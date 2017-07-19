10 слов, которые сразу выдают низкую самооценку

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Если человек заметит, что за окном ненастная погода, а потом, сконфузившись, извинится, что не уточнил, нравится ли тема погоды его собеседникам, затем извинится, что лезет с погодой, и, сконфузившись еще более, подытожит тем, что он всем только мешает, — налицо явные проблемы с самооценкой. AdMe.ru нашел слова, которые покажут, насколько человек уверен в себе.

Вспомните, бывают люди, которых толкнули вы, а извиняются они. Возможно, за то, что оказались рядом или подставили свое тело. Согласно исследованиям Института самооценки, это говорит о сильно заниженном самоуважении, отчего человек искренне чувствует, что если что-то идет не так, то это непременно из-за него. Что с этим делать: Если такая проблема наблюдается у вас, то после любого инцидента (который тянет вас извиниться) проанализируйте ситуацию: достаточно ли плохой поступок вы совершили, чтобы за него извиняться?

Некоторые люди, добившись явных успехов в жизни, отвечают на похвалу окружающих фразами типа «Мне просто повезло», «Так уж вышло», играя роль этакого баловня судьбы и как бы забывая, что снимали с себя три шкуры ради результата. Согласно исследованиям, это явление называется несправедливым самоопределением. Что с этим делать: Начните же, черт возьми, признавать свою потрясность! А когда кто-то вас хвалит, вместо оправданий научите себя говорить спасибо.

По словам ученых из Университета Нью-Гэмпшира (США), неуверенные люди более обеспокоены мнением других и вдобавок не могут переносить конфликты: они будут общаться с негативными и неприятными знакомыми (даже если те обращаются с ними как с дерьмом), нежели предпочтут ссоры и выяснения. Что с этим делать: В таком случае нужно понять, что, по большому счету, всем на всех наплевать, кроме себя, — о вас никто не думает. А конфликтных людей нужно представить балластом и сбросить из своей жизни. Станет только легче.

По словам Маргариты Тартаковской, одного из редакторов Psyh Central, низкая самооценка имеет не только поведенческие, но и физические побочные эффекты, например такие как усталость и постоянная необъяснимая сонливость. Таким образом человек просто избегает проблемы и переживания. Что с этим делать: Если вы узнали в этом пункте себя, попробуйте поговорить со своим терапевтом и вместе найти занятие, замещающее вам сон.

Если вы в ресторане всегда по 100 раз просите официанта подождать, так как не можете выбрать блюдо, то стоит задуматься о самооценке, так как именно люди с заниженным ее уровнем не могут быстро принимать простейшие решения и часто меняют свое мнение. Что с этим делать: Поймите, что жизнь намного проще и веселее и от сиюминутных маленьких решений совершенно не изменится, а вот время и нервы сбережете. Лайфхак для нерешительных: если вы не знаете, что заказать в ресторане, всегда заказывайте салат «Цезарь».

Некоторые люди очень любят оправдываться, причем даже без явных на то причин. Любую фразу собеседника, даже комплимент, они могут интерпретировать как претензию или критику и зачем-то начинают защищаться и выгораживать себя, начиная ответ с «Просто я...» Например, на «Как ты восхитительно выглядишь» они отвечают: «Просто это сестры платье», — как бы оправдывая свою красоту. Что с этим делать: Нужно четко фильтровать, что вы только что получили в свой адрес: похвалу, комплимент, критику или просто вопрос. И реагировать на это соответствующе: на хорошее — благодарностью, на плохое — объяснением или вопросом. Но не оправданием.

Некоторые люди с заниженной самооценкой постоянно подшучивают над собой и употребляют относительно себя уничижительную лексику (если только это не шутник и не гопник). Им кажется, что другие только и думают, что об их недостатках, поэтому лучше самому сыронизировать над ними. Например, «мои ляжки» вместо «мои ноги», «приготовил жратву» вместо «приготовил еду», «мое корыто» — о машине. Что с этим делать: Если не акцентировать внимание на своих проблемах, окружающим, скорее всего, они будут и вовсе незаметны.

Постоянное использование в речи таких выражений, как «вроде бы», «если я не ошибаюсь», «вероятно», «ну как бы», «скорее всего» и т. п. является заблаговременным оправданием человека, если его мысли вдруг окажутся неверными (это не касается людей, которые считают свое мнение единственно верным и специально подчеркивают, что ему лишь так «кажется», чтобы оппоненты не лопнули от негодования). Что с этим делать: Начать контролировать свою лексику, помня, что ничьи мысли никогда не могут быть верными на 100 %.

Все эти «Но все так делают», «Большинство так думает», «Все же этого хотят» и т. п. — это пример страха собственного мнения и следования стереотипам, принятым в обществе. Что с этим делать: Понять, что лишь сформированное собственное мнение делает человека личностью.