Если закрывать глаза вот на такие ситуации в отношениях, то они неизбежно придут к краху

Вы тоже сталкивались со странными моделями поведения парней? Их как будто специально разработали в секретной мужской лаборатории для того, чтобы сбивать девушек с толку.

Этому не суждено продолжаться, потому что редакция AdMe.ru выяснила правду и спешит поделиться ей с вами.

Пропавший

Что случилось: Он внезапно дал о себе знать после долгого отсутствия.

Что вы об этом думаете: Он был слишком занят и не мог написать все это время. Он был в плену и сбежал сегодня утром. Или мотал срок по ложному обвинению. Но он, конечно же, думал обо мне каждую минуту.

Что происходит на самом деле: Интересно, она там жива еще, любит меня?

Проверка связи

Что случилось: Он начинает разговор и пропадает.

Что вы об этом думаете: У него появились срочные дела. Села батарея. Похитили пришельцы. Мимо пролетала чайка и украла телефон. Но он абсолютно точно хотел со мной поболтать.

Что происходит на самом деле: Он хотел напомнить о себе на случай, если в вашей жизни все наладилось и вы стали забывать о вашем прошлом.

Мальчик из сети

Что случилось: Вы постоянно общаетесь онлайн, но предложений встретиться не было.

Что вы об этом думаете: Он очень скромный и опасается отказа. Он еще не готов встретиться со столь неотразимой девушкой. Он боится своих чувств. Но он обязательно пригласит меня на свидание попозже.

Что происходит на самом деле: Он не хочет звать вас на свидание. Он хочет просто поболтать. Но не в реальной жизни.

Обманщик

Что случилось: Вы отлично провели время, но он вдруг ушел в подполье.

Что вы об этом думаете: Ему нужно время, чтобы принять тот факт, что теперь у него есть такое сокровище, как я. Он меня испытывает. У него проблемы на работе и пока не до любви. Но завтра, или послезавтра, или еще когда-нибудь у нас снова все наладится.

Что происходит на самом деле: Вы не интересуете его как постоянный партнер.

Краснобай

Что случилось: Он появляется только тогда, когда вами начинает интересоваться другой парень.

Что вы об этом думаете: Он ревнует. Отныне все будет по-другому, ведь он наконец-то понял, что у меня есть другие поклонники, и теперь будет бояться меня потерять.

Что происходит на самом деле: Ему нужно постоянное соперничество. Отношения, не подогреваемые охотничьим азартом, ему просто не интересны.

Искатель «дружбы с привилегиями»

Что случилось: Он предложил быть друзьями, но при этом отчаянно флиртует.

Что вы об этом думаете: Он сам еще не понял, что влюблен в меня. Он боится, что я ему откажу. Он не может противиться моим женским чарам. Он считает, что сначала влюбленные должны стать хорошими друзьями.

Что происходит на самом деле: Он прекрасно видит, что вы смотрите на него влюбленными глазами. И пока его это забавляет, он будет подыгрывать. Но скоро ему станет скучно, да и вообще, появится постоянная девушка.

Гость

Что случилось: Вы встречаетесь урывками после работы.

Что вы об этом думаете: Он такой занятой. Единственные два часа свободного времени он тратит на романтическое свидание со мной — это так мило. Он даже иногда остается на ночь, хотя мог бы уйти домой. У него просто физически нет на меня времени, и я это понимаю.

Что происходит на самом деле: Ему удобно иметь постоянного партнера в постели, и на этом все. Скоро у него появятся отношения и официальная девушка, и работа чудесным образом куда-то денется. А вы будете кусать локти и вопрошать «ПОЧЕМУ?!»

Не твой

Что случилось: Вы вроде встречаетесь, но вы не часто видитесь с его семьей и друзьями, а может, и вовсе не знакомы с ними. Важные праздники вы проводите порознь.

Что вы об этом думаете: Он не хочет меня смущать. Он очень близок со своей семьей и друзьями, поэтому проводит с ними больше времени, чем со мной. Он боится, что они мне не понравятся.

Что происходит на самом деле: Вы ему важны не так сильно, как друзья и семья. Он не хочет, чтобы вас считали его девушкой или, еще хуже, невестой. Потому что он и сам так не считает.

Друг

Что случилось: Вы постоянно общаетесь в сети. Вы часто видитесь, потому что у вас общая компания. Вы хорошо проводите время, но романтикой и не пахнет.

Что вы об этом думаете: Он меня любит, но раны от прошлых отношений еще не затянулись, поэтому он не торопит события. Я стану его лучшим другом, и тогда он поймет, что любит меня.

Что происходит на самом деле: Вы отличный друг, и с вами приятно проводить время. Общение с вами доставляет удовольствие. Вы часть компании, вы — друг, а не любимая девушка.

Вечный жених

Что случилось: Когда вы пытаетесь заговорить о вашем будущем, он напускает дыму и таинственности или начинает злиться. А иногда просто отвечает: «Не знаю».

Что вы об этом думаете: Он еще не привык к тому, что у нас все серьезно. Он хочет сделать мне предложение, но так, чтобы это стало сюрпризом для меня. У него финансовые проблемы, и он не хочет перекладывать на меня этот груз, но когда он их уладит, мы поженимся.

Что происходит на самом деле: Вы не кажетесь ему лучшим претендентом на роль жены и матери его детей. Его устраивает то, что сейчас происходит между вами, но не больше. Он не говорит о будущем, потому что не хочет ничего менять.

Можете добавить другие примеры мужского поведения, которое сбивает с толку и рождает только вопросы?

Иллюстратор Oleg Guta специально для AdMe.ru

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