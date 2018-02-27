10 признаков того, что ваша жизнь постепенно катится под откос

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Как часто, перед тем как лечь в постель, вы спрашиваете себя, довольны ли вы прожитым днем? Дом — работа — дом, редкие посиделки с друзьями, уборка по субботам и два сезона сериала в воскресенье — комфортно ли вам жить по такому сценарию? Бывает ведь так, что на первый взгляд все нормально, но, если копнуть глубже, окажется, что между вашими представлениями о жизни и реальностью — целая пропасть. Давайте же ее преодолевать.

AdMe.ru собрал для вас 10 признаков того, что ваша жизнь постепенно катится под откос. В минуты плохого настроения все мы можем узнать себя в этих ситуациях. Однако если они стали для вас нормой жизни, то дело серьезнее, чем вы думаете. Впрочем, осознать проблему — значит сделать первый шаг на пути к ее решению.

1. Вам ничего в этом мире не интересно

Вы считаете, что в этом мире вас ничем не удивить, и скептически поднимаете бровь в ответ на любую новость. («Ракету на Марс отправили? Пфф, великое достижение, можно подумать. Тестируют новую вакцину? Ну и что?») Возраст человека определяется не только цифрами в его паспорте, но и умением находить для себя что-то новое, учиться и развиваться. Как много событий в жизни в последнее время вызвали у вас восторженное «Вау!»? Если не очень, нужно срочно с этим что-то делать.

2. Вам наплевать на себя и свой дом

Если вас перестал волновать ваш внешний вид, а последний раз вы убирались в доме в прошлом месяце — это яркий признак личного кризиса. Равнодушие к своему телу и обстановке вокруг говорит только о том, что в вашей жизни не все гладко, и более того, вы смирились с этим и на все махнули рукой. Не зря говорят, что, если хочешь перемен в жизни, начать стоит с приведения в порядок своего дома. Уборка — вещь крайне полезная: и от грустных мыслей отвлекает, и с кашей в голове разобраться помогает. А еще женщинам в качестве терапии советуют поход к парикмахеру.

3. Вы ненавидите свою работу

Рабочий день только начался, а вы уже обреченно считаете часы до его окончания. Увидев, что на календаре только среда, вы приходите в отчаяние и лихорадочно ищете причину отпроситься пораньше. И вообще, когда у вас там по плану отпуск? А, точно, вы вернулись только две недели назад... Ненависть к работе — это верный признак того, что нужно что-то менять. Возможно, вам не по душе скучная должность, недоброжелательные коллеги или необходимость каждый день в час пик ехать в другой конец города. Если вы поймете истинную причину своего недовольства, вам легче будет найти выход из ситуации.

4. Вы отказываетесь от общения

Личное пространство нужно каждому человеку, но если вы совершенно никого не желаете видеть и слышать, избегаете друзей, не общаетесь с родными, а в социальных сетях все чаще ставите режим «инкогнито», значит ситуация выходит из-под контроля. Помните Холли, героиню фильма «P. S. Я люблю тебя»? Из бездны отчаяния и тоски ей помогли выбраться родные и друзья. Скорее всего, близкие желают вам добра, ситуация ваша не настолько уникальна, чтобы ни один человек из вашего окружения не представлял, как из нее можно выйти. Как знать, может, они сумеют дать вам тот самый ценный совет, который поможет все наладить?

5. Абсолютно все бесит и раздражает

Вас начало раздражать буквально все: мусорное ведро, которое забыл вынести муж, плохие оценки ребенка в школе, погода на улице и цвет вашего лака на ногтях. Вас легко вывести из себя, и вы то плачете, то сердитесь. Постоянный поиск негатива в окружающем мире говорит о нерешенных проблемах, которые гложут вас и выплескиваются наружу придирками и агрессией. Все это прекратится, если вы честно признаетесь самому себе, что на самом деле вас тревожит и устраните эту проблему.

6. У вас появилась куча дурных привычек

Еще одним способом решения проблем становятся вредные привычки: алкоголь, сигареты, обжорство, полуночные посиделки в интернете. Но они только создают видимость контроля над своей жизнью. На деле же это не что иное, как попытка спрятать голову в песок, да поглубже. В сущности, вредные привычки могут очень многое о вас рассказать. Например, если вы любите что-то порвать в клочья, значит текущее положение вещей в жизни вас не устраивает. Вы подсознательно хотите что-то изменить, и вам довольно сложно расслабиться.

7. Вы живете в прошлом или много мечтаете о будущем

Вы считаете, что «раньше было лучше», снова и снова прокручивая в голове одни и те же приятные воспоминания. Или же, наоборот, думаете, что «завтра будет лучше» и надо просто немного потерпеть. Вот только это «немного» тянется у вас неделями, месяцами и годами. Нет ничего плохого в том, чтобы порой предаваться сладким мечтам. Но когда вы постоянно пытаетесь сосредоточиться на «лучших временах», будь то прошлое или будущее, вы подсознательно бежите от настоящего.

8. Вам негде «подзарядиться»

У каждого человека есть свои проверенные способы борьбы с плохим настроением. Кто-то отправляется колотить боксерскую грушу, кто-то — на экскурсию в соседний парк, а кому-то помогает восстановить душевные силы поездка в город, где прошло детство. Но если все те места, которые раньше наполняли вас энергией, вызывают лишь разочарование и чувство морального опустошения, то можно сказать, что кризис налицо. Значит, нужны более радикальные методы решения проблемы. И, возможно, помощь специалиста.

9. Вы стали заложником собственного телефона

Ученые Медицинской школы при Питтсбургском университете обнаружили, что люди, которые проводят в социальных сетях более одного часа в день, сильнее подвержены риску развития депрессии. Представления о жизни других, которые формируются при просмотре ленты новостей в сети, вызывают чувство зависти и искаженное убеждение в том, что другие люди живут более ярко и успешно, чем вы. Постоянная зацикленность на телефоне чревата падением самооценки, нервными срывами и ощущением тотального одиночества. Постарайтесь почаще быть офлайн: это действительно сделает вас счастливее.

10. Вы считаете свою жизнь «черновиком» и любите повторять: «А вот с понедельника...»

Нет и не может быть никакой «новой жизни» с понедельника, 1 сентября или китайского Нового года. Вспомните знаменитую фразу из «Алисы в Стране чудес»: «Завтра никогда не бывает сегодня! Разве можно проснуться поутру и сказать: „Ну вот, сейчас, наконец, завтра“?» Бесконечная прокрастинация точно не сделает вас счастливым. Если вы хотите что-то изменить, не ищите торжественного повода или красивой даты, а начните это делать прямо сейчас.

Возможно, вы прочитали эту статью из чистого любопытства и можете с уверенностью заявить: «Все это не обо мне». В таком случае мы искренне рады за вас. Но если в каких-то ситуациях вы узнали себя, не откладывайте решение проблемы на потом. Жизнь у вас все-таки одна, и нужно прожить ее хорошо.