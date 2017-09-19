10 показательных ситуаций в отношениях, на которые нельзя закрывать глаза

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Время от времени все мы можем надоедать окружающим людям. Да что там говорить, мы иногда надоедаем даже сами себе. AdMe.ru собрал не такие уж очевидные признаки того, что ваш партнер от вас устал.

10. Он живет только здесь и сейчас

Человек даже не планирует ближайшее будущее, которое вы точно проведете вместе, что уж говорить о глобальных планах на жизнь с вами.

9. Она перестала следить за временем

Опоздания на 10, 15, а потом и 30 минут становятся привычным делом. Вам приходится постоянно напоминать ей о встречах и времени. Иногда вы даже говорите, что все начнется на полчаса раньше, лишь бы только быть там вовремя.

8. Он стал часто пропадать без вести

Даже если вам срочно нужна его помощь, он может ответить на сообщение только спустя сутки. И даже если помощь вам не нужна и вы просто написали ему, то быстрого ответа ждать не стоит.

7. Она стала скрывать даже самые обычные вещи

Вы вместе смотрите фильм, а тут звонок или сообщение, при этом на часах уже далеко не рабочее время. Но спросив, кто это и что этот человек хотел, вы непременно услышите про работу и очень важные вопросы.

6. Он не помнит о праздниках

Новый год, 8 марта или День всех влюбленных — неважно, ведь для него это обычные дни, которые не подразумевают ничего особенного. Даже если все подготовите вы, то от него услышите нелепую отмазку, оправдывающую отсутствие подарка.

5. Она не хочет общаться с вашими друзьями

Каждый раз, предлагая встретиться большой компанией друзей, вы слышите в ответ лишь негодование. Она не воспринимает ваших друзей всерьез и считает, что лучше вам вместе с ними не собираться.

4. Он винит в неудачах на работе всех, кроме себя

Он стал обвинять вас в том, что ему не дают повышение или не увеличивают зарплату, хотя вы не имеете никакого отношения к его работе. Такой человек никогда не признается, что днями напролет играет на работе в игры, вместо того чтобы стать лучшим сотрудником.

3. Она перестала за собой ухаживать

«Небрежность во всем и всегда» — такой девиз выбрала для себя ваша девушка. Неважно, идете вы в ресторан, к родителям или на прогулку в парк, она вряд ли будет заморачиваться по поводу своего внешнего вида.

2. Он совершенно не готов к ответственности

Это явный признак того, что ваш партнер слишком инфантилен. Кажется, что уже пора подумать о семье, детях, да и просто о жизни и планировании бюджета, но ведь это не так интересно, как играть в новую приставку.

1. Она не так нежна, как раньше

Раньше она так любила ваши крепкие и сильные объятия, но сейчас избегает моментов, когда вы становитесь ближе, чем на полметра. А если вам удастся ее обнять, вряд ли вы ощутите ответную нежность с ее стороны.