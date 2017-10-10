10 способов закончить отношения проще, чем это делает большинство

К сожалению, не все отношения завершаются «жили они долго и счастливо». Мы расстаемся по тем или иным причинам.

И если уж случилось так, что вы вступили на этап завершения отношений, мы в AdMe.ru хотим сделать его для вас и вашего партнера как можно более комфортным.

1. Не тяните с объяснениями

2. Если твердо решили расстаться, не проявляйте инициативу в общении

3. Говорите о расставании лично

4. Не обвиняйте партнера в разрыве отношений

5. Говорите прямо о своих чувствах

6. Не шантажируйте и не поддавайтесь на шантаж

7. Не говорите о временном расставании, если решили, что оно окончательное

8. Будьте благодарны

9. Продумайте диалог заранее. Будьте готовы к реакции партнера

10. После расставания первое время не выставляйте напоказ свою личную жизнь

Фото на превью depositphotos, depositphotos
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru

48 На склад!
56 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!