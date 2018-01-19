10 способов стать неуязвимым к нападкам обидчиков

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Все идет совсем не так, как вы ожидали: обидчик умышленно хочет уколоть вас побольнее или просто проявляет чудеса бесчувственности и отсутствие

такта. В результате все валится из рук, и мысли в голове мучительно крутятся только вокруг произошедшего. Обида разрушительна: она осложняет жизнь, портит

отношения и нервы. Как перестать дуться на всех и начать жить? Как стать неуязвимым для

обиды и научиться реагировать на неприятное, не теряя хорошего расположения

духа? AdMe.ru делится способами достойно справиться с этим деструктивным

чувством.

1. Помните, что реальность не подстраивается под ваши ожидания и никто вам ничего не должен

Мы подсознательно считаем, что нам что-то должны. Мы ждем от мира понимания, одобрения, открытых дверей, щедрых подарков и бесплатного шоколада. И, когда не получаем этого, очень обижаемся. Но нам никто ничего не должен. Мы все придумали, нарисовали идеальный мир и

обижаемся на реальность за то, что она не умещается в рамки нашей идиллии. А

разве реальность виновата? Помните: никто не должен соответствовать нашим ожиданиям — и жить станет

гораздо проще и приятнее. Радоваться неожиданным подаркам судьбы гораздо полезнее, чем дуться на невозможность получить желаемое.

2. Не драматизируйте. Посмотрите на событие трезво, без эмоций

Мы эмоционально окрашиваем произошедшее, преувеличиваем, искажаем и

драматизируем. Видим подтекст в безобидной шутке или уверены, что

какое-то событие произошло исключительно для того, чтобы нам стало плохо. Часто

наше слишком яркое воображение является источником обид. Попробуйте разобраться в произошедшем, которое вас так задело, без эмоций.

Посмотрите со стороны на событие как на сухие факты. Часто оказывается, что

это совокупность нейтральных действий, совершенных вовсе не для того, чтобы

вас обидеть.

3. Мысленно переведите сказанное с «обидного» на нормальный язык

Вас грубо оттолкнули и сказали вам что-то неприятное. Повысили тон, использовали нецензурную лексику. Обидно? А вы мысленно переведите сказанное с хамского на нормальный язык. Ну не умеет грубиян доносить свои мысли иначе, ну не обучен он другим языкам! Пожалеть его надо, а не обижаться. Мысленные «переводы» с «обидного» на человеческий не только полезны для здоровья и нервов, но и повышают настроение. Попробуйте!

4. Не относитесь к неразумным обидчикам серьезно

Мы слишком серьезно относимся к тем, кто говорит и делает неприятные нам

вещи. Мы обижаемся, потому что считаем, что имеем дело с умными и взрослыми

людьми, возможно превосходящими в сознательности нас самих. А если это не так? Попробуйте представить, что ваши обидчики неразумные и недалекие, ко мнению

которых и прислушиваться глупо. Что они как маленькие дети, которые хотят

привлечь к себе ваше внимание. Ну разве их неуклюжие попытки разозлить вас не

выглядят наивными и смешными? Как вообще можно обижаться на детей?!

5. Представьте, что с момента сегодняшней обиды пройдет много лет. Вам все еще будет обидно?

Мы преувеличиваем значение сиюминутного. Нам кажется, что это навсегда, что

стыд не пройдет, а обида не забудется. Но много ли обид из прошлого вы можете

вспомнить сейчас? Скорее всего, сегодня вы понимаете, что напрасно так много

страдали в прошлом из-за пустяков, и жалеете потраченное на обиду время. Представьте, что смотрите на обиду из далекого будущего. И наверняка сегодняшние переживания покажутся бессмысленными и не стоящими ваших нервов на фоне интересной и насыщенной будущей жизни.

6. Посмотрите на происходящее глазами обидчика и постарайтесь понять его чувства

Часто тот, кто стремится задеть побольнее, сам страдает от невысказанной обиды.

Возможно, он вам завидует или переживает свои внутренние проблемы. Возможно,

его язвительные уколы на самом деле предназначены не вам. Попробуйте понять человека, который злится или грубит. Может быть, ему нужна помощь или поддержка. Вы не будете так задеты неприятными словами, если попытаетесь мысленно найти причину злости обидчика.

7. Воспринимайте обиды как естественные раздражители, как неотъемлемую часть жизни

Обидные вещи случаются со всеми. Каждому из нас приходится терпеть колкости.

И раз мы не можем существовать в изоляции от мира, может, стоит научиться

воспринимать обиды как неприятную, но естественную составляющую человеческого общения. Можно вообще не реагировать на обидные замечания. Воспринимайте их

как шум ветра, как лай собак за окном. То есть как обыкновенный раздражитель,

не имеющий лично к вам никакого отношения. Ведь собака лает, а караван идет!

8. Взгляните в глаза обидчику прямо и спокойно

Необязательно противостоять оскорблениям или делать вид, что вы не заметили

хамства. Иногда прямой и спокойный вопрос обидчику о причинах его такого

поведения помогает поставить хама на место. Вряд ли он найдет что вам

ответить и, скорее всего, позорно ретируется, оставив вас в покое.

9. Не оправдывайтесь, а переведите всю в шутку

Периодически подруги и просто знакомые, прикрываясь «добрыми» намерениями,

нарушают ваши границы неприятными советами или бестактными рассуждениями о

вашей внешности и личной жизни. Но колкие замечания и «безобидные» шутки задевают вас настолько, насколько вы сами им позволяете. Не спорьте с обидчиком — согласитесь с его критикой, но

переведите все в шутку. Остроумный ответ обезоружит хама, а ваше

прекрасное настроение испортит его планы.

10. Если обидеться как следует, проблема решится?

Мелкая обида гложет и не дает покоя, вы бесконечно прокручиваете в мыслях

произошедшее. Работа стоит, настроение на нуле. И все из-за какой-то

незначительной ерунды, что еще обиднее! Поговорите с собой. Зачем вам обижаться? Разве это решит проблему? Если вы

моральный мазохист и вам нравится терзаться, что ж, наслаждайтесь. Если обида

для вас средство манипуляции — не переигрывайте. Зачем так глубоко вживаться

в роль? А если обида вам не нужна — признайтесь себе в этом и отпустите

мучительные мысли.

Как вы считаете, эти способы помогут меньше переживать из-за пустых обид и недалеких грубиянов? А может быть, у вас есть и свои действенные способы побороть обиду? Делитесь своими мыслями в комментариях.