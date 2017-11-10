10 признаков, что ваш друг уже не совсем друг

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Порой друзья — это самые близкие люди на свете. Однажды вы можете влюбиться в своего приятеля, но бояться, что он не ответит вам взаимностью. А может, наоборот, вы даже не подозреваете, что ваш друг уже влюблен в вас.

AdMe.ru подсказывает вам, на что обратить внимание, чтобы узнать, как ваш друг относится к вам на самом деле.