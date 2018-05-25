10 ситуаций, которые знакомы всем, кто хоть раз был в долгих отношениях

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Бояться позвонить первым, написать сообщение или даже поставить лайк — как много вещей пугает нас в начале отношений и сколько всего еще ждет впереди. Согласно исследованию психолога Дэниэла О’Лири из Университета Стоуни-Брук, спустя 10 лет брака супруги отмечают, что их чувства стали только сильнее. Так чем же так хороши длительные отношения? Пары, которые прошли вместе огонь, воду и медные трубы, уже не испугать спорами или другими мелочами. Да и вообще ничем не испугать.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, от каких именно страхов люди свободны при длительных отношениях.

1. Вы не боитесь, что у партнера окажутся другие планы или ценности

Один из самых больших плюсов стабильности в том, что вы знаете своего партнера и уверены друг в друге. В каких-то моментах это доходит до абсурда, и вы можете договаривать его / ее фразы, но настоящая любовь делает вас товарищами по команде, причем очень сыгранной, которая работает как единый и слаженный механизм. Так что если в начале отношений вас могут удивить взгляды партнера или его планы на жизнь (например, уехать изучать панд в заповедник в Китае), то с течением времени вы уже хорошо знаете, что именно нужно от жизни вашей второй половине, и, скорее всего, имеете общие планы.

2. Вы не боитесь обсуждать любые темы

И в начале отношений, и 20 лет спустя общение остается ключом к взаимопониманию. И если «свежеобразованные» пары еще ограничивают круг обсуждаемых тем, то те, кто уже провел вместе не один год, могут обсуждать все что угодно: от квантовой физики до того, как себя вести, если один из них станет зомби. Чем ближе и доверительнее общение между партнерами, тем крепче их отношения.

3. Не боитесь показаться перед партнером «не в форме»

В начале отношений и даже в начале совместной жизни мы стремимся быть идеальными: всегда прекрасно выглядеть, вкусно пахнуть и быть в хорошем настроении. Когда отношения проверены временем, можно показаться партнеру на глаза больным и уставшим, но все еще быть самым прекрасным человеком на свете, потому что внешность уступает место чувствам, а красота, как известно, в глазах смотрящего.

4. Вас не пугает, если партнер не понравится друзьям или родителям

Незрелые отношения плохо переносят критику, особенно со стороны близких людей. Когда вы вместе уже долго, становится неважно, что думают о партнере окружающие. Девушка может не нравиться вашей бабуленьке или парень казаться крайне неподходящей партией в глазах ваших подруг — все это вызывает только улыбку, ведь они все равно рано или поздно поймут, какое же чудо вы встретили.

5. Вы не боитесь, что рабочие проблемы скажутся на отношениях

Карьерные взлеты и падения — то еще испытание для человека, и неизвестно, с чем из этого справиться сложнее. В длительных отношениях пары проходят через разные периоды и переживают вместе успехи и неудачи, поддерживают друг друга. Конечно, пережить материальные кризисы или постоянные авралы одного из партнеров бывает нелегко, но те, кто давно вместе, таких трудностей не боятся, ведь проходили через сверхурочные или творческие кризисы уже не раз и знают, как на них реагировать.

6. Не боитесь, что встретили партнера слишком рано или слишком поздно

На заре отношений, особенно когда они становятся серьезными, могут возникать мысли: «А нужны ли они сейчас? Ведь я еще хотел посмотреть на Эверест / я пока не думала о браке / а может быть, мне уже поздно искать личное счастье, ведь карьера идет так удачно». Когда пара уже долго вместе, вопрос о своевременности не стоит, вы не думаете, что найдется кто-то лучше и не стоит спешить или, наоборот, что ваша половинка осталась в прошлом. Все складывается так, как должно.

7. Вы можете не согласиться и поспорить о чем-то

Гармоничные отношения вовсе не предполагают, что вы всегда во всем согласны. Разногласия могут быть и обязательно будут, ведь вы разные люди. Однако в зрелых отношениях все споры проходят мирно и не приводят к скандалам, так как ваши различия вам уже давно известны и вы их взаимно принимаете. Можно смело говорить, что вам не интересны «Звездные войны» или увлечение бейсджампингом, ведь главное, что это ваш человек, а разные интересы делают отношения только более насыщенными.

8. Вы не боитесь выглядеть глупо или нелепо

В начале отношений сохраняется некоторая дистанция — при любимом человеке не хочется показаться залитым потом во время занятий спортом или с яркой косметической маской на все лицо. Длительные отношения делают партнеров не только любовниками, но и друзьями, и дружба легко снимает такие ограничения. Близкие люди спокойно могут не скрываться во время косметических процедур или утренней гимнастики.

9. Не боитесь, что партнер поставит вас в неловкое положение

В начале отношений еще неизвестно, как поведет себя партнер при выходе в свет или во время знакомства с вашей прабабушкой по отцовской линии. Когда пара прошла вместе определенный путь, вы легко представляете, что сделает партнер в той или иной ситуации, готовы к его поведению и всегда поддерживаете друг друга. Даже если некоторые его поступки кажутся всем остальным совершенно нелепыми.

10. Не боитесь, что резкие перемены во внешности убьют ваши отношения

В начале отношений внешнему виду партнера уделяется много внимания, возможно, больше, чем нужно. Когда вы вместе уже длительное время, то внезапные перемены во внешности, будь то, например, набор веса во время беременности или рано пришедшее облысение, не скажутся на отношении партнера к вам. Что-то можно исправить со временем, что-то нет, но закаленные годами отношения легко проходят такие испытания.

Найти своего человека в жизни очень важно, и здорово, если он с вами уже длительное время. А какие испытание на прочность прошли ваши отношения? Расскажите нам в комментариях.