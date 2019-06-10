10 схем обмана, о которых должен знать каждый, чтобы защитить своих родителей

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Пострадать от ушлых мошенников может любой, но самая легкая жертва для них — пенсионеры. Именно они склонны доверять посторонним, подписывать бумаги без проверки и приобретать бесполезные дорогие вещи по «суперцене только сегодня». Некоторые схемы известны давно, и уже мало кто верит голосу на другом конце провода, который сообщает, что ваш родственник попал в полицию и ему нужны деньги. А что, если звонок будет с номера родственника? Да, такое тоже стало возможным, ведь обманщики не дремлют и регулярно изобретают все новые и новые уловки.

Мы в AdMe.ru боремся за добро, поэтому рекомендуем каждому, кто хочет обезопасить себя и свою семью, узнать, что нового придумали аферисты.

1. Банковские махинации

В последнее время некоторые банки стали заниматься мисселингом — продажей одного продукта под видом другого. Самый распространенный пример такого обмана — продажа полисов инвестиционного страхования жизни под видом обычного вклада. Вы думаете, что открыли вклад, а по факту вы застраховали жизнь и ваши деньги могут вложить в любой выгодный для банка проект. При этом работники скрывают информацию о рисках: не говорят, что при досрочном расторжении такого договора человек может потерять значительную часть средств и что доход по такому финансовому продукту не гарантирован. Ведь средства инвестируют в разные проекты, в том числе и в те, которые могут прогореть.

Что делать: обращаться только в проверенные банки, с которыми у вас был успешный опыт сотрудничества, внимательно читать договор, обращать пристальное внимание на все условия, которые в нем отражены.

2. Лжегазовики

Аферисты, переодевшись в форму работников газовых служб, ходят по квартирам и проверяют плиты и трубы. Разумеется, оборудование оказывается не в порядке, и пенсионерам предлагают установить газоанализатор, который моментально сработает при утечке газа и поможет избежать проблем. Давят на то, что купить надо обязательно. Доверчивые пенсионеры тут же выкладывают требуемую сумму. Дальше может оказаться, что этот прибор вообще не имеет никаких функций, кроме мигания лампочки красным и зеленым цветом.

Что делать: не верить удостоверениям, которые вам показывают. Перед тем как открыть дверь, позвоните в службу по официальному телефону и проверьте, направляли ли в ваш дом сотрудника.

3. Звонок со знакомого номера. Обновленная версия

Не верьте глазам своим: мошенники научились звонить с номеров телефонов ваших друзей и родственников. Существует масса приложений и компьютерных программ, которые позволяют звонить с любого номера. Разработчики таких приложений наверняка хотели как лучше — дать каждому пользователю возможность сохранить свою конфиденциальность и в определенных ситуациях скрывать свой реальный номер, а в итоге это стало отличным подспорьем для обманщиков.

Что делать: можно имитировать исходящий вызов, но нельзя принять на него звонок. Поэтому кладите трубку и набирайте номер родственника в ответ — только в этом случае вы попадете к настоящему владельцу телефона.

4. Техника по чудо-цене

Все помнят пылесосы «Кирби» — сколько доверчивых пенсионеров и домохозяек приобрело их в кредит! Теперь же коммивояжеры идут дальше: они говорят, что представляют известные сети гипермаркетов и несут вам подарки и товары к юбилею магазина. В арсенале торговцев — нехитрые методики НЛП и умение неплохо «заговаривать зубы». В итоге все товары не дарятся, а продаются по довольно высокой цене. А вся купленая техника вскоре ломается.

Что делать: никаким продавцам не открывать дверь. Никогда. Товары по уникальной цене ищите в магазинах, никто не принесет вам их на дом.

5. Уникальные предложения от коммунальных служб

К вам позвонил в дверь «сотрудник» районной коммунальной службы, и он хочет проверить окна, либо батареи, либо трубы и сантехнику. По ходу проверки он рассказывает о том, что вам надо все оборудование заменить, а если договор вы заключите сегодня — получите скидку 50 %. В речи афериста будут такие слова, как «капитальный ремонт», «ТСЖ», «городская программа», «программа для пенсионеров». Это внушает доверие потенциальным жертвам, и мошенники получают свое. Предоплата заказа в таких сферах — это норма. В результате псевдоработники берут ее и исчезают. Это первый вариант. А второй: пока вы следите за одним работником, второй ворует ваши вещи.

Что делать: свяжитесь с районной коммунальной службой или пенсионным фондом, чтобы узнать, существуют ли какие-то программы или льготы и направляли ли к вам работника.

6. Программисты-мошенники

Наши родители вовсю пользуются компьютерами и интернетом. Но большинство из них не знает, что делать в ситуации, когда компьютер выдал ошибку, или как установить новые программы. Тогда пожилые люди обращаются к компьютерным мастерам, чьи визитки обычно лежат в почтовых ящиках, и таким образом часто попадают в лапы аферистов, которые назначают неадекватную цену за свою услугу.

Что делать: если у вас нет возможности самому помочь родственнику, попросите друзей или знакомых. Если проблема серьезная, то обязательно ознакомьтесь с ценами до заказа работ. По факту сделанных работ с вас могут потребовать серьезные деньги.

7. Звонок из «банка»

Телефонные обманщики представляются сотрудниками службы безопасности, обращаясь по имени-отчеству, спрашивают, делали ли вы перевод со счета клиенту в другой город, и называют сумму. Тут идет расчет на то, что вы начнете волноваться за свои средства. Вам предлагают срочно заблокировать деньги на счете, для этого просят подтвердить данные карты, а когда вы назовете все цифры, попросят еще назвать пароль из СМС. Вы, разговаривая по телефону, краем глаза видите сумму и пароль в СМС, называете его и вместо сохранения денег переводите их кому-то.

Что делать: положите трубку и перезвоните в банк сами. Сотрудник горячей линии ответит вам, был ли вход в личный кабинет и переводы денег, о которых вам пытались сообщить.

8. Вредоносные СМС

Вам присылают сообщение с вирусом, обычно оно содержит слово «подарок» или «открытка» и ссылку для скачивания. При нажатии на эту ссылку на телефон скачивается и автоматически запускается приложение, содержащее вредоносное программное обеспечение, которое отсылает СМС с переводом средств на номера мошенников. Затем злоумышленники в течение короткого времени выводят средства со своих мобильных счетов.

Что делать: не переходите по ссылке в сообщении с неизвестного номера. Удалите СМС как можно быстрее.

9. Лекарства по выгодной цене

Вам звонят, или кидают рекламную листовку в почтовый ящик, или к вам обращаются через интернет с предложением купить редкое лекарство от рака, сердечных и других болезней. Мошенники упирают на то, что «только сегодня» препарат можно оплатить со скидкой 50 и более процентов.

Что делать: никогда не назначайте себе лечение самостоятельно. Для начала проконсультируйтесь с врачом, существует ли такое лекарство, сколько оно стоит и нужно ли его вам принимать.

10. Сайты, которые исчезают

Мошенники часто создают сайты с товарами по безумно привлекательным ценам. У добросовестных интернет-магазинов цена может отличаться на 10-15 % от средней цены на товар. Если вам предлагают огромную скидку и настаивают на предоплате, то это повод задуматься. Кстати, если вы часто пользуетесь услугой одного сайта и доверяете ему, не потрудитесь внимательно изучить адресную строку. Через поиск можно попасть на дублер проверенного портала и «купить» товары у аферистов. Взяв предоплату, мошенники буквально растворяются в воздухе: товар не доставляют, на звонки и письма не отвечают, деньги не возвращают.

Что делать: прежде чем совершить покупку, не забывайте внимательно читать отзывы покупателей о малоизвестных сайтах. Выбирайте оплату постфактум — наличными курьеру или доставку наложенным платежом.

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