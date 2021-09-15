10 случаев, когда друзья ведут себя токсично и «вампирят» нашу жизнь, а мы и в ус не дуем

Иногда идеальная, казалось бы, дружба незаметно превращается в тяжелые взаимоотношения, в которых одной из сторон постоянно не по себе. И порой бывает так, что, общаясь с некоторыми друзьями, вы чувствуете себя неуютно. Как правило, о таких людях говорят, что они эмоциональные вампиры.

Мы в AdMe.ru попробовали выявить основные признаки друзей — токсичных «вампиров», необходимость общения с которыми нужно поставить под вопрос. Стоит насторожиться, если люди из вашего окружения делают что-то из перечисленного ниже.

Знают все на свете и умеют делать все лучше, чем вы

Кажется, что такой друг знает все на свете, у него есть ответы абсолютно на все вопросы, а единственное правильное мнение — его. Конечно, подается это все под более аппетитным соусом, и обычно критика начинается с фраз «Если хочешь знать мое мнение, то...» или «А вот я считаю, что...».

Завидуют вам и могут подложить вам свинью

Такие друзья и подруги не просто завидуют вам, а могут действительно навредить. Зная заведомо все ваши проблемные места и болевые точки, они могут воздействовать на них, тем самым причиняя большой вред.

Ведут себя токсично

Токсичность проявляется по-разному, но один из признаков — общение с токсичными людьми и их слова заставляют вас нервничать и сомневаться в своих поступках. Безобидная, казалось бы, фраза может посеять в вас зерно сомнения, от которого сложно избавиться.

Постоянно соревнуются с вами

Такие люди в вашем окружении не просто конкурируют с вами — это настоящее соревнование, где проигравшим легко можете оказаться вы. Если они видят, что в какой-то сфере вы достигли успеха, они мгновенно начинают пытаться сделать что-то лучше вас.

Рассказывают ваши секреты и сплетничают о вас

Привычка сплетничать — это вообще далеко не самая приятная вещь на свете. Но вдвойне обидно, если сплетни о вас распускают ваши друзья. Таким людям нельзя доверить тайну: сколько ни проси сохранить секрет, они все равно сделают его достоянием общественности.

Не обращают внимание на ваше личное пространство и «прилипают» к вам

Кажется, что у таких людей нет личной жизни, поэтому они только и делают, что липнут к вам, мешая вашим планам. Поначалу это часто носит безобидный характер, но в дальнейшем может усугубиться. И если вы заметили, что стали скрывать что-то от своих друзей, лишь бы они не узнали о ваших планах и не напросились вместе с вами, то, возможно, такая дружба и не дружба вовсе.

Ревнуют вас и не дают вам общаться с другими людьми

Как и друг-прилипала, такие люди в вашем окружении нарушают ваши личные границы. Мы часто замечаем, как ревнуют друг друга подружки в начальной школе. Но если так себя ведет взрослый человек, то стоит задуматься о том, нужны ли вам такие отношения.

Управляют вашей жизнью и принимают решения за вас

Люди вроде таких берут на себя слишком много. Они, скорее всего, из благих побуждений, начинают бессовестно контролировать вашу жизнь и полностью ей управлять. Это приносит немало дискомфорта, и, вероятно, с такими товарищами лучше попрощаться.

Не сочувствуют вам и говорят только о себе

Людям такого типа, как правило, наплевать на вашу занятость. Они дружат с вами в одностороннем порядке и не принимают во внимание ваши планы и дела — к примеру, то, удобно ли вам в данный момент говорить по телефону.

Используют вас, а на ваши просьбы о помощи не обращают внимания

Бывает так, что ради человека выкладываешься на полную катушку и помогаешь ему во всем. А он в ответ и пальцем не готов пошевелить, чтобы вам помочь. Задумайтесь: хотите ли вы тратить время и силы на такого человека?