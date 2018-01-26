10 ситуаций, когда можно понять и простить мужчину, и 10 — когда не стоит

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У всех нас бывают проблемы в отношениях. Мы часто задаем себе вопросы: «Он изменится? А не будет ли хуже?» Разум и сердце твердят противоположные вещи, и в такие моменты не помешает серьезная оценка окружающей действительности. В этой статье вы найдете советы, как поступить в противоречивых ситуациях.

В первую очередь избавьтесь от чувства растерянности и желания убежать от проблем. Помните, что вам необходимо принять важное решение, от которого будет зависеть ваша жизнь. AdMe.ru предлагает серьезно подумать, как можно действовать в ситуациях, которые часто приводят к ссорам или эмоциональным проблемам.

1. Ссоры или рукоприкладство?

Ссоры и разногласия в отношениях — это совершенно нормально. Все люди разные, и иногда ваше восприятие ситуаций просто не совпадает. Если ваш избранник может обидеться на ваши долгие сборы или на, как вам казалось, безобидную шутку — в этом нет ничего экстраординарного. Ссора неприятна, но ведь всегда можно помириться. Не бойтесь первой идти на перемирие, не бойтесь говорить сразу, что раздражает вас. Лучше провести конструктивную беседу, чтобы каждый из пары понял, какие границы не надо переходить, узнал особенности восприятия другого. Крепкие отношения — это обоюдная работа каждого участника. Но некоторые ситуации не нужно прощать и тем более терпеть. Если ваш мужчина ударил вас — оправданий этому нет. Многие женщины долгое время терпят побои и принимают на веру совершенно абсурдную установку «сама напросилась». Если ваш партнер считает, что волен быть жестоким диктатором и может ударить вас за какую-то «провинность» — лучше сразу оборвать эти отношения. Синяки проходят, а психологическая травма может остаться на всю жизнь. Не бойтесь остаться в одиночестве, ищите помощи и поддержки у родственников, друзей, социальных организаций.

2. Странный юмор или дискриминация?

У вас бывало, что собеседник рассказывает шутку и начинает сам смеяться над ней взахлеб, а вы так и не поняли, в чем соль? Да, чувство юмора тоже у всех разное, и порой оно бывает очень специфическим. Если вы не понимаете, где смеяться в «Симпсонах», а ваш партнер хохочет над ними в голос, — что ж, возможно, придется более придирчиво выбирать комедию для совместного просмотра. Но юмор не надо оправдывать специфичностью в том случае, если партнер смеется над шутками, оскорбляющими людей по половому, расовому, социальному признаку, над шутками про увечья и болезни. Постарайтесь объяснить ему, что такие шутки вызывают еще больше ненависти и нетерпимости в мире. Поощряя подобный юмор, человек усиливает дискриминацию определенных слоев населения планеты. И самой не стоит смеяться над очередным бородатым анекдотом про блондинок, а потом удивляться, почему женщин не воспринимают всерьез. Если партнер будет доказывать, что над «такими» людьми нужно смеяться, изменить его будет невероятно трудно и, скорее всего, не под силу вам одной.

3. Забота или тотальный контроль?

Если ваш избранник встречает вас после работы и предлагает проводить до дома после свидания — тут можно только порадоваться, скорее всего, вы точно ему небезразличны. Но если он запрещает вам встречаться с другими людьми без него, просит отчитываться о ваших действиях, когда вы на работе или дома одна, заставляет рассказывать пароли от ваших соцсетей, это уже похоже на манипуляцию и психологическое насилие. Тотальный контроль — это стремление подавить вашу волю. «Я делаю это ради твоего блага» и другие подобные фразы — лишь способ замаскировать это подавление. Отсутствие личного пространства приводит к стрессу и стремлению избавиться от него: заглушить алкоголем, подавлением эмоций и другими способами, которые причинят вам вред.

4. Подруги или «подружки»?

Ревность в разной мере присуща каждому из нас. Если у вашего молодого человека есть друзья и коллеги женского пола, с которыми он поддерживает приятельские отношения, — это еще не говорит о том, что он стремится вам изменить. Если вас напрягают эти контакты, опять-таки лучше честно в этом признаться. Предложите совместную прогулку с его подругами или поход в кафе. Скорее всего, он не будет против, ведь это замечательно, когда у человека есть много друзей и они все поддерживают между собой теплые отношения. Но стоит насторожиться, если ваш партнер скрывает свое общение с другими девушками, постоянно переводит темы и буйно реагирует на вопросы о подругах. Если он не хочет знакомить вас, может, они вообще не знают о вашем существовании?

5. Нелюбовь к уборке или «место женщины у плиты»?

Так сложилось, но многих мужчин не приучили вести бытовые дела в семье. Он может не уметь готовить, не иметь привычки мыть за собой посуду и не понимать, как пользоваться стиральной машинкой. Если вы сильно устаете, занимаясь домашними делами, попробуйте прийти к компромиссу и разделить обязанности, постепенно приучая друг друга вместе поддерживать чистоту. Но если мужчина открыто говорит, что уборка и готовка — это только ваши дела, и попрекает вас каждой пылинкой, то стоит начать беспокоиться. Позиция «твое место на кухне» совершенно нездорова. Скорее всего, он воспринимает вас как объект, а не как любимого человека.

6. Обида или наказание?

Человек — хрупкое создание, его чувства легко задеть. Иногда обида может быть очень болезненной, человеку нужно какое-то время «подуться» или побыть одному. Но в конце концов искренние чувства сотрут обиду, особенно если вы сами этому поспособствуете. Больше времени уделяйте рассказам о своих переживаниях, помогайте друг другу в трудную минуту. Помните, как легко обидеть вас и как легко вы можете обидеть другого. Но, если обиды возникают постоянно, а разговоры и компромиссы ни к чему не приводят, вы можете иметь дело с манипулятором и психологическим насильником. Особенно когда обида сопровождается вашим «наказанием»: отказом давать деньги, потому что «вы не заслужили», бойкотированием, принудительным сексуальным воздержанием. Уважайте себя и не путайте хрупкую душу человека с насилием над собой. Никто не должен думать, что имеет право наказывать вас.

7. Отсутствие ласковых слов или оскорбления?

Многим хочется слышать слова любви и нежности каждый день. Но некоторые мужчины скупы на выражение чувств. Не стоит переживать, дело может быть в воспитании, установках из детства, особенностях личности. Помните, любовь кроется не в словах, а в поступках. Языков любви много, вместо слов сообщать о чувствах могут прикосновения, внимание, помощь и многое другое. Но, если мужчина не просто не говорит вам о своих чувствах, а еще и обесценивает наедине или при посторонних, это нельзя оправдывать особенностями характера. Когда он оскорбляет вас в присутствии друзей, рассказывает историю, за которую вам стыдно, утверждает, что вы не справляетесь с «обязанностями», — это прямое обесценивание, манипулирование и психологическое насилие.

8. Усталость или паразитирование?

У каждого бывают сложные времена. Иногда нам просто необходимо взять тайм-аут и провести неделю или даже несколько недель пассивного отдыха. Но если мужчина месяцами, а то и годами страдает после увольнения, ничего не делает по дому и весь день проводит у компьютера, то стоит открыть себе и ему глаза на происходящее. Может быть, у вашего партнера тяжелая депрессия, тогда надо обратиться за помощью к врачу и, конечно, помогать любимому выйти из кризиса. Но не забывайте, что это могут быть обычные лень, нарциссизм и паразитирование.

9. Ненавязчивость или равнодушие?

Некоторые мужчины нечасто звонят первыми и не приглашают встретиться, не любят болтать по телефону или в соцсетях. Быть может, вы столкнулись с интровертом. Или ваш партнер просто стесняется проявлять чувства. Хорошее решение — поговорить об этом. Скажите, что вы испытываете к нему самые нежные чувства, что вам было бы приятно, если бы вы чаще виделись и больше общались. Если вы нравитесь мужчине, он будет рад пойти навстречу или объяснить причины своего поведения. Возможно, он действительно очень занят на работе. Если же разговор ни к чему не привел, вероятно, он не считает ваши отношения серьезными. Помните о себе, разве вам приятно трепетно ждать телефонного звонка и перестраивать свой график в редкие моменты, когда он внезапно зовет вас на свидание?

10. Расчетливость или жадность?

Иногда мужчина искренне не понимает, зачем вам новое платье, если в шкафу уже висят 5 других. Да и финансовое состояние может не позволять подарить вам дорогие украшения. В таких случаях не нужно обижаться, а вместе стремиться к желанному достатку, совершенствовать себя и выбирать правильные ценности. Но, если партнер запрещает покупать вам нужную вещь, например, зимнюю куртку, потому что старая уже прохудилась и не греет, это должно вызвать подозрения. Может быть, у него серьезные психологические проблемы. А возможно, это форма контроля и полное обесценивание ваших потребностей.

Согласны ли вы, что иногда человека нельзя «понять и простить»? Или готовы продолжать работу над любыми отношениями?