10 способов создать образ одухотворенной личности, если вы полнейший кретин

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие из нас хотели бы быть таким человеком, о котором восторженно рассказывают в кругу друзей.

AdMe.ru составил инструкцию, как в наши дни казаться мегаинтересной личностью, если вы, мягко говоря, таковой не являетесь. Условие одно: всё нужно отыгрывать естественно, иначе вы будете выглядеть немножко идиотом.