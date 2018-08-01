10 сигналов того, что вы склонны к зависимости больше, чем думаете

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему одни люди легко попадаются на удочку алкоголизма, наркомании, игровой зависимости, а у других получается обходить подобные проблемы стороной? Оказывается, существует даже такое понятие: «зависимое расстройство личности». Возможно, в этом отчасти и кроется разгадка того, откуда возникают вредные привычки?

Мы в AdMe.ru знаем, что ученые не подтверждают прямой связи между характером и склонностью к зависимостям, но все же есть несколько характеристик, которые отличают такое поведение.

1. Эти люди неуверенны в себе

Склонные к зависимостям люди зачастую неуверенны в себе, хотя на первый взгляд могут показаться самоуверенными. Они ожидают от своих действий только негативных эмоций, не стремятся к похвале и вознаграждению, если есть возможность выбора, они предпочитают бездействие. Часто они копируют особенности поведения других людей, потому что им сложно ориентироваться на себя. Они чувствуют себя комфортно в мире собственных фантазий и в местах, где есть четкая система поведения (например в армии).

2. Не имеют личных границ вовсе или неспособны их защищать

Понимание своих границ помогает нам понять зону своей ответственности и контроля, своих прав. Нередко у зависимых людей с этим возникают проблемы: они позволяют другим вторгаться в свое личное пространство, готовы терпеть жесткое отношение. Попытки изменить ситуацию и договориться о личных границах даются им непросто. Это делает их уязвимыми, ведь некоторые могут использовать их слабости для манипуляций.

3. Испытывают сложности в принятии решений и ответственности

Совершенно нормально спрашивать совета у близкого человека в важный момент. Но желание переложить ответственность за свою жизнь на плечи другого — это уже перебор. Между тем именно такое поведение свойственно людям с зависимыми чертами характера. Ответственность тяготит их, поэтому они стремятся передать контроль над важными решениями в своей жизни другому человеку — так зависимые люди избавляются от страха перед трудностями.

4. Обладают высоким интеллектом

Исследования показали, что люди с высоким коэффициентом IQ более подвержены зависимостям. Так, например, у детей-интеллектуалов шансы в будущем иметь проблемы с алкоголем на порядок выше, чем у остальных сверстников..

5. Склонны к импульсивному поведению

Зависимые личности не представляют своей жизни без приключений, они любят пробовать новое, часто балансируют на грани жизни и смерти. Исследования объясняют повышенную импульсивность сниженной активностью рецепторов дофамина в одном из отделов головного мозга. Из-за этого они заставляют специально предназначенные для этого клетки вырабатывать больше дофамина в головном мозге, чем у более уравновешенных людей. Это провоцирует злоупотребление алкоголем, наркотиками или другими опасными веществами.

6. Склонны нарушать общественные нормы

Люди, склонные к разного рода зависимостям, как правило, нарушают привычные общественные установки. Такое поведение — не редкость для подростков, но некоторые люди, кажется, так и застревают в этом состоянии. Чувство, что их не понимают и не признают, лишь закрепляет их нонконформистские отношения. Это побуждает их делать все то, что не поддерживается обществом. В обычное время такой человек может вести себя вполне адекватно, а при конфликтах — вставать в оборону и быть непредсказуемым.

7. Избегают социальных контактов

Зависимым людям сложно выстраивать близкие отношения. Чаще всего они либо меняют компании и увлечения, так и не успевая построить крепкую основу для отношений, либо предпочитают проводить время в одиночестве. Без понимания и поддержки других людей им кажется, что их никто не понимает, это и приводит к возникновению зависимости.

8. Чувствительны к эмоциональному стрессу

Склонность испытывать стресс от многих вещей, к которым большинство людей относится вполне спокойно, — также один из признаков аддиктивности. У таких людей, как правило, снижен эмоциональный контроль, им легче заглушить стресс в разных формах разрушительного поведения. Но ловушка в том, что чем чаще зависимый человек прибегает к такому временному утешению, тем быстрее он теряет способность справляться со стрессом нормальным способом. Вместо того чтобы решать проблемы, он просто убегает от них.

9. Чувствуют себя несчастными, если находятся в одиночестве

Никто не любит быть брошенным, но для аддиктивной личности это превращается в настоящую катастрофу. Так как они склонны тесно общаться лишь с немногими людьми и поручать им заботу о себе, то одиночество для них становится вопросом выживания. Они не могут жить своей жизнью, поэтому, оставшись наедине с собой, легко могут впасть в депрессию или немедленно начать искать замену.

10. Болезненно воспринимают критику

Вряд ли найдется человек, который любит критику в свой адрес, даже если она обоснованна и конструктивна. Но человек с зависимыми чертами к любой критике относится сверхчувствительно, ведь она крепко бьет по его и без того низкой самооценке. В таком положении он воспринимает ее почти как личный вызов.