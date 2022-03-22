10 ситуаций, в которых люди без зазрения совести судят других, а сами делают то же самое

То и дело мы, сами того не замечая, применяем по отношению к окружающим двойные стандарты: себя всегда оправдываем, а других корим даже за небольшой проступок. А порой бывает и так, что кто-то с легкой руки спешит осудить знакомого, хотя у самого бревно в глазу.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на то, какие двойные стандарты люди применяют повсеместно.

Делаем то, что запрещаем делать детям

Не зря говорят, что дети — это копии своих родителей, а потому в первую очередь воспитывать нужно себя. Частенько мы запрещаем детям то, от чего сами отказаться не в состоянии. И газировка — это самый безобидный пример.

Оставляем мусор в подъезде

Мало приятного в ситуации, когда мы натыкаемся в подъезде на чужой мусорный мешок, источающий неприятный запах. Таких соседей мы тут же окрестим неряхами, которые вовремя не выбрасывают мусор. А когда нам самим приходится временно оставлять пакеты за порогом — «это другое».

Шумим ночью

Порой нас очень раздражают шумные вечеринки, кричащие дети или ремонт. А еще иногда из себя выводят даже обычные бытовые действия соседей. К примеру, в некоторых домах с тонкими перекрытиями хорошо слышно, как шумит стиральная машина из другой квартиры, особенно по ночам.

Не дожидаемся окружающих в лифте

Свое время мы ценим и бережем, поэтому запросто можем уехать на лифте, не подождав другого пассажира. А когда так поступают с нами — для нас это настоящая катастрофа.

Слишком много болтаем в такси

Порой водители такси утомляют пассажиров навязчивой беседой. Но бывает и по-другому: к примеру, когда излишне общительный пассажир мешает вести автомобиль, пристает с разговорами или просто громко болтает по телефону.

Осуждаем личную жизнь других

Мы часто с легкостью клеймим человека или применяем к нему устаревшие стереотипы. Например, можем запросто осудить незамужнюю 30-летнюю девушку. А вот если собственная дочь не замужем — «это другое». Вот и выходит, что к другим людям мы применяем иные требования, нежели к себе.

Осуждаем быт других

Когда дело касается порядка, мы частенько включаем режим «белого пальто». Кажется, что «Я вот могу содержать дом (дачу, балкон) в порядке, а другие — нет». Но когда нам самим пытаются указать на наши промахи в подобной ситуации, мы придумываем тысячу отговорок.

Нарушаем правила

Частенько мы готовы попросту наорать на человека, который занял полосу перед стрелкой и блокирует движение. А когда мы сами забываем перестроиться, нам кажется, что это лишь ошибка, не более.

Обижаемся, если нас не слушают

Часто мы обижаемся, когда друзья и близкие отмахиваются от наших советов и рекомендаций. Ведь вы хотите как лучше, да и советы у вас всегда самые правильные. А вот послушать другого человека нам при этом часто бывает сложно.

Даем советы, которые сами не соблюдаем

Легко судить со своей колокольни, что кому следует носить и где покупать. Но когда дело доходит до нас самих, все разумные аргументы разбиваются о простое «Я так хочу».