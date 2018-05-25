10 сигналов, которые помогут раскусить человека на первом свидании

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Вы только-только познакомились и решили отправиться на первое свидание: хочется поскорее узнать человека, но ведь не обо всем удается спросить напрямую. Некоторые психологи уверены, что, обращая внимание на некоторые мелочи, можно сделать достаточно веские выводы о характере и намерениях собеседника.

AdMe.ru нашел несколько ярких сигналов, которые помогут узнать нового знакомого буквально за пару часов и сразу решить, стоит ли тратить время на дальнейшие встречи.

1. Поправляет прическу или одежду

Она невольно поправляет свою прическу или накручивает локоны на палец, а он то и дело отряхивает невидимые пылинки со своей футболки? Эта парочка однозначно нравится друг другу: такие «прихорашивания» являются одним из наиболее ярких признаков симпатии. Человек старается показаться лучше и симпатичнее, и вряд ли он станет это делать перед тем, кто ему безразличен. Автор книги «Включаем обаяние по методике спецслужб» отмечает, что легкий наклон головы собеседника также имеет большое значение и говорит о заинтересованности и дружелюбии. Берем на заметку!

2. Смотрит в глаза и наклоняется при разговоре

Зрительный контакт может сказать о многом. Мягкий, деликатный и заинтересованный взгляд, безусловно, выдает собеседника с головой: ему интересно общение и наверняка нравится человек напротив. Если же это пристальный, изучающий «взгляд хищника» (или «хищницы»), будьте внимательны: возможно, ваш новый знакомый не так прост, как кажется на первый взгляд. Если во время беседы человек старается чуть ближе наклониться к вам, то, очевидно, ему интересен не только разговор, но и вы сами.

3. Хмурит брови и встает в закрытую позу

Обратите внимание, как человек ведет себя во время разговора. Заметили закрытую позу в виде скрещенных на груди рук (либо одна рука опущена, а другая держит плечо), увидели нахмуренные брови? Возможно, ваш собеседник просто замерз, но, скорее всего, ему не слишком комфортно рядом с вами. Что-то идет не так: либо вы ему попросту не нравитесь, либо где-то перегибаете палку. Кстати, если вы пришли в кафе с девушкой, сели на один диван, но она положила между вами сумку, это можно считать еще одним подсознательным способом закрыться и отгородиться.

4. Копается в телефоне

Не успели вы прийти в кафе, как ваш новый знакомый (или знакомая) достает смартфон и погружается в собственные дела. Что бы ни говорили, но это элементарное неуважение к собеседнику. Также возможно, что человек этот, в общем-то, и неплохой (хоть и не слишком воспитанный), но он сам не отдает себе отчет в том, что страдает зависимостью от социальных сетей. И совсем грустный вариант: ему попросту неинтересно общение с вами, и подобным — не самым красивым — образом он демонстрирует свое отношение.

5. Слишком скрытный

Вычислить уже на первом свидании, действительно ли человек абсолютно свободен, совсем не сложно. Подозрение вызывают излишняя скрытность, постоянное поглядывание на часы и отлучки с телефоном в руках с фразой «Это по работе». А еще люди, состоящие в браке, инстинктивно прячут правую руку, даже если кольцо они все-таки предварительно сняли.

6. Говорит о бывших

Разговоры о бывших — это далеко не лучшая тема для первого свидания. В каком бы ключе вам о них ни говорили — от «Она была настоящей стервой!» до «Так сложно пережить эту боль...» — задумайтесь, стоит ли продолжать общение с этим человеком. После расставания многим хочется, что называется, выбить клин клином, чтобы поскорее обрести настоящее счастье, но такое поведение ошибочно: психологически человек еще совершенно не готов к новым отношениям, и ему попросту нечего будет в них вложить.

7. Капризничает

Вы пришли в кафе, заказали еду, но вдруг ваш потенциальный партнер начинает придираться ко всему. И чай слишком горячий, и пирожное невкусное, и стулья неудобные — обязательно находится как минимум одна, а то и гораздо больше причин для недовольства. Увы, такой уж у человека характер, и вряд ли вы сможете на это как-то повлиять. Более того, педанты и ворчуны, как правило, требуют повышенного внимания от своего партнера, так что совсем скоро и вам тоже будет предъявлен внушительный перечень пожеланий о том, каким вы должны быть. А вот строить ли отношения с человеком со сложным характером — решайте сами.

8. Хочет прикоснуться

Эксперт по языку тела Трейси Браун уверяет, что деликатное нарушение личного пространства во время свидания — это очень хороший знак. К примеру, вы сидите за столиком в кафе, и молодой человек аккуратно тянется к вашей руке, едва касаясь ее. Здесь происходит своего рода проверка контакта: если девушка делает вид, что не замечает этого движения или вовсе одергивает руку, то свидание наверняка можно заносить в список провалившихся. Либо она слишком стеснительна, что даже такое невинное движение расценивает слишком строго и придирчиво. Да и не многие девушки могут нащупать эту тонкую грань: откровенное распускание рук от едва знакомого человека мало кому будет приятно.

9. Слишком заботится

Вы только познакомились, а молодой человек уже успел побеспокоиться, комфортно ли вам, не слишком ли холодно, не жмет ли обувь, нравится ли ресторан, и готов задать еще тысячи подобных вопросов? Кажется, перед вами человек-«волнушка», и у него может быть множество причин для такого поведения. Либо он страдает от заниженной самооценки и поэтому вечно старается всем угодить, либо всего лишь немного переволновался на первом свидании — время покажет, а вы уже сами решайте, комфортно ли вам находиться под такой гиперопекой.

10. Идет рядом или на шаг впереди

Предположим, вы решили прогуляться в парке: стоит обратить внимание и на то, как вы будете идти. Вы идете в одну линию и достаточно близко, корпус тела собеседника развернут в вашу сторону, а ваши руки едва-едва соприкасаются? Свидание идет на ура, и симпатия между вами очевидна. Эксперт по языку тела Патти Вуд уверяет, что, если один из вас идет на полшага или на шаг впереди, то, по всей видимости, этот человек куда больше озабочен самим собой, чем партнером, или ему попросту некомфортно в сложившейся обстановке.

Подведем итоги