10 ситуаций, которые доказывают, что люди, умеющие радовать себя, получают от этой жизни больше других

Современному ритму жизни очень подходит известная фраза из книги Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Мы бежим так быстро, что остановиться и отдохнуть кажется нам непозволительной роскошью. И в этой гонке забываем о том, что наша эффективность напрямую зависит от того, насколько хорошо мы умеем отдыхать и позволять себе маленькие радости.

Мы в AdMe.ru прочитали много информации на тему гедонизма. И выяснили, почему иногда для достижения лучших результатов стоит предаваться удовольствиям и просто отдыхать, а не работать на износ.

1. Давайте себе передышку

Иногда в ежедневных заботах и проблемах мы забываем о собственных желаниях и потребностях. Но если долго перегружать организм, то в конце концов он так или иначе возьмет свою порцию отдыха. И не всегда этот «отдых» будет по нашей воле: на фоне накопленной усталости и стресса организм может ослабнуть и стать более подверженным заболеваниям.

2. Почаще берите отпуск

Многие люди гордятся тем, что посвящают все время работе и редко берут отпуск. Однако специалисты говорят, что каждому из нас нужно регулярно отдыхать. Неважно, будете вы кататься в горах на лыжах или лежать на диване. Главное здесь — действительно расслабиться и отключиться от забот. Даже недельный отпуск раз в несколько месяцев придаст сил, и это позволит лучше сконцентрироваться на работе.

3. Отдыхайте от детей

Дети — важнейшая составляющая нашей жизни. Однако посмотрим правде в глаза: даже от любимого ребенка можно устать. Чтобы быть хорошим родителем, важно иногда проводить время вдали от собственных отпрысков. Нет ничего плохого в том, чтобы порой оставлять ребенка с няней или кем-то из родственников, чтобы отвлечься и некоторое время побыть мужчиной или женщиной, а не папой или мамой.

4. Не требуйте от себя слишком многого

Каждая женщина очень трепетно относится к своей внешности и хочет всегда быть в хорошей форме. Однако не стоит ущемлять себя во всем на пути к фигуре мечты. Слишком серьезные ограничения в еде нередко приводят к срывам. Поэтому, стремясь обрести желаемую форму, постарайтесь подходить к этому вопросу не так серьезно. Иногда лучше позволить себе маленькую слабость, чем пресекать любые желания на пути к цели.

5. Работайте там, где нравится

Если вы счастливы на работе и любите свое дело, это дает вам больше шансов на пути к успеху. Люди, которым нравится их работа, обычно более мотивированы: они быстрее учатся, делают меньше ошибок и принимают взвешенные решения. Нелюбимая же работа — это ежедневный стресс, который приводит к депрессии.

6. Иногда просто бездельничайте

Мы привыкли всегда быть занятыми, ведь у нас куча дел: работа, быт, дети. Сидеть сложа руки некогда: как можно бездельничать, если на кухне полная раковина грязной посуды? Но оказывается, постоянной суетой и бесконечными списками дел мы заглушаем свои эмоции. Если остановиться буквально на 5–10 минут, полежать в тишине и без гаджетов, то, возможно, удастся прислушаться к себе и понять, что на самом деле для вас важно и ценно.

7. Меньше занимайте детей полезными делами

Кто из нас не хочет дать ребенку достойное образование? Однако в этом благом стремлении мы часто забываем не только о себе, но и о самих детях. Заставляя их постоянно учить что-то, что пригодится в будущем, мы забываем о важности свободной детской игры. Когда ребенок играет, он тоже учится: взаимодействовать с внешним миром, проживать эмоции. И это не менее ценно, чем английский. Иногда родителям нужно просто останавливаться и получать удовольствие от созерцания того, как ребенок беззаботно резвится на площадке с ровесниками.

8. Не жалейте денег на себя и других

Мы все озабочены тем, как заработать и приумножить деньги. Однако мало кто из нас умеет тратить их. Но в таком случае зачем зарабатывать? Приумножать доходы — это разумно и правильно, но запрет на удовольствия во имя экономии не приносит счастья в нашу жизнь. Постоянно отказывать себе в маленьких радостях — значит обеднять себя.

9. Не оглядывайтесь на чужое мнение

Часто мы ошибочно думаем, что другие люди обращают внимание на каждую мелочь в нашем поведении или внешнем виде. Однако на самом деле мы просто склонны относиться к себе намного строже, чем те, кто наблюдает за нами. Это называется «эффект прожектора». Попробуйте расслабиться и не пытаться быть идеальным в глазах посторонних. Вы увидите, что никто и не заметит ваших недочетов, а вот жить станет проще и легче.

10. Научитесь отказывать

«Безотказный человек» — мы часто слышим эти слова о ком-то, иногда даже о себе. Таких людей любят, ведь никому не нравится слышать жесткое «нет». Но неумение отказать напрямую влияет на качество нашей жизни: чем больше времени мы уделяем другим, тем меньше его остается для себя. Сказать твердое «нет» иногда действительно трудно. Но попробовав однажды, вы сразу ощутите чувство облегчения и свободы.