10 способов рассказывать так, чтобы люди ловили каждое ваше слово

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Многие люди боятся выступать на публике. Для некоторых это просто непривычно, кто-то боится провала. Но, так или иначе, большинству из нас время от времени приходится это делать, для кого-то это даже важная часть работы. AdMe.ru проанализировал выступления самых известных ораторов нашего времени, чтобы понять, что делает их выступления такими яркими. Берем на вооружение!

10. Используйте визуальные и аудиосредства

Красивые слайды, яркие презентации, звуковое спровождение, эффектные интерактивные моменты сделают ваше выступление более запоминающимся и помогут переключать внимание аудитории, удерживать его в нужных местах. Однако стоит помнить о том, что презентация не должна быть как недостаточно информативной, так и перегруженной. Например, Стив Джобс придерживался правила «один слайд — одна мысль». Люди должны быть сконцентрированы на вашем выступлении, а технические средства лишь могут помочь вам в этом.

9. Жестикулируйте

Жесты несут в себе смысловую нагрузку: они помогают собеседнику лучше понять размышления оратора. С их помощью тот может привлекать внимание аудитории и управлять им. Также они делают выступление более живым. Закрытые жесты аудитория подсознательно воспринимает как знак того, что вы неискренни. Лучшая позиция для жестов — открытые руки на уровне груди. Выступая на сцене, Илон Маск всегда активно жестикулирует. Жесты, которые он использует, помогают ему выглядеть уверенно, расставлять акценты в наиболее важных местах речи. Таким способом Маск подчеркивает высказывания, в которых уверен, и заставляет зрителей поверить в них.

8. Шутите

Шутки — лучший способ для разрядки атмосферы. Кроме этого, они сближают аудиторию и выступающего и дают слушателям передохнуть. Если у вас отличное чувство юмора, можете импровизировать по ходу выступления, но все-таки лучше заранее подготовить пару уместных шуток. Не переусердствуйте с этим приемом, иначе легко можно превратить самое серьезное выступление в клоунаду. Будьте осторожны с тонким юмором: не каждая публика способна оценить его по достоинству. Так, Марк Цукерберг, выступая перед выпускниками Гарварда в 2017 году, не скупился на шутки, и это нисколько не помешало ему затронуть весьма важные проблемы и быть услышанным. Наоборот, люди слушали выступающего как завороженные, его речь была по-настоящему живой и эмоциональной.

7. Используйте реальные факты

Если во время выступления вы будете использовать реальные факты, это придаст ему важности и повысит доверие аудитории. Джефф Безос, основатель компании Amazon, всегда приводит цифры в своих выступлениях, и от этого они только выигрывают. Он уверен, что с решениями, основанными на математике, все соглашаются. В Amazon все, что может быть измерено, измеряется.

6. Рассказывайте интересные истории

Никому не нравятся, когда ему дают советы. Но люди очень любят слушать интересные истории, особенно если это лично касается рассказчика. Для него это прекрасный способ передать собственный опыт, который поможет сделать аудитории важные выводы. Когда вы используете истории в своем выступлении — слушатели внимательнее вас слушают, больше доверяют вам и открываются. Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin, любит рассказывать истории из своей жизни и жизни близких. Это помогает ему быть более открытым со своей аудиторией. И хотя его нельзя назвать профессиональным оратором, но все его выступления пользуются большой популярностью во многом благодаря именно его искренности.

5. Выделите только 3 пункта

Человеческая память небезгранична. Большинство людей может хорошо усвоить 3 блока информации — разделите ваше выступление на 3 части, опишите продукт или услугу 3 главными характеристиками. Какой бы сложной ни казалась идея, стоит постараться, чтобы выделить 3 ее отличительные черты. В 2007 году Стив Джобс рассказал публике, что представит 3 новых продукта: новый iPod, телефон и устройство для выхода в интернет. После этого он показал публике одно-единственное устройство — iPhone, где в одном гаджете были объединены возможности трех разных устройств.

4. Правило 10 минут

Слушателям очень сложно длительное время концентрировать внимание на выступлении, особенно если речь идет о сложных вещах. Исследования ученых показали, что мозг человека начинает скучать и отвлекаться ровно через 10 минут после начала выступления. Поэтому, чтобы удерживать внимание публики в течение всего выступления, стоит периодически прерывать речь. На помощь может прийти короткий видеоклип или что-то другое, что способно прервать рутину и дать отдохнуть аудитории. Так, например, Джобс в особо важные моменты своего выступления, чтобы привлечь внимание аудитории, говорил слово «бум!». Рекордным стало выступление Джобса на «Worldwide Developers Conference — 2003», где это слово прозвучало 37 раз.

3. Расставьте паузы

Не стоит бояться применять перерывы в речи во время выступлений, ведь порой грамотная пауза выразительнее многих слов. Она выполняет несколько важных функций: Привлекает внимание . Выдержав паузу перед речью, оратор сможет добиться полного внимания слушателей.

. Выдержав паузу перед речью, оратор сможет добиться полного внимания слушателей. Выделяет важную информацию . Пауза помогает осмыслить сказанную ключевую мысль или акцентировать внимание.

. Пауза помогает осмыслить сказанную ключевую мысль или акцентировать внимание. Дает возможность отдохнуть оратору и аудитории. Джек Ма, основатель Alibaba Group, всегда ориентируется на аудиторию, чтобы в конце важного информационного блока у нее было несколько секунд на реакцию. Он останавливается, чтобы послушать реакцию зрителей и подчеркнуть завершенность или важность только что сказанного.

2. Вовлеките аудиторию в процесс

Вовлечение аудитории в процесс происходящего повышает интерес к выступлению. Поддерживать живой контакт с публикой помогают адресованные ей вопросы, зрительный контакт, комплименты как отдельным участникам, так и залу в целом, предложение немного подвигаться. Во время разговора с большой аудиторией Марк Цукерберг не смотрит в пустоту — он устанавливает зрительный контакт с кем-либо из зрительного зала, а порой и с несколькими людьми. Это позволяет держать слушателей заинтересованными в течение всего выступления.

1. Не стойте на одном месте

Движущиеся объекты привлекают внимание. Перемещайтесь по сцене во время выступления. Это поможет вам снять напряжение, сосредоточиться на главном, а также структурировать выступление для аудитории. Передвижения должны быть плавными, уверенными, естественными. Заранее можно продумать то, как вы будете осваивать пространство на сцене, и прописать точки своего расположения на ней.