10 секретов женской психологии, которые никак не могут понять мужчины
Мужчинам порой кажется, что легче понять высшую математику, чем женщин. И в этом есть доля правды. Ведь, как ни крути, мы во многом по-разному смотрим на одни и те же вещи, по-разному реагируем на события. Но это вовсе не повод, чтобы портить отношения.
AdMe.ru решил раскрыть самые каверзные женские секреты, чтобы облегчить жизнь сильной половине человечества.
Девичья страсть к плохим парням заложена генетически
Девушка, у которой отбоя нет от женихов, выбирает плохого парня — знакомая история, не правда ли? Оказывается, такой выбор партнера во многом обусловлен генетически: женщины неосознанно думают, что создают пару с физически сильным, умным и уверенным в себе самцом, что хорошо для выживания потомства. (Факт и Факт).
Женское вождение специфично благодаря устройству мозга
Мужчины-водители зачастую придерживаются мнения, что женщинам не стоит даже садиться за руль автомобиля. Но исследование ученых Пенсильванского университета заставляет иначе взлянуть на эту ситуацию.
Оказывается, у мужчин и женщин по-разному устроен мозг. Благодаря этому первые лучше ориентируются в пространстве, а вторые лучше запоминают конкретные образы. Поэтому женщине проще ориентироваться в городе по конкретным объектам. (Факт). Кроме того, женщины в большинстве случаев правильнее паркуются в отличие от мужчин. Правда, на это им требуется чуть больше времени. (Факт).
Девушки недоумевают, как можно не понимать намеков
Женщины более эмпатичны и ожидают того же от мужчин — чтобы те понимали их без слов или по едва обозначенным намекам. Они находят недоговорки и намеки в словах мужчины даже там, где их нет. Если вы хотите разобраться в отношениях, сделать их максимально комфортными для вас обоих — пользуйтесь словами, проговаривайте проблемы и неясности вслух.
Женщины склонны брать вину на себя
Женщины зачастую во всех негативных событиях винят себя. Например, парень может признаться девушке, что его сегодняшнее настроение оставляет желать лучшего, а она — бац! — и обиделась. Почему? Потому что решила, что именно она тому виной.
Женщинам нужно прикладывать больше усилий, чтобы добиться успеха
Стоит признать: общество не ожидает от женщины значимых карьерных успехов. Причиной этому во многом служит то, что женщины в недавнем прошлом занимались преимущественно домом и детьми, а основным добытчиком в семье был мужчина. И, хотя сегодня ситуация во многом изменилась, общественное сознание перестраивается медленно, и девушки вынуждены прикладывать большие усилия, чтобы доказать обратное. А ведь кроме работы на женщину ложится большая часть нагрузки по уходу и воспитанию детей, домашние хлопоты. Все это приводит к тому, что женщина устает больше в сходных жизненных обстоятельствах.
Прекрасный пол не уступает сильному в умственных способностях
Считается, что у женщин способности к математическим наукам хуже, чем у мужчин. Этот стереотип основывается просто на жизненных наблюдениях. Ведь в науке и просто интересующихся математикой и физикой женщин гораздо меньше, чем мужчин.
Но исследования показывают, что женщины способны понимать и интересоваться математикой и физикой наравне с мужчинами. Этого не происходит просто потому, что общественные стандарты подталкивают женщин к изучению других областей знаний. (Факт).
Девушкам не нравится чрезмерная настойчивость
Если девушка не реагирует на ваши попытки познакомиться, значит, она действительно этого не хочет. В таком случае пикаперские фразы, комплименты и вопросы вроде «Вашей маме зять не нужен?» не изменят ситуацию.
Излишней настойчивости, так же как и доступности стоит избегать и в отношениях. Приятно, конечно, если понравившийся парень отвечает взаимностью, но постоянные назойливые СМС, попытки контролировать каждый шаг способны убить любые чувства.
Женщины не могут без сладкого
Правда, редко встречаются и мужчины-сластены. Если предложить женщине выбрать любимую еду, она, скорее всего, возьмет шоколадку, кусочек торта, фрукты. А мужчина? Он положит на тарелку мясо, колбасу или сосиски. Ученые доказали, что женскому организму сладкое часто просто необходимо: так женские половые гормоны эстрогены воздействуют на ткани головного мозга и уровень сахара в крови. (Факт).
Не у всех женщин просыпается материнский инстинкт
Принято считать, что материнский инстинкт — врожденное чувство женщины. Поэтому уход и воспитание детей даются им несравненно легче, чем мужчинам. Между тем исследования показывают, что нервные основы так называемого материнского инстинкта не уникальны для женщин и не зависят только от гормонов, но могут быть разработаны любым, кто хочет быть родителем. (Факт).
На самом деле женщины красятся не для мужчин
Наверное, никто не решится поспорить с тем, что женщины терпеть не могут, когда их сравнивают между собой. И, если вы все еще думаете, что девушки красятся, одеваются, покупают дорогие платья ради мужчин, — мы вас разочаруем. На самом деле они делают это, чтобы произвести впечатление на других девушек, показать им, что они более яркие, заметные. (Факт).
Подтверждает этот тезис также то, что многие женщины, особенно средних лет, предпочитают утаивать свой возраст. Это объясняется тем, что для многих людей все меняется, когда они узнают ее истинный возраст. Окружающие совершенно иначе начинают оценивать внешность женщины и ее достижения в карьере, по-другому смотрят на ее личную жизнь. Возраст становится критерием для сравнивания женщин между собой. (Факт).
И даже пресловутое женское соперничество (порой и с теми, с кем дружат) имеет в основе ревность, чувство собственной уязвимости и конкуренции. (Факт и факт).