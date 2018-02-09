10 способов понять характер женщины, не задав ей ни единого вопроса

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Говорят, что любая девушка — это terra incognita, и понять ее не под силу ни одному мужчине на земле. Действительно, женская природа полна загадок и противоречий, но внимательный мужчина может без лишних слов понять, что за девушка перед ним. Поверьте, для этого вовсе не обязательно обладать способностями Мела Гибсона из комедии «Чего хотят женщины», и мы подскажем, как это сделать.

AdMe.ru предлагает вам внимательнее присмотреться к вашей подруге: к ее поведению, привычкам и даже к милым слабостям, ведь они очень много говорят о девушке. А в конце вас ждет интересное исследование на тему того, как фигура женщины связана с ее характером.

1. Какие у нее жизненные ценности?

Жизненные ценности любого человека можно назвать внутренним компасом, по которому мы сверяем свой путь в жизни. Чем живет ваша девушка, к чему стремится, как расставляет свои приоритеты? Она предпочтет провести вечер с подругами за бокалом мартини или сходить в кино с вами? Приобрести новый диван или отправиться в другую страну на выходные? От того, какие решения она принимает сейчас, будет зависеть и ваше будущее. Судите не по словам, а по поступкам, и вы увидите, что за девушка рядом с вами. Не страшно, если ваши представления о жизни будут в чем-то не совпадать. Но если ваша подруга мечтает сделать карьеру дипломата и объездить полмира, а вы планируете обзавестись уютным домиком и парой детишек сразу после свадьбы, будьте готовы искать компромиссы в таких отношениях.

2. Она любит планировать или предпочитает спонтанность?

Представьте себе, как ваша девушка проводит один из своих выходных дней. Планирует ли она заранее, чем будет заниматься, или пускает все на волю случая? Легко ли она меняет свой распорядок или придерживается строгого плана, расписанного по пунктам в ее красивом ежедневнике? Если вы никогда не знаете, чего ожидать от своей подруги, это принесет в вашу жизнь много ярких красок и спонтанности. Но, с другой стороны, жить только сегодняшним днем весьма легкомысленно, и с девушкой, которая по 5 раз на день меняет свое решение, спокойно и надежно вам точно не будет. Но если ваша подруга — категорический противник всяческих авантюр, это вовсе не говорит, что она скучная и предсказуемая. Просто такая девушка хочет жить по четким правилам. И все же советуем добавить приятных неожиданностей в ее жизнь, ведь американские ученые доказали: удовольствие от спонтанного отдыха больше, чем от запланированного.

3. Как она реагирует на неприятные события?

Жизнь — это веселые горки: головокружительные подъемы сменяются крутыми пике и опасными падениями. Никто из нас не застрахован от проблем и неприятностей, но как на них реагирует ваша девушка? Эми Ли Ива (Amy L. Eva), психолог при Калифорнийском университете в Беркли, говорит о том, что стрессовые ситуации — это возможность научиться на собственном опыте, мобилизировать внутренние силы и повысить мотивацию двигаться вперед. Тут прежде всего важно понимать: а что ваша девушка считает настоящей проблемой? Стрелку на новых дорогих чулках, подгоревшую яичницу, выговор от начальника или наводнение в соседней стране? И что помогает ей справиться с неприятностями? Она может просто пожать плечами, расплакаться, пойти бить посуду, пожаловаться подругам, открыть бутылку вина, закатить истерику, уйти из дома. Со стрессом все мы справляемся по-своему, но если даже поломанный ноготь вгоняет ее в бешенство, то это тревожный сигнал.

4. Какие у нее отношения с родными?

Джон Нортман, психолог из Буффало, говорит о том, что крепкие и доверительные отношения в семье способствуют счастью, психическому и даже физическому здоровью. И очень важно, чтобы каждый из членов семьи привносил свой вклад в развитие таких отношений, был поддержкой и опорой для других и мог с пониманием относиться к традициям и привычкам своих родных. Обратите внимание на то, насколько теплые отношения складываются у девушки с ее родными и близкими. Если ваша подруга с уважением относится к родителям, не грубит им, прислушивается к их советам и всегда готова прийти на помощь, это очень хороший знак. Значит, с такой же нежностью и вниманием она будет относиться и к вам. Если же ваша девушка плохо отзывается о своих близких, сплетничает о друзьях и всегда готова рассказать пару-тройку неприглядных историй о родных, то нет никаких гарантий, что и вы рано или поздно не попадете под прицел ее сквернословия.

5. А как она относится к другим людям?

Очень важный момент, который характеризирует девушку, — это ее отношение к другим людям. Обращается ли она с официанткой в кафе свысока, как королева, или добра и приветлива? Позволяет ли она себе по-хамски ответить продавцу в магазине или сохраняет дружелюбие? Если ее случайно толкнут на улице, будет ли скандалить? Луиза Дэкон в своей книге «Бриллиантовая психология. Как понять себя и других людей» замечает, что к другим мы относимся гораздо более строго, чем к самим себе, и часто склонны объяснять свои неудачи влиянием обстоятельств, а вот промахи других приписываем их личным качествам. А ведь всего лишь достаточно поставить себя на место другого и постараться отнестись к нему так, как вы хотели бы, чтобы в подобной ситуации отнеслись к вам. Мы должны уважать окружающих независимо от их статуса и положения в обществе. Если ваша девушка позволяет себе обсуждать других людей и смеяться над их недостатками, это говорит лишь о том, что в сложную минуту она вряд ли придет на помощь.

6. Как она проводит свое свободное время?

Представьте себе: у вашей девушки выдался свободный вечер, а вас рядом нет. Чем она себя займет? Отправится на бесшабашную вечеринку и будет тусить до рассвета? Поудобнее устроится на диване в окружении вкусняшек и нового сезона любимого сериала? Или отправится на прогулку в ближайший парк? Фредерик Бегбедер (Frédéric Beigbeder) в своем романе «99 франков» пишет о том, что каждому человеку нужно какое-нибудь хобби. То, как ваша девушка проводит свое время, очень много говорит о ее мировоззрении, характере и привычках. Готовы ли вы разделить ее увлечения? Нравится ли вам такой образ жизни или подсознательно вы уже представляете, как постараетесь ее «перевоспитать»? Если вам нравится то, как отдыхает ваша девушка, и вы с радостью готовы составить ей компанию, это большой плюс для отношений. А если и она разделяет ваши интересы — вам точно никогда не будет скучно вместе.

7. Насколько она эмоциональна?

Да, девушки зачастую гораздо эмоциональнее, чем парни. Но как сильно чувства управляют характером и поведением вашей девушки? Если во время просмотра «Титаника» на ее лице не дрогнул ни один мускул, возникает подозрение, не с роботом ли вы случайно встречаетесь. Но бывает и так, что впечатлить девушку может любая деталь. И ладно, если она расплакалась, увидев на улице бездомного котенка, но если первый желтый лист осенью на дереве вогнал ее в депрессию, ведь «жизнь так быстротечна», это повод спросить себя: готовы ли вы к таким качелям ее настроения? Далеко не все и не всегда стоит списывать на женские гормоны. Быть впечатлительной вполне нормально, но превращать каждое событие из жизни в спектакль — это уже перебор.

8. Сколько времени она уделяет своей внешности?

Всем нам известна прописная истина о том, что мужчины любят глазами. Некоторые девушки воспринимают эту фразу слишком буквально и все свои силы, финансы и ресурсы вкладывают в свою внешность. Мужчинам нравятся красивые и ухоженные девушки, но готовы ли вы каждое утро 2 часа ждать, пока ваша подруга выйдет из ванной комнаты? Синдром Дориана Грея в наши дни поражает довольно большое количество людей, и связано это с культом вечной молодости и красоты, который реклама навязывает нам как самую главную ценность в жизни. Зацикленность на своей внешности часто говорит о неуверенности в себе, так что комплименты в этом случае вашей подруге нужны как воздух и вода. Бывает и другая крайность: вам кажется, что иной раз ваша девушка даже забывает взглянуть на себя в зеркало перед тем, как выйти из дома. Что ж, возможно, в ее жизни совсем другие приоритеты.

9. Насколько она умна и образованна?

О чем чаще всего вы разговариваете со своей девушкой? Смело ли вы приглашаете ее в компанию своих друзей или опасаетесь, что она может сказать какую-то глупость? Конечно, ваша подруга не обязана иметь пару-тройку ученых званий, разбираться в карбюраторах, знать по имени всех игроков «Реала» и за 2 минуты складывать кубик Рубика, но с умной, образованной девушкой всегда есть о чем поговорить. И, как показывают последние исследования, на первое место во взаимоотношениях выходит не количество правильных ответов в тесте на уровень IQ, а именно эмоциональный интеллект — способность девушки понимать вас, ваши чувства и желания, а также управлять своими эмоциями. Поэтому, если вам приходится судорожно искать тему для разговора в надежде прекратить ее монолог о наращивании ресниц, модных диетах и новой прическе Джастина Бибера, это весьма тревожный сигнал.

10. Что ее вдохновляет?

Увлечения и интересы — это часть нашего «я», продолжение нашей личности и очень важная составляющая счастливой жизни. Профессор Манфред Кетс де Врис (Manfred F.R. Kets de Vries) в своей книге «Уравнение счастья» пишет, что именно хобби человека позволяет ему задействовать те части головного мозга и те способности, которые не используются им во время работы. С человеком, у которого есть занятие по душе, всегда намного интереснее, да и проще найти общий язык. Увлеченные люди способны вдохновлять и окружающих. А чем интересуется ваша девушка? Возможно, она любит вязать или читать исторические романы, ходит на латиноамериканские танцы или мастерски печет пирожки с яблоками. Если у вашей девушки есть такое увлечение, от которого у нее горят глаза, поздравляем, перед вами гармоничная личность.

Бонус: взгляните на ее талию

Антрополог Элизабет Кэшдан (Elizabeth Cashdan) изучила разные типы фигур представительниц 30 различных популяций и пришла к выводу, что характер практически любой женщины можно определить по ее фигуре, а точнее, по объему талии. Как оказалось, чем шире у женщины талия, тем сильнее характер. Элизабет Кэшдан советует романтичным мужчинам, мечтающим о нежной и хрупкой спутнице жизни, присмотреться к девушкам с ярко выраженной узкой талией. И наоборот, если мужчина ценит решительность и независимость и ищет в женщине верную боевую подругу, нужно обратить внимание на девушек с талией пошире.

Интернет пестрит тестами о том, как узнать характер девушки по ее походке, сумочке, прическе и даже по размеру груди. А ведь на самом деле все гораздо проще: достаточно немного мудрости, наблюдательности и внимания к женщине.