10 скрытых уловок, которые заставляют нас тратить в магазинах больше

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Как часто, приходя в торговый центр или супермаркет, вы делаете ненужные покупки? Наверняка довольно часто. Однако мало кто задумывается, что нас фактически заставляют покупать то, что мы не планировали, с помощью различных уловок. AdMe.ru собрал 10 распространенных хитростей, которые маркетологи используют для увеличения продаж.

Неудобные кассы

Более 60 % людей выкладывает ненужные покупки во время ожидания очереди на кассе. Чтобы не дать покупателю шанса отказаться от спонтанной покупки, кассовые зоны устроены так, что возможность выложить ненужную вещь практически отсутствует, особенно если товары находятся в тележке.

Отдых без отдыха

В ресторанных двориках можно отдохнуть и подкрепиться, а затем продолжить покупки. Впрочем, провести много времени за едой не получится: неудобная мебель, маленькое расстояние между столиками, шум и эхо делают свое дело. Это помогает торговым центрам задержать людей на долгое время и обеспечить себе постоянно сменяющийся поток посетителей.

Ни окон, ни часов

Всем известно, что в казино нет ни часов, ни окон: делается это для того, чтобы человек потерял ощущение реальности и как можно больше времени (читайте, денег) потратил в заведении. По тому же принципу работают и торговые центры, в которых нет часов, а окна если и встречаются, то крайне редко.

Уютные магазины

Все проходы в торговых центрах ярко освещены, а из динамиков раздается громкая музыка. К тому же напольная плитка отлично отражает и свет, и звук, усиливая эффект. Но стоит только войти в магазин, как напольное покрытие становится мягким, свет менее резким, а музыка спокойной и приятной уху. Все это создает ощущение комфорта и заставляет подольше задержаться в магазине.

Хитрые зеркала в примерочных

Как это ни печально, но зеркала в примерочных сделаны таким образом, чтобы мы выглядели более стройными, загорелыми и высокими. Например, в некоторых магазинах белья в зеркала добавляют розовый пигмент, благодаря которому кожа выглядит загорелой. Это отлично способствует увеличению продаж: практика показала, что чем больше мы нравимся себе в той или иной одежде, тем вероятнее ее приобретем.

Перестановка товара

Если человек в течение определенного времени делает покупки в одном и том же магазине, то он точно знает, где находится тот или иной товар, и целенаправленно идет к нему, проходя мимо других витрин. После перестановки местонахождение всех товаров меняется, и покупатель вынужден разглядывать прилавки в поисках нужного продукта, попутно пополняя корзину.

Продуманное освещение

Известно, что лучше всего продаются бананы определенного оттенка желтого цвета. Работает это правило и с другими овощами и фруктами, о чем прекрасно осведомлены владельцы магазинов. Проблему с несовпадением «идеального» и реального цветов решают с помощью освещения: «правильный» свет способен сделать любой товар более привлекательным.

Искусственный спрос

Возьмем, к примеру, ряды с разнообразными соками. Вы когда-нибудь замечали, что в некоторых местах в стройных рядах пакетов появляются «пробелы»? Нам кажется, что этот товар настолько хорош, что пользуется отличным спросом, поэтому и нам он тоже пригодится. Увы, как правило, сок убирают работники магазинов, создавая видимость спроса на товар.

Манипуляции на неуверенности в себе

Зеркала, расположенные в магазинах вне примерочных, играют важную роль в продажах: если человек не уверен в себе или просто не очень хорошо выглядит, то постоянно мелькающее собственное отражение то и дело напоминает об этом. Такой прием фактически вынуждает выбрать себе что-то новенькое, что поможет улучшить внешний вид.

Игра на контрасте

Допустим, на одной полке соседствуют два чайника со схожими характеристиками. Но один из них стоит 2 099 рублей, а другой — 3 099 рублей. Продажи «недорогого» чайника высоки, а вот тот, что подороже, останется практически без внимания. Почему так? Дело в том, что, совершая покупку, мы думаем не о реальной стоимости вещей, а о том, что делаем очень выгодную покупку.