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10 способов ответить на хитрые вопросы, которые задают рекрутеры на собеседовании

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Те, кто ищет работу, больше всего не любят фразу «Мы вам перезвоним», ведь в народе она уже давно воспринимается как более мягкий вариант «Вы нам не подходите». И всякий раз после неудачного собеседования мы гадаем, чем же не угодили рекрутеру. Это нам не хватает опыта или это он не оценил наши навыки по достоинству? А может, не стоило честно рассказывать обо всех своих недостатках?

Мы в AdMe.ru, опираясь на сайты о поиске работы, статьи рекрутеров и мнение пользователей сети, решили ответить на самые неудобные вопросы, какие только можно услышать на собеседовании.

«Собираетесь ли вы заводить детей?»

© depositphotos, © depositphotos

Это распространенный вопрос женщинам, особенно молодым. Так рекрутер прикидывает перспективу декретного отпуска для кандидатки. Отвечать на такой вопрос категорично — «конечно, да» или «конечно, нет» — не стоит. Кто знает, что за убеждения у будущего босса? Зато можно уклончиво сказать: «Мое профессиональное развитие — приоритет для меня на ближайшие N лет».

«С кем вы живете?»

© depositphotos, © depositphotos

HR-специалист может спросить, с кем кандидат проживает в квартире, снимает ли жилье или оно собственное, есть ли ипотека. Это интерес к его самостоятельности и финансовому благополучию, а значит, напрямую связан с зарплатой. Так рекрутер выясняет, насколько зависим будущий сотрудник от регулярных выплат или премий. Ответить можно в таком духе: «У меня есть некоторые финансовые потребности, которые не позволяют мне опустить уровень ожиданий по зарплате ниже такого-то».

«Какие у вас недостатки?»

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На вопрос о ваших недостатках не отшучивайтесь, но честно признайте свои слабые стороны. Круче всего будет рассказать, как вы превратили свои слабости в преимущества. К примеру, еще год назад вы плохо знали английский, но записались на курсы и теперь бегло на нем говорите. Идеальных людей без недостатков не бывает, но рекрутер оценит ваш зрелый подход — признание своих минусов и усердную работу над ними.

Личные вопросы: о религии, предпочтениях и прочем

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Есть причины, по которым рекрутер может задать кандидату вопрос, касающийся его вероисповедания или политической позиции. Это делается для того, чтобы лучше узнать, комфортно ли новому сотруднику будет находиться в коллективе, какие у него интересы или ограничения. Подобный интерес скорее психологический, нежели относящийся напрямую к должности, и кандидат вправе сохранить свою личную жизнь в тайне. Можно задать рекрутеру ответный вопрос. Без агрессии, спокойно спросите: «Почему для вас важно это узнать?» А уже исходя из ответа решите, хочется ли вам делиться своими личными предпочтениями.

«Почему вы до сих пор не женаты / не замужем?»

© depositphotos, © depositphotos

Задавая такие вопросы, рекрутер может проверять вас на стрессоустойчивость или же таким образом составлять ваш психологический портрет. Кроме того, многие психологи склонны думать, что женатые / замужние люди более уравновешенны. С этим мнением можно и поспорить, но многие рекрутеры полагаются на него, выбирая кандидата на должность. Какой ответ будет правильным? Примерно такой же, как и на вопрос о детях: «В настоящее время мои приоритеты — это работа и карьера».

«Как бы вас описали ваши коллеги?»

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Отвечая на такой вопрос, возможно, захочется съязвить или в открытую похвалить себя. Постарайтесь не делать ни того, ни другого. Цель рекрутера — узнать, может ли кандидат здраво оценить себя со стороны. Ответить на вопрос можно примерно так: «Думаю, больше всего во мне ценят...», а дальше назовите свою сильную сторону. Готовы всегда прийти на помощь, когда коллеги не справляются? Отлично, расскажите об этом. Такой ответ не будет выглядеть хвастливым, но в то же время это еще одна возможность показать себя с хорошей стороны.

«Если бы вы были фруктом, то каким?»

© Drazen Zigic / shutterstock

Смысл подобных абстрактных вопросов в том, чтобы увидеть реакцию кандидата на них в режиме реального времени. Замешкается ли он, отшутится или скажет, что не понял вопроса? Все это может показать рекрутеру, как потенциальный работник будет вести себя в неожиданных ситуациях на работе. Правильного ответа на такие вопросы не существует. Неважно, выберете ли вы апельсин или яблоко (впрочем, если назовете какой-нибудь экзотический фрукт, рекрутер может оценить ваше нестандартное мышление). Важнее не начать нервничать, а ответить спокойно, с улыбкой и аргументировать свой ответ.

«Опишите себя одним словом»

© depositphotos, © depositphotos

Выбирать для описания себя можно как прилагательные, так и существительные. Но выбирайте не просто так, а опираясь на вашу будущую должность. Претендуете на должность руководителя отдела? Ответьте «лидер». Если ваша профессия не связана с большой ответственностью, скажите «наблюдатель». Есть и универсальные ответы вроде «реалист» или «экстраверт».

«Если мы перестанем вам платить, продолжите ли вы у нас работать?»

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Чаще всего кандидаты отвечают «да», поскольку думают, что именно этого ждет работодатель — самоотверженности и преданности компании. На деле же все немного иначе: работодатель, вероятнее всего, хочет найти сотрудника, знающего цену себе и своим профессиональным навыкам. Поэтому верный ответ — «нет».

«У вас остались вопросы ко мне?»

Этим пунктом часто завершается собеседование. Будет отлично, если перед этим вы немного подготовитесь и определитесь, о чем хотите спросить работодателя. Не стоит спрашивать о том, что вы можете легко найти в описании вакансии или на сайте компании, но и отсутствие вопросов может насторожить рекрутера. Узнайте, к примеру, почему уволился предыдущий сотрудник, занимавший вашу должность, — так вы убьете сразу двух зайцев: продемонстрируете наличие у вас аналитических способностей, а уже приступив к работе, сумеете избежать ошибок предшественника.

А есть ли у вас какие-нибудь секреты успешного собеседования?

Фото на превью depositphotos, depositphotos
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