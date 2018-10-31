10 ситуаций, в которых мы теряем здравый смысл и покупаем никому не нужное барахло

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Каждый из нас наверняка попадал в ситуацию, когда шел в магазин за хлебом, а возвращался с полными пакетами. И хорошо еще, если среди продуктов оказывался хлеб и за ним не приходилось идти вновь. Почему так происходит?

Мы в AdMe.ru собрали основные ситуации, когда мы покупаем не то, что планировали, а заодно нашли способы, как с этим бороться.

1. Эффект Дидро

Эффект Дидро заключается в том, что покупка одной вещи приводит вас к покупке другой. Прежние предметы начинают казаться старыми, и вы начинаете их менять. Этот процесс бесконечен, так как новая вещь скоро превращается в старую и опять требует замены. Эффект назван в честь философа Дени Дидро. Богатым он не был, но, получив однажды большую сумму денег, купил великолепный алый халат. Эта одежда настолько выделялась среди прочих его вещей, что он постепенно начал заменять старые предметы на новые. Как бороться? Подумайте перед покупкой, не связываете ли вы с ней какие-то надежды и ожидания. Думаете о новом смартфоне, чтобы быть на связи и успевать больше по работе? Может, на самом деле вы мечтаете о повышении или увеличении заработка? Не эффективнее ли будет пересмотреть свое отношение к работе?

2. Эффект сноба

Когда вы покупаете то, что не покупают другие, только потому, что хотите выделиться, это называется эффектом сноба. Многие любят, когда на них обращают внимание. А новая и необычная вещь — лучший способ его привлечь. Как бороться? Составьте список тем, в которых вы хорошо разбираетесь, и вещей, которыми гордитесь. Выйдет не так уж и мало, убедитесь сами. Ведь привлечь внимание можно не только необычной вещью, но и интересной беседой или просто позитивным настроем, который вы сохраняете, несмотря на жизненные неурядицы.

3. Эффект подражания

Это явление обратно эффекту сноба. Человек покупает то, что модно и есть у всех. Вещь может совсем не подходить ни вам, ни вашим условиям жизни, но вы ее приобретете, чтобы быть «на волне». Как бороться? Перед покупкой любой вещи обязательной задайте себе вопрос: «Почему я решил взять это?» Возможно, она вам действительно нравится и нужна. А может, вы просто поддались влиянию других людей.

4. Вещи на будущее

Люди привыкли верить в лучшее. И внутри мы все готовимся к этому. В частности, покупаем какие-то вещи на будущее. Например, юбку на два размера меньше как стимул похудеть. Или туфли для свидания мечты, когда возлюбленного нет даже на примете. Как бороться? Помните, что покупка очередной вещи не сделает вас волшебным образом стройнее, умнее и привлекательнее. Для этого необходима работа над собой. И никакая самая дорогая или модная вещь не приблизит счастливое будущее, в ожидании которого мы живем.

5. Спонтанные покупки, поднимающие настроение

Был тяжелый день, и по дороге домой вы решили заглянуть в любимый магазин. И наверняка что-то купили. Ведь вы заслужили маленькую награду. Только вот радость от такой покупки, скорее всего, будет мимолетной. А вещь окажется забытой или даже начнет расстраивать вас: зачем было тратить свои кровные на подобную ерунду? Как бороться? Желание покупать возникает из-за недостатка положительных эмоций. Найдите для себя дело, которое поможет бороться с плохим настроением, усталостью и стрессом.

6. Психологические уловки в магазинах

Приятная музыка, теплые цвета, вкусные ароматы — все это влияет на нас, когда мы заходим в магазин, хотя можем даже не подозревать об этом. Там тепло, окна могут быть занавешены или отсутствовать вовсе. Впрочем, как и часы. Мы расслабляемся, теряем счет времени, и нас легче склонить к какой-либо покупке. Как бороться? Ходите в магазин сытым и с играющей в наушниках музыкой. Так вы сможете максимально абстрагироваться от уловок маркетологов.

7. Акции, распродажи

Одна из самых распространенных причин, почему люди покупают вещи, которые не собирались. Нам часто предлагают 3 товара по цене 2, а также скидку 50 % (и обязательно «только сегодня»). Кажется, что это действительно выгодное предложение, и мы покупаем вещи по акции, даже если шли совсем за другим. Как бороться? Ограничьте место, занимаемое вещами. Например, выделите один шкаф для них и следите за тем, чтобы он не был забит битком.

8. Дешевые вещи

Пытаясь сэкономить, мы покупаем более дешевые аналоги тех вещей, которые нам нужны. Но зачастую такая выгода — лишь иллюзия. Если хорошие джинсы могут прослужить несколько лет, то дешевые быстро порвутся и износятся, и придется покупать новые. Как бороться? Не зря появилась поговорка, что скупой платит дважды. Сэкономив сейчас, в будущем вы можете потратить еще больше на ремонт вещи или ее замену. При выборе товара всегда обращайте внимание на качество, а не только на его стоимость.

9. Убедительные консультанты

Многие консультанты, чья задача — в первую очередь продать товар, умеют расположить к себе. Они могут «по секрету» посоветовать не покупать какую-то вещь, так как она не очень хорошая, но зато предложить другую. Они-то точно знают качество своего товара. И конечно, консультанты обязательно подберут именно то, о чем вы мечтали. Даже если на кассе вместо одной футболки у вас окажется целый гардероб. Как бороться? Четко представьте, что хотите купить. Предварительно поищите информацию в интернете, чтобы задавать меньше вопросов. Консультанты выискивают в первую очередь тех, кто сомневается в выборе того или иного товара. Таких людей легче убедить в покупке. А еще можете прихватить с собой друзей — повлиять на всех будет гораздо сложнее.

10. Наши страхи

Мы часто переживаем по поводу и без. Так устроена наша психика. И проходя мимо какой-то вещи, которую не планировали сейчас покупать, мы задумываемся: может, потом не будет денег и лучше приобрести ее сейчас? Не последнюю роль играют и отказы родителей что-либо купить нам в детстве. Как бороться? Представьте, что вам предстоит переезд в другую страну. Что бы вы с собой взяли? Не очень много, правда? Это и есть те вещи, которые вам действительно необходимы. Зачем продолжать обрастать ненужным барахлом? Лучше потратить деньги на поездки или интересные события, которые подарят гораздо больше эмоций и принесут какой-то опыт.

Мы в AdMe.ru выступаем за разумное потребление и будем рады, если в следующий раз, когда ваша рука потянется к очередному ненужному крему по акции, вы вспомните эту статью и не достанете деньги. Сам Дидро, кстати, впоследствии осознал, в какую ловушку угодил. В своем эссе, которое так и называлось — «Сожаления о моем старом халате», он написал: «Пусть мой пример будет для вас наукой. У бедности есть свои вольности, у богатства — свои стеснения».