10 советов, которые дают люди, не видящие дальше своего носа
Ученые говорят, что умные люди не особо обращают внимание на чужие советы. Да и в целом все мы склонны больше полагаться на собственное мнение. Но многие расхожие фразы звучат так часто, что, кажется, уже записались на подкорку. Будь умнее — промолчи. Следуй за мечтой. Держись за семью. Всегда будь на позитиве.
Мы в AdMe.ru уверены, что порой самое разумное решение — отмахнуться от чужих нравоучений и думать своей головой. Вот лишь 10 «добрых» советов, которые могут втянуть вас в несчастливые отношения, снизить шансы получить работу и подпортить жизнь.
1. «Что бы ни случилось, поддерживай супруга»
Люди старой закалки часто дают такой совет молодым, не задумываясь о последствиях. Согласитесь, сложно назвать счастливой семью, в которой один тяжело работает и считает каждую копейку, а второй вкладывает общие деньги в сомнительный бизнес. Или годами лежит на диване, пытаясь «найти себя».
Самовольное принятие решений одним партнером, обвинение другого во всех бедах и игнорирование его мнения — признаки токсичных отношений. А слепая идеализация и страдания ради абстрактного блага еще никому не принесли счастья.
-
Годами муж твердил, что хочет стать режиссером, потом сценаристом, а теперь актером. Первые 2 мечты я поддержала: купила камеру, которую он ни разу не взял в руки, и оплатила дорогие занятия, которые он забросил. Теперь он думает пойти на курсы актерского мастерства, а я не хочу больше за все это платить.
При этом муж заставляет меня чувствовать себя плохой, потому что я его не поддерживаю. Вчера он впал в депрессию оттого, что я засомневалась, когда он спросил, верю ли я в него. А как не засомневаться, если все это тянется уже 7 лет. © ad030911 / Reddit
2. «Никогда не ложитесь спать, не помирившись»
Что чаще всего происходит, если через силу продолжать выяснение отношений? Вы устаете и еще больше накручиваете себя, мысли путаются, и может появиться желание побольнее ужалить партнера.
Негативные эмоции и недостаток сна — опасный коктейль, который может принести даже больше бед, чем предваряющая его ссора. Часто лучше вспомнить поговорку «Утро вечера мудренее».
-
После ссоры мне нужно время, чтобы остыть. Но моя жена постоянно пытается «все обсудить». Я говорю ей: «Дай мне время, если хочешь, чтобы разговор был продуктивным». Но она никогда не слушает и, конечно же, ссора вспыхивает с новой силой. © d_frost / Reddit
3. «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни»
Специалисты в сфере бизнеса категорически не согласны с этим советом. Работа — это не способ развлечься, а инструмент заработка. Кроме того, есть огромная разница между тем, чтобы заниматься любимым делом для себя и для других за деньги. Необходимость подстраиваться под работодателя сказывается на творчестве и делает его не таким радостным, как раньше.
-
Я стал режиссером, потому что люблю фильмы. Но сама по себе любовь к чему-то не делает тебя профессионалом. Теперь я просто человек, застрявший в высококонкурентной индустрии. Мне нравится режиссура, когда я ею занимаюсь. Но в прошлом году у меня было всего 19 таких дней. © freudsfather / Reddit
-
Своим детям я говорю: «Делайте то, что у вас хорошо получается, и тогда на заработанные деньги сможете заниматься тем, что вам нравится». © zigazigazah / Reddit
4. «Всегда слушай свое сердце / Cледуй за мечтой»
Очень популярный, а часто еще и невероятно вредный совет. Психологи напоминают, что многие люди не способны объективно оценить свой прошлый опыт. А вот процессы рационального принятия решения у большинства из нас работают хорошо. Порой лучше заглушить эмоции и включить холодный рассудок.
- Знаю женщину, которая в 40 лет бросила мужа и малолетнего ребенка. Она написала книгу о том, как жить своей мечтой, которую так никто и не прочитал, тусовалась с год, а теперь живет одна в крошечной квартире и упивается сожалениями. © m_sporkboy / Reddit
- Мой бывший муж был таким. В 25 лет он захотел стать музыкантом, хотя никогда в жизни ни на чем не играл. Начал брать уроки и влез в огромные долги, чтобы купить дорогое оборудование и выучиться в музыкальной школе. Когда мы развелись, у него было долгов на $ 60 тыс., но иногда он давал концерты, на которых мог заработать $ 20. © cantikd / Reddit
5. «Ты, главное, женись, а любовь приложится»
Можно долго спорить, что важнее для отношений — любовь, комфорт или что-то еще. Но боязнь разочаровать родителей или желание заглушить «тикающие часики» явно плохие мотивы для вступления в брак. Оба партнера страдают, если между ними нет любви, и часто не решаются прервать мучения. Потому что боятся затронуть тему развода или отойти от общепринятой модели брака.
- «Выходи замуж за лучшего друга, а не за того, кем увлечена. Ведь страсть угаснет, а комфорт — это то, что действительно важно». И все бы хорошо, но через 5 лет ты понимаешь, что ваша совместная жизнь — отстой. Теперь у тебя нет ни 5 лет жизни, ни лучшего друга, ни партнера. © meow_witch / Reddit
- Я был женат на лучшей подруге, у нас даже родился ребенок. Мы прекрасно ладили и никогда не спорили. Может, раз повысили голос. Потом ей стало скучно и она начала изменять. Сейчас мы уже не вместе и я наконец-то счастлив. © Condoricia / Reddit
6. «Грустно? А ты не думай о плохом»
Человек, которому то и дело говорят «Просто успокойся» или «У тебя нет причин грустить», учится подавлять эмоции. Он считает страх, разочарование и печаль «плохими» чувствами и вытесняет их куда подальше. Это может не только ухудшить качество жизни, но и вызвать проблемы со здоровьем.
Когда на душе плохо, нужно плакать. Слезы уменьшают стресс, облегчают боль и помогают успокоиться. Еще один распространенный совет «Ищи во всем позитив» тоже лучше бросить в топку. Ведь часто позитивное мышление не что иное, как избегание реальности и самообман.
- Я работаю диспетчером службы спасения. И просьба успокоиться — одна из фраз, которые нам нельзя использовать. Потому что еще никто и никогда не успокоился оттого, что ему так сказали. © I-fall-up-stairs / Reddit
- Я могу притвориться и выдавить из себя улыбку, но это не избавляет меня от депрессии. © N0XDND / Reddit
- «Просто будь на позитиве» — это как «Просто купи дом, если ты бездомный». © Jospire / Reddit
7. «Будь умнее, промолчи!»
Часто ребенку сложно признаться, что он стал жертвой буллинга. Если он отважился рассказать обо всем родителям, значит, ему очень нужна их поддержка. И самой провальной тактикой будет отмахнуться от его слов. Мама и папа должны научить ребенка защищать себя, а в случае серьезной травли родителям следует вмешаться в ситуацию.
Совет промолчать выработает у ребенка толерантное отношение к жестокости. В будущем это может привести к развитию выученной беспомощности. Из-за пережитых стрессовых ситуаций человек начинает верить, что не может ничего контролировать, и даже не пытается что-то изменить.
- Мы еще и хвалим детей, если они прощают обидчиков. При этом часто хулиганов даже не наказывают. А если вы сделали что-то плохое и вам ничего за это не было, очевидно, что вы будете делать это дальше. © shf500 / Reddit
- Когда надо мной издевались, мне говорили, что это не должно меня задевать. Сейчас мне очень сложно доверять людям и строить отношения. © bruhitseli / Reddit
8. «Почаще напоминай о себе, чтобы получить желаемое»
Некоторые люди уверены, что, если получили отказ, нужно просто попросить еще раз. Но такое навязывание скорее выведет собеседника из себя, чем приведет к желаемому результату. С рекрутерами так себя вести точно не стоит.
- «Хотите эту работу? Просто продолжайте звонить, чтобы узнать о должности. Так менеджер будет больше о вас думать, и ваше резюме окажется наверху». Рассказываю, как это работает на самом деле. Менеджер просматривает все резюме, находит ваше и выбрасывает. © Liberi_Fatali561 / Reddit
- Отец всегда говорил мне: «Позвони менеджеру по найму и рассерди его». Это покажет твои амбиции. Это никогда не работало. Никогда. © irishromani94 / Reddit
- В старших классах мама заставляла меня искать работу по тому же принципу. В одной компании мне на третий день сказали, чтобы я прекратил им названивать и что место я точно не получу. Но мама настаивала, что это была проверка и нужно позвонить еще раз. Я сделал вид, что набрал номер, лишь бы она отстала. © temalyen / Reddit
9. «Всегда держись за свою семью»
Как говорится, настоящая семья не зависит от крови — это люди, которые останутся с тобой, когда рядом больше никого не будет. Среди родственников могут быть токсичные личности, которые постоянно вас критикуют, осуждают и пытаются контролировать. В такой ситуации адекватной тактикой будет не держаться за семью, а ограничить общение с теми ее членами, которые излучают лишь негатив.
-
Я не могу провести и дня, не думая о том, что скажут родители и будут ли они мной гордиться. Даже от своего хобби полной радости не получаю, потому что родным оно не нравится. Карьеру мою они тоже не одобряют. И это ужасное чувство. © Bestboi- / Reddit
-
Нам с детства говорят, насколько важна семья. Но плохие родственники могут причинить огромный ущерб. Мне полегчало, когда я перестал общаться с большинством из них. © OneGuyCory / Reddit
10. «Живи так, словно каждый день последний»
Этот принцип часто обыгрывают в кинематографе, но в реальной жизни он может привести к катастрофе. И это не говоря уже о моральной ответственности, которая не всегда с ним сочетается.
- Люди, которым осталось недолго, могут себе такое позволить. Просто потому, что им не нужно будет разгребать последствия своих поступков. А вам придется. © glasstumble16 / Reddit
- Знала парня, который сразу после колледжа набрал тонну кредитов и уехал в Гватемалу. Он планировал остаться там навсегда и не возвращать долг. Но через 3 года потерял лучшего друга, был в отчаянии и вернулся домой. Прошло уже 10 лет, а он до сих пор выплачивает те кредиты. © scarybottom / Reddit
- Я бы с удовольствием посмотрел фильм о конце света, в котором люди узнают, что к Земле летит астероид или что-то в этом роде. Все творят что захотят, а в день икс апокалипсис не происходит. Последние 15 минут фильма герои пытаются решить проблемы, которые сами создали, думая, что завтрашний день не наступит. © Goldman250 / Reddit
Какие распространенные советы и житейские «мудрости» вы считаете не просто глупыми, но и вредными? Чему бы точно не стали учить своих детей?