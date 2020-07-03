10+ советов для тех, кто хочет сделать подарок новоиспеченным родителям

Ваша подруга или коллега недавно родила или, быть может, кто-то из родственников сообщил о пополнении в семье? Что же подарить, чтобы и угодить, и не обидеть? Конечно, «базовый набор», который приходит в голову, — это деньги, памперсы и одежда для малыша. Но даже эти варианты неоднозначны и не всех приведут в восторг.

Мы в AdMe.ru ознакомились с мнениями на разных форумах, чтобы определить, что же стоит дарить, а что нежелательно. И, конечно же, не обошлось без неловких ситуаций и искрометных историй, связанных с поздравлением молодых родителей и малыша.

Неудачные варианты

Подарки своими руками. У родителей просто не будет сил умиляться вашим стараниям, читать пожелания на самодельных открытках. Не стоит также шить мягкие игрушки или мобили в кроватку своими руками, если вы не занимаетесь этим профессионально. Ведь важно, чтобы все материалы были гипоаллергенными, без мелких деталей, которые легко оторвать. И список таких нюансов можно продолжать долго. Первое, о чем вы должны думать при выборе подарка, — это практичность.

У родителей просто не будет сил умиляться вашим стараниям, читать пожелания на самодельных открытках. Не стоит также шить мягкие игрушки или мобили в кроватку своими руками, если вы не занимаетесь этим профессионально. Ведь важно, чтобы все материалы были гипоаллергенными, без мелких деталей, которые легко оторвать. И список таких нюансов можно продолжать долго. Первое, о чем вы должны думать при выборе подарка, — это Крупные подарки. Если вы предварительно не согласовали с родителями такую покупку, не стоит дарить кроватку, коляску, манеж и иные подобные вещи. Об этой категории товаров будущие родители думают в первую очередь, а 2 кроватки и 3 коляски точно никому не нужны. Тем более очень сложно угадать с расцветкой и стилем.

Если вы предварительно не согласовали с родителями такую покупку, не стоит дарить кроватку, коляску, манеж и иные подобные вещи. Об этой категории товаров будущие родители думают в первую очередь, а 2 кроватки и 3 коляски точно никому не нужны. Тем более очень сложно угадать с расцветкой и стилем. Одежда. Все дети рождаются с разными показателями роста. Кому-то нужны вещи newborn-размера — до 54 см, а кто-то рождается с ростом 54–60 см или быстро вырастает до 62 см. В итоге ваши подарки даже не успеют примерить.

Все дети рождаются с разными показателями роста. Кому-то нужны вещи newborn-размера — до 54 см, а кто-то рождается с ростом 54–60 см или быстро вырастает до 62 см. В итоге ваши подарки даже не успеют примерить. Эргорюкзак. Это очень удобная вещь, но некоторые родители с опаской относятся к слингам и подобным «помощникам» и просто не будут использовать ваш подарок. К тому же сейчас в магазинах много некачественных моделей и подделок известных брендов, которые только навредят спине мамы или папы и позвоночнику малыша. Покупку такого подарка обязательно нужно согласовывать, выбирая модель по возрасту и с сертификатами безопасности.

Это очень удобная вещь, но некоторые родители с опаской относятся к слингам и подобным «помощникам» и просто не будут использовать ваш подарок. К тому же сейчас в магазинах много некачественных моделей и подделок известных брендов, которые только навредят спине мамы или папы и позвоночнику малыша. Покупку такого подарка обязательно нужно согласовывать, выбирая модель по возрасту и с сертификатами безопасности. Первая фотокнига или дневник малыша. Все «первые альбомы», несомненно, очень милые, а некоторые товары предполагают даже специальные окошки для снимка с УЗИ, коробочки для первого выпавшего зуба или страничку для отпечатков ладошек. Но не все с восторгом относятся к подобным книгам, поэтому высока вероятность, что ваш подарок так и останется пылиться на полке. Мало того, даже мамы, которые уверены в том, что будут исправно вести все записи и вклеивать фото, в итоге забывают об этом из-за постоянной занятости.

Приемлемые варианты

Конечно, лучше всего спросить родителей о подарке напрямую. Но если вы точно решили сделать сюрприз, то стоит остановиться на нейтральных или технологичных вариантах. Коврики для ребенка. Например, развивающий или музыкальный коврик. Малыш может часами играть с висящими игрушками или нажимать на встроенные музыкальные кнопки, пока взрослые рядом занимаются своими делами. Есть риск, что кто-то подарит аналогичный коврик, но нередко родители пользуются несколькими моделями, когда одни и те же игрушки приедаются ребенку. Важно! Если вы выберете коврик, в котором есть музыкальные эффекты, песни, чтение сказок, уточните, есть ли регулировка звука и возможность выключить такую функцию, не отменяя, например, световые эффекты проектора или вращение игрушек. Не менее нужная вещь — термоковрик на пол. Его оценят попозже, когда ребенок начнет переворачиваться и ползать и ему потребуется много пространства для отработки новых навыков.

Например, развивающий или музыкальный коврик. Малыш может часами играть с висящими игрушками или нажимать на встроенные музыкальные кнопки, пока взрослые рядом занимаются своими делами. Есть риск, что кто-то подарит аналогичный коврик, но нередко родители пользуются несколькими моделями, когда одни и те же игрушки приедаются ребенку. Если вы выберете коврик, в котором есть музыкальные эффекты, песни, чтение сказок, уточните, есть ли регулировка звука и возможность выключить такую функцию, не отменяя, например, световые эффекты проектора или вращение игрушек. Не менее нужная вещь — термоковрик на пол. Его оценят попозже, когда ребенок начнет переворачиваться и ползать и ему потребуется много пространства для отработки новых навыков. Техника для малыша. Вы удивитесь, сколько новых изобретений придумали для того, чтобы жизнь с малышом была проще. Подогреватели бутылочек, стерилизаторы для пустышек и посуды, увлажнители воздуха, мини-комбайны для готовки и измельчения детской еды и многое другое. И это не говоря уже о мультиварках и роботах-пылесосах, которые тоже являются отличным вариантом подарка, если это позволяют финансы.

Вы удивитесь, сколько новых изобретений придумали для того, чтобы жизнь с малышом была проще. Подогреватели бутылочек, стерилизаторы для пустышек и посуды, увлажнители воздуха, мини-комбайны для готовки и измельчения детской еды и многое другое. И это не говоря уже о мультиварках и роботах-пылесосах, которые тоже являются отличным вариантом подарка, если это позволяют финансы. Одноразовые и часто используемые товары. Одноразовые пеленки разных размеров, влажные и сухие салфетки, ватные диски, слюнявчики, контейнеры для пустышек и другие мелкие, но такие важные вещи, которые постоянно заканчиваются и их не всегда получается вовремя докупить. Из таких вещей можно собрать большой набор, который на несколько месяцев избавит родителей от пары-тройки лишних забот. Если вы все-таки хотите дополнить набор памперсами, то покупайте вариант «на вырост», например 3-й размер.

Одноразовые пеленки разных размеров, влажные и сухие салфетки, ватные диски, слюнявчики, контейнеры для пустышек и другие мелкие, но такие важные вещи, которые постоянно заканчиваются и их не всегда получается вовремя докупить. Из таких вещей можно собрать большой набор, который на несколько месяцев избавит родителей от пары-тройки лишних забот. Если вы все-таки хотите дополнить набор памперсами, то покупайте вариант «на вырост», например 3-й размер. Новинки, которые еще мало кто использует. Вы слышали когда-нибудь про лопаточки для нанесения детского крема? А что насчет ниблеров, бизибордов и бизикубиков? Такие штуки можно дарить как соло, так и в дополнение к чему-то. Да, это тоже риск, но так вы вряд ли подарите то же самое, что и кто-то другой, сможете удивить близких и помочь новоиспеченным родителям, ведь подобные новшества появляются на рынке, чтобы облегчить жизнь мамам и папам.

А может, просто деньги?

Этот вариант самый простой и универсальный: если не хотите тратить много времени на изучение и выбор товаров, смело выбирайте его. Но учтите, что деньги подарят многие, а новоиспеченные родители просто скинут все конверты в кучу и вряд ли смогут вам ответить, на что пошла именно ваша часть. Какая альтернатива?

Скидочные купоны или сертификаты на доставку еды. Поверьте, и мамы, и папы в начале своей родительской карьеры иногда не успевают и чай выпить, не то что приготовить еду. А возможность заказать что-то готовое со скидкой или вообще бесплатно — настоящее спасение (особенно в первые месяцы).

Поверьте, и мамы, и папы в начале своей родительской карьеры иногда не успевают и чай выпить, не то что приготовить еду. А возможность заказать что-то готовое со скидкой или вообще бесплатно — настоящее спасение (особенно в первые месяцы). Подарочные карты. Это могут быть сертификаты в крупные магазины игрушек, детской одежды. Не оставляйте в стороне и магазины техники, ведь среди кухонной утвари найдутся полезные для молодых родителей товары. А что именно понадобится мамам и папам — подогреватель для бутылочек, стерилизатор или блендер для детских пюре, — они смогут решить сами.

Это могут быть сертификаты в крупные магазины игрушек, детской одежды. Не оставляйте в стороне и магазины техники, ведь среди кухонной утвари найдутся полезные для молодых родителей товары. А что именно понадобится мамам и папам — подогреватель для бутылочек, стерилизатор или блендер для детских пюре, — они смогут решить сами. «Купоны» на вашу помощь. Их можно сделать вручную или распечатать: например, 10 купонов на 2-часовые прогулки с коляской, 5 купонов на поход в магазин, купон на мытье посуды. Мамы и папы часто стесняются просить о помощи, особенно в первое время. А такие «купоны» помогут снизить чувство вины, когда они будут обращаться к вам за помощью.

Не забывайте про родителей

Если мама или папа новорожденного — очень близкий для вас человек, сделайте подарок ей / ему. Это однозначно будет лучше, чем дарить очередную пачку памперсов, из которых малыш может вырасти быстрее, чем израсходуются все презентованные упаковки. Даже маленький знак внимания будет однозначно замечен и оценен среди потока подарков для малыша. Маме можно подарить сертификат на маникюр, обоим родителям точно не повредит бесплатный сеанс массажа. Когда подарок уже на руках, сложно отвертеться, поэтому родители постараются найти на него время (что сами бы вряд ли сделали).