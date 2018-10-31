10 советов подруг, которые лучше пропустить мимо ушей (Если вам дороги отношения со своим мужчиной)

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Одно из главных правил счастливых отношений созвучно с правилом Бойцовского клуба: никому не рассказывать лишнего о своем союзе. Несмотря на то что счастье любит тишину, мы все продолжаем обсуждать с подругами наши отношения и просить их мудрых советов. Однако психолог Джерри Хайслер уверен, что советы даже любящих вас друзей способны разрушить самые крепкие отношения.

AdMe.ru собрал худшие советы подружек, многие из которых вы наверняка слышали не раз. В реальности они способны внести раздор в любовную идиллию.

1. Не надо обсуждать с ним проблемы, для этого есть подруги

Замалчивание проблем в отношениях приводит к расставанию. Не стоит доводить себя до того момента, когда терпение исчерпано и хочется разом высказать все, что накипело. Обсуждать переживания или желания необходимо лично с партнером, а не с подругами, ожидая их вердикта или совета. Счастье пары во многом зависит от умения партнеров вести диалог между собой.

2. Вызови у него ревность — это подогревает чувства

Некоторые девушки считают, что, вызвав ревность партнера, они повысят свою значимость в его глазах или получат желаемое. Однако это опасная затея: на флирт с другим мужчиной ваш партнер может отреагировать негативно и предложить расстаться. Помните, что ревность не относится к любви. Человек ревнует, когда боится потерять партнера и не доверяет ему. Настоящая близость начинается с доверия, это основа крепких отношений.

3. Почему вы всегда платите пополам? Мужчина должен платить за девушку

Начать стоит с того, что никто никому не должен в отношениях. Каждая пара уникальна и строит собственную финансовую политику, единых правил здесь не может быть. В эпоху феминизма все больше девушек хотят оплачивать счет пополам и чувствовать себя независимыми. Однако, если денежные вопросы вызывают у вас переживания и сомнения, нужно научиться говорить про деньги с партнером так, как и на любые другие темы, просто и открыто донести до него свои мысли.

4. Лучше уж быть с ним, чем одинокой и никому не нужной!

Не стоит рассматривать уход из несчастливых отношений как личное поражение. «Пусть пьет и бьет, зато я не одна!» — одна из причин, почему терпеливые женщины не уходят. Задайте себе вопрос: «Что мне дают отношения с этим человеком и каким я вижу будущее с этим человеком?» и постарайтесь искренне ответить. Если вы уверены, что вне отношений вы будете более счастливой, не стоит тянуть с расставанием.

5. Вы вместе уже 4 года, а он так и не сделал тебе предложение? Поставь ультиматум!

Да, действительно, современные мужчины не спешат делать предложение и совместное проживание без регистрации для многих становится нормой. По данным исследований, число зарегистрированных браков уменьшается каждый год. Однако все равно есть немалая часть мужчин, которые мечтают о счастливой семье и детях, иногда даже больше, чем женщины. Серьезный молодой человек часто не торопится делать предложение не потому, что не хочет создавать семью, а потому, что еще не готов взять на себя ответственность за свою любимую. Следует помнить, что решение принимаете вы, а не ваши подруги. Возможно, рано или поздно вам придется поговорить с любимым о его планах, если вы почувствуете, что он не может сделать первый шаг.

6. Почему он не дарит тебе цветы и дорогие подарки? Он наверняка жадный!

Многие женщины, сами того не подозревая, своим поведением отбивают желание у мужчины делать подарки. Следует научиться принимать подарки так, чтобы он чувствовал свою важность и получал от процесса дарения положительные эмоции. Стоит один раз расстроиться из-за неудачного букета, как у молодого человека и вовсе пропадет охота покупать вам цветы. Попробуйте хвалить не столько подарок (ведь иногда он может быть не самым желанным), сколько дарителя, говоря ему, какой он щедрый и внимательный. Иногда мужчины не дарят подарки (или дарят неудачные подарки) не потому, что жадные, а потому, что в их семье не было культуры сюрпризов и их не научили это делать. В ваших силах научить мужчину являться не с пустыми руками, просто принимайте каждый подарок с искренним восторгом.

7. Он младше тебя на несколько лет! Зачем тебе нужен мальчишка? Нужно искать мужчину

«Любви все возрасты покорны», как сказал великий поэт. Мы все индивидуальны, у каждого из нас уникальная судьба, и не существует идеального возраста для мужчины, с которым стоит строить отношения. Если девушке комфортно находиться с молодым человеком младше нее, это и есть ключ к успеху. К тому же возраст определяется не цифрой в паспорте, а пережитым опытом, как говорит психолог Виталий Сонькин. То есть один мужчина в 25 лет может оказаться более серьезным и ответственным, чем другой в 45. Мужчина постарше готов многому научить свою более юную спутницу, при этом может возникнуть проблема в интересах из-за разницы в возрасте. В то же время с ровесником проще найти общий язык, зато придется расти, строить карьеру и меняться вместе, запасаясь терпением. В любом возрасте есть как плюсы, так и минусы, поэтому стоит прислушаться к себе.

8. Почему ты в выходные одна, а он едет с друзьями на природу? Вы должны проводить время вместе!

Психологи не перестают повторять: постоянное времяпрепровождение в компании только одного человека, пусть и любимого, способствует замкнутости в общении с другими людьми. В отношениях важно оставаться самим собой, не забывая получать удовольствие от хобби и времени наедине. Нельзя замыкаться на одном человеке, забывая о друзьях, семье и любимом деле. Важно найти баланс между саморазвитием и пребыванием вместе. К тому же иногда разлука на неделю, две или даже два месяца положительно сказывается на близости между любящими людьми, делая отношения еще нежнее и крепче.

9. Закатывай скандалы почаще — это хороший способ добиться своего!

Согласно исследованию профессора Энн Кринг, женщины намного сильнее нуждаются в выражении эмоций. Мужчины не любят непонятные и сложные проявления чувств, потому что хуже справляются с ними. Они часто не знают, как реагировать на женские слезы, истерики или драмы. Им кажется, что лучший вариант в такой ситуации — уйти. Если женщина постоянно «хочет поговорить», взвешивает его вклад в отношения, требует больше, чем он может дать, манипулирует мужчиной с помощью слез и скандалов, вряд ли он захочет выяснять, что к чему, он просто сбежит. Вместо ярких негативных эмоций стоит учиться искать компромиссы и обсуждать ситуации в спокойном тоне.

10. Чтобы его мотивировать, рассказывай про более успешного мужа своей подружки!

Часто женщина ставит какой-то надуманный идеал в пример своему мужчине из желания его мотивировать стать лучше. Но в момент сравнения мужчина испытывает боль и неприятие. Он начинает жить с чувством, что его совсем не ценят. Таким поведением девушка ясно показывает спутнику, что не нуждается в нем, в отличие от того идеала. С каждым новым сопоставлением у любящего мужчины пропадает стимул развиваться. Следует принять своего любимого таким, какой он есть. И навсегда забыть о сравнении его с другими. Через некоторое время вы заметите, как мужчина сам начал стремиться к развитию и становится лучше, потому что осознает, как сильно вы нуждаетесь в нем, цените и уважаете его.