10 способов ответить на хитрые вопросы, которые задают рекрутеры на собеседовании

Те, кто ищет работу, больше всего не любят фразу «Мы вам перезвоним», ведь в народе она уже давно воспринимается как более мягкий вариант «Вы нам не подходите». И всякий раз после неудачного собеседования мы гадаем, чем же не угодили рекрутеру. Это нам не хватает опыта или это он не оценил наши навыки по достоинству? А может, не стоило честно рассказывать обо всех своих недостатках?

Мы в AdMe.ru, опираясь на сайты о поиске работы, статьи рекрутеров и мнение пользователей сети, решили ответить на самые неудобные вопросы, какие только можно услышать на собеседовании.

«Собираетесь ли вы заводить детей?»

Это распространенный вопрос женщинам, особенно молодым. Так рекрутер прикидывает перспективу декретного отпуска для кандидатки. Отвечать на такой вопрос категорично — «конечно, да» или «конечно, нет» — не стоит. Кто знает, что за убеждения у будущего босса? Зато можно уклончиво сказать: «Мое профессиональное развитие — приоритет для меня на ближайшие N лет».

«С кем вы живете?»

HR-специалист может спросить, с кем кандидат проживает в квартире, снимает ли жилье или оно собственное, есть ли ипотека. Это интерес к его самостоятельности и финансовому благополучию, а значит, напрямую связан с зарплатой. Так рекрутер выясняет, насколько зависим будущий сотрудник от регулярных выплат или премий. Ответить можно в таком духе: «У меня есть некоторые финансовые потребности, которые не позволяют мне опустить уровень ожиданий по зарплате ниже такого-то».

«Какие у вас недостатки?»

На вопрос о ваших недостатках не отшучивайтесь, но честно признайте свои слабые стороны. Круче всего будет рассказать, как вы превратили свои слабости в преимущества. К примеру, еще год назад вы плохо знали английский, но записались на курсы и теперь бегло на нем говорите. Идеальных людей без недостатков не бывает, но рекрутер оценит ваш зрелый подход — признание своих минусов и усердную работу над ними.

Личные вопросы: о религии, предпочтениях и прочем

Есть причины, по которым рекрутер может задать кандидату вопрос, касающийся его вероисповедания или политической позиции. Это делается для того, чтобы лучше узнать, комфортно ли новому сотруднику будет находиться в коллективе, какие у него интересы или ограничения. Подобный интерес скорее психологический, нежели относящийся напрямую к должности, и кандидат вправе сохранить свою личную жизнь в тайне. Можно задать рекрутеру ответный вопрос. Без агрессии, спокойно спросите: «Почему для вас важно это узнать?» А уже исходя из ответа решите, хочется ли вам делиться своими личными предпочтениями.

«Почему вы до сих пор не женаты / не замужем?»

Задавая такие вопросы, рекрутер может проверять вас на стрессоустойчивость или же таким образом составлять ваш психологический портрет. Кроме того, многие психологи склонны думать, что женатые / замужние люди более уравновешенны. С этим мнением можно и поспорить, но многие рекрутеры полагаются на него, выбирая кандидата на должность. Какой ответ будет правильным? Примерно такой же, как и на вопрос о детях: «В настоящее время мои приоритеты — это работа и карьера».

«Как бы вас описали ваши коллеги?»

Отвечая на такой вопрос, возможно, захочется съязвить или в открытую похвалить себя. Постарайтесь не делать ни того, ни другого. Цель рекрутера — узнать, может ли кандидат здраво оценить себя со стороны. Ответить на вопрос можно примерно так: «Думаю, больше всего во мне ценят...», а дальше назовите свою сильную сторону. Готовы всегда прийти на помощь, когда коллеги не справляются? Отлично, расскажите об этом. Такой ответ не будет выглядеть хвастливым, но в то же время это еще одна возможность показать себя с хорошей стороны.

«Если бы вы были фруктом, то каким?»

Смысл подобных абстрактных вопросов в том, чтобы увидеть реакцию кандидата на них в режиме реального времени. Замешкается ли он, отшутится или скажет, что не понял вопроса? Все это может показать рекрутеру, как потенциальный работник будет вести себя в неожиданных ситуациях на работе. Правильного ответа на такие вопросы не существует. Неважно, выберете ли вы апельсин или яблоко (впрочем, если назовете какой-нибудь экзотический фрукт, рекрутер может оценить ваше нестандартное мышление). Важнее не начать нервничать, а ответить спокойно, с улыбкой и аргументировать свой ответ.

«Опишите себя одним словом»

Выбирать для описания себя можно как прилагательные, так и существительные. Но выбирайте не просто так, а опираясь на вашу будущую должность. Претендуете на должность руководителя отдела? Ответьте «лидер». Если ваша профессия не связана с большой ответственностью, скажите «наблюдатель». Есть и универсальные ответы вроде «реалист» или «экстраверт».

«Если мы перестанем вам платить, продолжите ли вы у нас работать?»

Чаще всего кандидаты отвечают «да», поскольку думают, что именно этого ждет работодатель — самоотверженности и преданности компании. На деле же все немного иначе: работодатель, вероятнее всего, хочет найти сотрудника, знающего цену себе и своим профессиональным навыкам. Поэтому верный ответ — «нет».

«У вас остались вопросы ко мне?»

Этим пунктом часто завершается собеседование. Будет отлично, если перед этим вы немного подготовитесь и определитесь, о чем хотите спросить работодателя. Не стоит спрашивать о том, что вы можете легко найти в описании вакансии или на сайте компании, но и отсутствие вопросов может насторожить рекрутера. Узнайте, к примеру, почему уволился предыдущий сотрудник, занимавший вашу должность, — так вы убьете сразу двух зайцев: продемонстрируете наличие у вас аналитических способностей, а уже приступив к работе, сумеете избежать ошибок предшественника.

А есть ли у вас какие-нибудь секреты успешного собеседования?