10 способов закончить отношения проще, чем это делает большинство

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К сожалению, не все отношения завершаются «жили они долго и счастливо». Мы расстаемся по тем или иным причинам.

И если уж случилось так, что вы вступили на этап завершения отношений, мы в AdMe.ru хотим сделать его для вас и вашего партнера как можно более комфортным.