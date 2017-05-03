10 секретов женской психологии, которые никак не могут понять мужчины

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Мужчинам порой кажется, что легче понять высшую математику, чем женщин. И в этом есть доля правды. Ведь, как ни крути, мы во многом по-разному смотрим на одни и те же вещи, по-разному реагируем на события. Но это вовсе не повод, чтобы портить отношения. AdMe.ru решил раскрыть самые каверзные женские секреты, чтобы облегчить жизнь сильной половине человечества.

Девичья страсть к плохим парням заложена генетически

Девушка, у которой отбоя нет от женихов, выбирает плохого парня — знакомая история, не правда ли? Оказывается, такой выбор партнера во многом обусловлен генетически: женщины неосознанно думают, что создают пару с физически сильным, умным и уверенным в себе самцом, что хорошо для выживания потомства. (Факт и Факт).

Женское вождение специфично благодаря устройству мозга

Мужчины-водители зачастую придерживаются мнения, что женщинам не стоит даже садиться за руль автомобиля. Но исследование ученых Пенсильванского университета заставляет иначе взлянуть на эту ситуацию. Оказывается, у мужчин и женщин по-разному устроен мозг. Благодаря этому первые лучше ориентируются в пространстве, а вторые лучше запоминают конкретные образы. Поэтому женщине проще ориентироваться в городе по конкретным объектам. (Факт). Кроме того, женщины в большинстве случаев правильнее паркуются в отличие от мужчин. Правда, на это им требуется чуть больше времени. (Факт).

Девушки недоумевают, как можно не понимать намеков

Женщины более эмпатичны и ожидают того же от мужчин — чтобы те понимали их без слов или по едва обозначенным намекам. Они находят недоговорки и намеки в словах мужчины даже там, где их нет. Если вы хотите разобраться в отношениях, сделать их максимально комфортными для вас обоих — пользуйтесь словами, проговаривайте проблемы и неясности вслух.

Женщины склонны брать вину на себя

Женщины зачастую во всех негативных событиях винят себя. Например, парень может признаться девушке, что его сегодняшнее настроение оставляет желать лучшего, а она — бац! — и обиделась. Почему? Потому что решила, что именно она тому виной.

Женщинам нужно прикладывать больше усилий, чтобы добиться успеха

Стоит признать: общество не ожидает от женщины значимых карьерных успехов. Причиной этому во многом служит то, что женщины в недавнем прошлом занимались преимущественно домом и детьми, а основным добытчиком в семье был мужчина. И, хотя сегодня ситуация во многом изменилась, общественное сознание перестраивается медленно, и девушки вынуждены прикладывать большие усилия, чтобы доказать обратное. А ведь кроме работы на женщину ложится большая часть нагрузки по уходу и воспитанию детей, домашние хлопоты. Все это приводит к тому, что женщина устает больше в сходных жизненных обстоятельствах.

Прекрасный пол не уступает сильному в умственных способностях

Считается, что у женщин способности к математическим наукам хуже, чем у мужчин. Этот стереотип основывается просто на жизненных наблюдениях. Ведь в науке и просто интересующихся математикой и физикой женщин гораздо меньше, чем мужчин. Но исследования показывают, что женщины способны понимать и интересоваться математикой и физикой наравне с мужчинами. Этого не происходит просто потому, что общественные стандарты подталкивают женщин к изучению других областей знаний. (Факт).

Девушкам не нравится чрезмерная настойчивость

Если девушка не реагирует на ваши попытки познакомиться, значит, она действительно этого не хочет. В таком случае пикаперские фразы, комплименты и вопросы вроде «Вашей маме зять не нужен?» не изменят ситуацию. Излишней настойчивости, так же как и доступности стоит избегать и в отношениях. Приятно, конечно, если понравившийся парень отвечает взаимностью, но постоянные назойливые СМС, попытки контролировать каждый шаг способны убить любые чувства.

Женщины не могут без сладкого

Правда, редко встречаются и мужчины-сластены. Если предложить женщине выбрать любимую еду, она, скорее всего, возьмет шоколадку, кусочек торта, фрукты. А мужчина? Он положит на тарелку мясо, колбасу или сосиски. Ученые доказали, что женскому организму сладкое часто просто необходимо: так женские половые гормоны эстрогены воздействуют на ткани головного мозга и уровень сахара в крови. (Факт).

Не у всех женщин просыпается материнский инстинкт

Принято считать, что материнский инстинкт — врожденное чувство женщины. Поэтому уход и воспитание детей даются им несравненно легче, чем мужчинам. Между тем исследования показывают, что нервные основы так называемого материнского инстинкта не уникальны для женщин и не зависят только от гормонов, но могут быть разработаны любым, кто хочет быть родителем. (Факт).

На самом деле женщины красятся не для мужчин