10 советов, которые дают люди, не видящие дальше своего носа

Ученые говорят, что умные люди не особо обращают внимание на чужие советы. Да и в целом все мы склонны больше полагаться на собственное мнение. Но многие расхожие фразы звучат так часто, что, кажется, уже записались на подкорку. Будь умнее — промолчи. Следуй за мечтой. Держись за семью. Всегда будь на позитиве.

Мы в AdMe.ru уверены, что порой самое разумное решение — отмахнуться от чужих нравоучений и думать своей головой. Вот лишь 10 «добрых» советов, которые могут втянуть вас в несчастливые отношения, снизить шансы получить работу и подпортить жизнь.

1. «Что бы ни случилось, поддерживай супруга»

Люди старой закалки часто дают такой совет молодым, не задумываясь о последствиях. Согласитесь, сложно назвать счастливой семью, в которой один тяжело работает и считает каждую копейку, а второй вкладывает общие деньги в сомнительный бизнес. Или годами лежит на диване, пытаясь «найти себя». Самовольное принятие решений одним партнером, обвинение другого во всех бедах и игнорирование его мнения — признаки токсичных отношений. А слепая идеализация и страдания ради абстрактного блага еще никому не принесли счастья. Годами муж твердил, что хочет стать режиссером, потом сценаристом, а теперь актером. Первые 2 мечты я поддержала: купила камеру, которую он ни разу не взял в руки, и оплатила дорогие занятия, которые он забросил. Теперь он думает пойти на курсы актерского мастерства, а я не хочу больше за все это платить.

При этом муж заставляет меня чувствовать себя плохой, потому что я его не поддерживаю. Вчера он впал в депрессию оттого, что я засомневалась, когда он спросил, верю ли я в него. А как не засомневаться, если все это тянется уже 7 лет. © ad030911 / Reddit

2. «Никогда не ложитесь спать, не помирившись»

Что чаще всего происходит, если через силу продолжать выяснение отношений? Вы устаете и еще больше накручиваете себя, мысли путаются, и может появиться желание побольнее ужалить партнера. Негативные эмоции и недостаток сна — опасный коктейль, который может принести даже больше бед, чем предваряющая его ссора. Часто лучше вспомнить поговорку «Утро вечера мудренее». После ссоры мне нужно время, чтобы остыть. Но моя жена постоянно пытается «все обсудить». Я говорю ей: «Дай мне время, если хочешь, чтобы разговор был продуктивным». Но она никогда не слушает и, конечно же, ссора вспыхивает с новой силой. © d_frost / Reddit

3. «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни»

Специалисты в сфере бизнеса категорически не согласны с этим советом. Работа — это не способ развлечься, а инструмент заработка. Кроме того, есть огромная разница между тем, чтобы заниматься любимым делом для себя и для других за деньги. Необходимость подстраиваться под работодателя сказывается на творчестве и делает его не таким радостным, как раньше. Я стал режиссером, потому что люблю фильмы. Но сама по себе любовь к чему-то не делает тебя профессионалом. Теперь я просто человек, застрявший в высококонкурентной индустрии. Мне нравится режиссура, когда я ею занимаюсь. Но в прошлом году у меня было всего 19 таких дней. © freudsfather / Reddit

Своим детям я говорю: «Делайте то, что у вас хорошо получается, и тогда на заработанные деньги сможете заниматься тем, что вам нравится». © zigazigazah / Reddit

4. «Всегда слушай свое сердце / Cледуй за мечтой»

Очень популярный, а часто еще и невероятно вредный совет. Психологи напоминают, что многие люди не способны объективно оценить свой прошлый опыт. А вот процессы рационального принятия решения у большинства из нас работают хорошо. Порой лучше заглушить эмоции и включить холодный рассудок. Знаю женщину, которая в 40 лет бросила мужа и малолетнего ребенка. Она написала книгу о том, как жить своей мечтой, которую так никто и не прочитал, тусовалась с год, а теперь живет одна в крошечной квартире и упивается сожалениями. © m_sporkboy / Reddit

Мой бывший муж был таким. В 25 лет он захотел стать музыкантом, хотя никогда в жизни ни на чем не играл. Начал брать уроки и влез в огромные долги, чтобы купить дорогое оборудование и выучиться в музыкальной школе. Когда мы развелись, у него было долгов на $ 60 тыс., но иногда он давал концерты, на которых мог заработать $ 20. © cantikd / Reddit

5. «Ты, главное, женись, а любовь приложится»

Можно долго спорить, что важнее для отношений — любовь, комфорт или что-то еще. Но боязнь разочаровать родителей или желание заглушить «тикающие часики» явно плохие мотивы для вступления в брак. Оба партнера страдают, если между ними нет любви, и часто не решаются прервать мучения. Потому что боятся затронуть тему развода или отойти от общепринятой модели брака. «Выходи замуж за лучшего друга, а не за того, кем увлечена. Ведь страсть угаснет, а комфорт — это то, что действительно важно». И все бы хорошо, но через 5 лет ты понимаешь, что ваша совместная жизнь — отстой . Теперь у тебя нет ни 5 лет жизни, ни лучшего друга, ни партнера. © meow_witch / Reddit

. Теперь у тебя нет ни 5 лет жизни, ни лучшего друга, ни партнера. © meow_witch / Reddit Я был женат на лучшей подруге, у нас даже родился ребенок. Мы прекрасно ладили и никогда не спорили. Может, раз повысили голос. Потом ей стало скучно и она начала изменять. Сейчас мы уже не вместе и я наконец-то счастлив. © Condoricia / Reddit

6. «Грустно? А ты не думай о плохом»

Человек, которому то и дело говорят «Просто успокойся» или «У тебя нет причин грустить», учится подавлять эмоции. Он считает страх, разочарование и печаль «плохими» чувствами и вытесняет их куда подальше. Это может не только ухудшить качество жизни, но и вызвать проблемы со здоровьем. Когда на душе плохо, нужно плакать. Слезы уменьшают стресс, облегчают боль и помогают успокоиться. Еще один распространенный совет «Ищи во всем позитив» тоже лучше бросить в топку. Ведь часто позитивное мышление не что иное, как избегание реальности и самообман. Я работаю диспетчером службы спасения. И просьба успокоиться — одна из фраз, которые нам нельзя использовать. Потому что еще никто и никогда не успокоился оттого, что ему так сказали. © I-fall-up-stairs / Reddit

Я могу притвориться и выдавить из себя улыбку, но это не избавляет меня от депрессии. © N0XDND / Reddit

«Просто будь на позитиве» — это как «Просто купи дом, если ты бездомный». © Jospire / Reddit

7. «Будь умнее, промолчи!»

Часто ребенку сложно признаться, что он стал жертвой буллинга. Если он отважился рассказать обо всем родителям, значит, ему очень нужна их поддержка. И самой провальной тактикой будет отмахнуться от его слов. Мама и папа должны научить ребенка защищать себя, а в случае серьезной травли родителям следует вмешаться в ситуацию. Совет промолчать выработает у ребенка толерантное отношение к жестокости. В будущем это может привести к развитию выученной беспомощности. Из-за пережитых стрессовых ситуаций человек начинает верить, что не может ничего контролировать, и даже не пытается что-то изменить. Мы еще и хвалим детей, если они прощают обидчиков. При этом часто хулиганов даже не наказывают. А если вы сделали что-то плохое и вам ничего за это не было, очевидно, что вы будете делать это дальше. © shf500 / Reddit

Когда надо мной издевались, мне говорили, что это не должно меня задевать. Сейчас мне очень сложно доверять людям и строить отношения. © bruhitseli / Reddit

8. «Почаще напоминай о себе, чтобы получить желаемое»

Некоторые люди уверены, что, если получили отказ, нужно просто попросить еще раз. Но такое навязывание скорее выведет собеседника из себя, чем приведет к желаемому результату. С рекрутерами так себя вести точно не стоит. «Хотите эту работу? Просто продолжайте звонить, чтобы узнать о должности. Так менеджер будет больше о вас думать, и ваше резюме окажется наверху». Рассказываю, как это работает на самом деле. Менеджер просматривает все резюме, находит ваше и выбрасывает. © Liberi_Fatali561 / Reddit

Отец всегда говорил мне: «Позвони менеджеру по найму и рассерди его». Это покажет твои амбиции. Это никогда не работало. Никогда. © irishromani94 / Reddit

В старших классах мама заставляла меня искать работу по тому же принципу. В одной компании мне на третий день сказали, чтобы я прекратил им названивать и что место я точно не получу. Но мама настаивала, что это была проверка и нужно позвонить еще раз. Я сделал вид, что набрал номер, лишь бы она отстала. © temalyen / Reddit

9. «Всегда держись за свою семью»

Как говорится, настоящая семья не зависит от крови — это люди, которые останутся с тобой, когда рядом больше никого не будет. Среди родственников могут быть токсичные личности, которые постоянно вас критикуют, осуждают и пытаются контролировать. В такой ситуации адекватной тактикой будет не держаться за семью, а ограничить общение с теми ее членами, которые излучают лишь негатив. Я не могу провести и дня, не думая о том, что скажут родители и будут ли они мной гордиться. Даже от своего хобби полной радости не получаю, потому что родным оно не нравится. Карьеру мою они тоже не одобряют. И это ужасное чувство. © Bestboi- / Reddit

Нам с детства говорят, насколько важна семья. Но плохие родственники могут причинить огромный ущерб. Мне полегчало, когда я перестал общаться с большинством из них. © OneGuyCory / Reddit

10. «Живи так, словно каждый день последний»

Этот принцип часто обыгрывают в кинематографе, но в реальной жизни он может привести к катастрофе. И это не говоря уже о моральной ответственности, которая не всегда с ним сочетается. Люди, которым осталось недолго, могут себе такое позволить. Просто потому, что им не нужно будет разгребать последствия своих поступков. А вам придется. © glasstumble16 / Reddit

Знала парня, который сразу после колледжа набрал тонну кредитов и уехал в Гватемалу. Он планировал остаться там навсегда и не возвращать долг. Но через 3 года потерял лучшего друга, был в отчаянии и вернулся домой. Прошло уже 10 лет, а он до сих пор выплачивает те кредиты. © scarybottom / Reddit

Я бы с удовольствием посмотрел фильм о конце света, в котором люди узнают, что к Земле летит астероид или что-то в этом роде. Все творят что захотят, а в день икс апокалипсис не происходит. Последние 15 минут фильма герои пытаются решить проблемы, которые сами создали, думая, что завтрашний день не наступит. © Goldman250 / Reddit