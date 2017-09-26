10 способов создать образ одухотворенной личности, если вы полнейший кретин
Многие из нас хотели бы быть таким человеком, о котором восторженно рассказывают в кругу друзей.
AdMe.ru составил инструкцию, как в наши дни казаться мегаинтересной личностью, если вы, мягко говоря, таковой не являетесь. Условие одно: всё нужно отыгрывать естественно, иначе вы будете выглядеть немножко идиотом.
- Придерживайтесь образа задумчивого героя: хмурьте брови, чаще прислоняйтесь к стене со внезапно обрушившимися раздумиями, протяжно вздыхайте в присутствии людей, на вечеринках стойте у окна и томно смотрите вдаль, а главное — чаще молчите. Если все же не получается сдерживать какие-то фразы, загадочно обрывайте их на полпути...
- Полюбите одиночество. Важно донести до общества мысль о том, что вам хорошо одному, ведь вы самодостаточная личность. К примеру, на виду у знакомых загадочно уйти гулять в туман — хороший ход.
- Подчеркивайте свою индивидуальность своим нежеланием выделяться из толпы. Например, одевайтесь как бомж, постоянно всем повторяйте, что вас даже слегка не волнует, во-первых, как вы выглядите, а во-вторых (и более того) что о вас думают другие.
- Будьте непредсказуемы — это всегда очень эффектно: читайте Паланика, но при этом тащитесь от семейства Кардашян; в компании неожиданно начинайте рассуждать вслух о своих детских проблемах; цитируйте Ким Чен Ына на светских раутах и тому подобное.
- Научитесь говорить о депрессии и творческом кризисе — о своем, разумеется. А вообще экстравагантнее будет приписать себе какое-нибудь нетяжелое психическое заболевание а-ля на грани гениальности и безумия. Но тут главное — не перегнуть с диагнозом.
- Для пущего эффекта создайте видимость присутствия в вашей жизни хейтеров. Это добавит вашей персоне интереса и заставит думать о вашей несомненной личностной неповторимости.
- Научитесь жонглировать такими именами, как Вольтер, Дидро и Шопенгауэр. Но, если вы заметите, что они кому-то знакомы, постарайтесь ретироваться как можно скорее.
- Не забывайте про соцсети! Помимо концептуальной аватарки у вас должна быть заполненная философскими постами стена (желательно цитатами известных мыслителей, чтобы случайно не раскрыть свои реальные умственные карты) и минимум информации о себе.
- Инстаграм стоит упомянуть отдельно: забудьте про селфи (вообще не упускайте возможность прилюдно излить свое презрение к этом жанру). Полюбите низкоконтрастные минималистичные фото со смыслом вроде стены с непонятной надписью, стола с пустой пепельницей и так далее.
- Во время переписки забудьте, что такое эмодзи и стикеры. Многоточие — это тоже моветон. Ставьте точки. После каждой мысли. Лишь для демонстрации крайне бурных эмоций можете поставить маленькую скобку в конце предложения.
- Четко сформулируйте для окружающих ненавистный вам тип людей: демонстративно критикуйте критиков, консерваторов и мейнстримщиков. Последнее вообще фу.
- Ну и напоследок, всегда оставайтесь собой и никогда не изменяйте своему внутреннему «я». И объясните всем окружающим, что вы никогда не изменяете своему внутреннему «я». К примеру, лишка приняв на грудь и разгромив пол-офиса, просто скажите, что вели себя так, потому что вы всегда остаетесь собой, а глушить свои настоящие порывы вы не собираетесь.
P. S.: не воспринимайте правила буквально — это смешно. Лучше вспомните в своем окружении людей, которые, кажется, по ним и живут, — вот это уже несмешно.
Фото на превью Mark Rothko