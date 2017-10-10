10 способов закончить отношения проще, чем это делает большинство
К сожалению, не все отношения завершаются «жили они долго и счастливо». Мы расстаемся по тем или иным причинам.
И если уж случилось так, что вы вступили на этап завершения отношений, мы в AdMe.ru хотим сделать его для вас и вашего партнера как можно более комфортным.
1. Не тяните с объяснениями
2. Если твердо решили расстаться, не проявляйте инициативу в общении
3. Говорите о расставании лично
4. Не обвиняйте партнера в разрыве отношений
5. Говорите прямо о своих чувствах
6. Не шантажируйте и не поддавайтесь на шантаж
7. Не говорите о временном расставании, если решили, что оно окончательное
8. Будьте благодарны
9. Продумайте диалог заранее. Будьте готовы к реакции партнера
10. После расставания первое время не выставляйте напоказ свою личную жизнь
Фото на превью depositphotos, depositphotos
Иллюстратор Anna Syrovatkina специально для AdMe.ru