денег, тем более простой кажется идея купить себе личную яхту или даже остров. Однако на практике редко кто тратит деньги подобным образом. Примерно 90 % богатых людей никогда не тратили деньги на покупку нового роскошного автомобиля. Цукерберг славится на весь мир своей одинаковой одеждой. А Уоррен Баффетт, третий в списке самых богатых людей в мире, все еще живет в доме, который купил в 1958 году за $ 31 тыс.

А вот несколько фактов о том, что на самом деле делают богатые люди

1. Не совершают необдуманных покупок

Зажиточные люди не стесняются купить вторичное жилье или подержанный автомобиль. Наслаждение от обладания новой вещью пройдет довольно быстро, а стоимость упадет примерно на 20 % всего за пару лет. То же самое касается недвижимости. Если речь не идет о чистых инвестициях (например, с целью сдавать или перепродать дом дороже), богатые предпочитают покупать довоенные постройки, которые славятся своей надежностью и могут простоять еще долго.

2. Не уходят на пенсию

Если вы хотите разбогатеть, чтобы провести старость у камина, у нас для вас плохие новости. Большинство состоятельных мужчин владеют собственным бизнесом, и это настолько увлекательное занятие, что они крайне редко уходят на пенсию. Работа на себя позволяет долго держаться в тонусе, и около 60 % американских миллионеров признаются, что собираются работать независимо от возраста.

3. Инвестируют в материальные ценности

Состоятельные люди чаще покупают вещи, которые обогащают жизнь не только с финансовой стороны. Например, предметы искусства. Кроме морального удовлетворения такой способ трат имеет и практичную сторону: во-первых, есть вещи, которые только вырастают в цене со временем. Например, антикварная мебель, картины, драгоценности. Во-вторых, это помогает сохранить деньги. Если перед вами лежит $ 1 000 наличными, ее легко потратить на мимолетный каприз. А если перед вами картина за $ 1 000 и вам нужно ее продать, чтобы получить наличность, это ставит вопрос: так ли вам это необходимо?

4. Богатые не выглядят как богатые

Один из наименее важных, но наиболее интересных аспектов жизни богатых: по ним нельзя сказать, насколько они богаты. Ваш сосед, который работает больше 60 часов в неделю, имеет подержанный автомобиль и небольшой уютный дом, может быть очень состоятельным. А другой, который ездит на крутой машине и живет в огромном особняке, вероятнее всего, погряз в долгах. Богатые не совершают главной ошибки: не пытаются угнаться за роскошью.