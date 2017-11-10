10 признаков, что ваш друг уже не совсем друг
Порой друзья — это самые близкие люди на свете. Однажды вы можете влюбиться в своего приятеля, но бояться, что он не ответит вам взаимностью. А может, наоборот, вы даже не подозреваете, что ваш друг уже влюблен в вас.
AdMe.ru подсказывает вам, на что обратить внимание, чтобы узнать, как ваш друг относится к вам на самом деле.
1. Помощь
Друг всегда поможет в беде — это точно. Но если он бросает работу, девушку, других друзей, чтобы помочь именно вам, то его чувства явно выходят за рамки дружеской симпатии.
2. Подарки
Друзья дарят подарки без повода, но скромные. Влюбленный будет пытаться впечатлить вас дорогими вещами, о которых вы мечтали.
3. Походы по магазинам
Если парень готов часами заниматься с вами шопингом, то, скорее всего, он хочет впечатлить вас своей преданностью. Друзья же, когда устают ходить по магазинам, сразу говорят об этом.
4. Обсуждение других мужчин
Друг поможет и поддержит в трудную минуту, но при этом будет объективен. Влюбленный всегда занимает вашу сторону.
5. Слишком много внимания
У наших друзей есть и другие друзья, которым они тоже уделяют внимание. Влюбленный будет проводить свое время только с вами.
6. Извинения
Хорошие люди извиняются, если обидели вас. Влюбленный человек будет падать в ноги и слезно просить прощения, потому что он боится потерять ваше доверие.
7. Поведение в нетрезвом виде
Алкоголь развязывает язык, поэтому влюбленный может случайно выдать себя.
8. Знакомство с женщинами
Влюбленный будет отвечать «нет» на твои предложения познакомить его с кем-нибудь.
9. Внимание к вашему партнеру
Если парень постоянно пытается обратить внимание на недостатки вашего партнера, то он хочет от него избавиться, чтобы занять его место.
10. Память
Любой человек может забыть о каком-либо вашем рассказе, но влюбленный будет помнить все.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru