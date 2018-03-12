10 способов создать о себе впечатление как об умном человеке

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Пока одни ученые спорят о том, можно ли развить интеллект в течение жизни или же наши умственные способности ограничены генетикой, другие занялись решением более насущных проблем. Они выяснили, как выглядеть если не умнее, то хотя бы не глупее, чем мы есть на самом деле.

AdMe.ru составил список самых действенных, но простых способов сойти за умного.

Поработайте над своей внешностью

Мы считаем симпатичных людей умнее остальных. Это стереотип, который оказался верным, как показали исследования британского психолога Сатоси Канадзавы. Красивые люди совершенны в генетическом смысле. Они и приятнее внешне, и умнее. Такое превосходство складывалось веками, поэтому окружающие это чувствуют подсознательно и делают выводы, по точности не уступающие тестам на IQ. Обмануть общественное мнение не так уж сложно. Сделайте стрижку, которая выгодно подчеркнет черты вашего лица; посетите стоматолога, если нужно, например, отбелить зубы; используйте косметику, если необходимо сделать черты лица более симметричными.

Не пренебрегайте первым впечатлением

Говорят, что по одежке встречают, а по уму провожают. Судя по научной работе команды Университета Прибрежной Каролины, первое впечатление, оказанное представительно одетым человеком, держится гораздо дольше, чем принято считать. Возможно, это происходит не только потому, что окружающие воспринимают нас как-то по-другому, но и потому, что это помогает собраться и показать себя с самой выгодной стороны.

Не бойтесь смотреть в глаза

В некоторых культурах смотреть в глаза при разговоре не принято. Но если вы общаетесь не с носителем похожих национальных традиций, то смотреть в глаза просто необходимо. По результатам исследования профессора Норы Мерфи (Nora A. Murphy), зрительный контакт во время беседы создаст вам репутацию открытого и уверенного в своем интеллекте человека, а заодно убедит в этом и окружающих.

Но если это все не сработало, наденьте...

...очки в толстой оправе

Команда ученых из Венского университета поделилась результатами необычного исследования. Все мы знакомы с волшебным эффектом пары очков, которая делает любое лицо интеллигентнее. Но, оказывается, еще есть зависимость между толщиной оправы и силой такого воздействия. У очков без оправы сила убеждения ниже, чем у очков в толстой оправе. Так что, если хотите казаться умнее, выбирайте оправу потолще.

Говорите понятно

Американский физик Леонард Млодинов считает, что определенная манера речи помогает создать впечатление о себе как об умном человеке, даже если вы звезд с неба не хватаете. Говорите внятно, не растягивайте драматические паузы. Не используйте специальные термины, если не уверены, что человек вас поймет, потому что он может решить, что вы делаете это нарочно,чтобы выставить его глупцом. Хотите быть умным собеседником? Тогда станьте приятным собеседником.

...и улыбайтесь

По результатам исследования, которое проводилось в пражском Карловом университете, улыбающиеся люди кажутся нам не только доброжелательнее, но и умнее, чем неулыбчивые. Правда, это в большей степени касается мужчин. Возможно, потому, что женщины и так улыбаются чаще, или же потому, что улыбка на лице женщины ассоциируется с легкомысленностью.

Пишите так, чтобы вас без труда понимали

В наше время, когда обмен письменными сообщениями стал гораздо популярнее других видов связи, умение правильно и понятно излагать свои мысли становится важнее, чем красноречие. Команда Пристонского университета провела интересное исследование, которое выявило зависимость между простотой письменного текста и репутацией автора. Оказалось, что чем проще подается текст, тем более умным считают читатели автора.

Разбавьте текст графиками

Графики добавят вашему тексту скромное очарование науки, которая пытается быть понятной для простых людей. И неважно, что не все понимают графики. Главное, какой эффект они оказывают на зрителя. Команда Корнеллского университета пришла к выводу, что текст с графиками убеждает читателя больше, чем текст без них, вызывает доверие к автору и создает ему репутацию талантливого человека.

Ходите как все

Благодаря необычному исследованию выяснилось, что люди, скорость походки которых отличается от остальных, считаются не особо умными. И не без основания. Ведь они выбиваются из общего ритма людского потока, становятся причиной столкновений, падений, забрызганной кофе одежды и испорченного настроения. Если не хотите прослыть глупцом, то ходите как все.

Шутите и цените чужой юмор

Если вы хотя бы реагируете на чужие шутки, то это уже расценивается обществом как один из признаков ума. При этом умение шутить — это скорее приятный бонус, а вот умение реагировать на юмор окружающих — это необходимость.