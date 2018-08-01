10 секретов воспитания от многодетной мамы, которые помогут вырастить счастливых детей

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Лариса Суркова — детский и семейный психолог c многолетним опытом, кандидат наук, автор 16 книг по психологии и воспитанию детей, популярный блогер (ее инстаграм насчитывает уже более 1,5 млн подписчиков). Кроме этого, она мама 5 детей и счастлива в браке уже больше 20 лет. Специально для наших читателей мы собрали самые ценные советы по воспитанию, которыми поделилась эта мегамама.

Лариса с мужем и детьми живет в загородном доме, в котором мирно уживаются они, их 5 собак, 4 кота, ящерицы, улитки, рыбка и куры. Мы в AdMe.ru в восторге от того, как Лариса все успевает, как легко у нее получается объяснять психологию детей и делиться своими знаниями.

1. Научитесь успокаиваться

От настроения мамы во многом зависит обстановка в семье: чем она спокойнее, тем меньше скандалов. Но жизнь не идеальна, да и мы не роботы. Лариса Суркова советует при стрессовой ситуации дышать циклами: сделать 3 глубоких вдоха и 3 глубоких выдоха, при этом важно дышать громко. Или попробуйте жевать, неважно, что именно, главное — делать жевательные движения челюстью: это хороший способ для мозга отвлечься в данный момент. Пополощите рот холодной водой или попрыгайте на одной ноге: подобные методы помогут держать себя в руках и не наговорить лишнего.

2. Чаще говорите ребенку о своей любви

Нам часто кажется, что наша любовь и так очевидна для ребенка, ведь мы гуляем с ним, дарим ему игрушки, читаем книжки перед сном... Но каждому ребенку важно слышать, что его любят, и таких слов не может быть много. Это особенно важно, когда в семье появляется второй малыш: первенцу часто не хватает любви и внимания, появляется ревность. В этот период любовь мамы должна не делиться, а преумножаться. Найдите время объяснить ребенку, что вы не стали любить его меньше, выслушайте его. Старайтесь находить время, чтобы побыть с каждым из детей наедине за их любимым занятием, не бойтесь «перелюбить» их. Это поможет детям избежать ревности и вырасти ласковыми и любящими.

3. Не выясняйте отношения с ребенком перед сном

Да, очень сложно сдерживать свои эмоции, когда ребенок вас разозлил и внутри все кипит от злости. Но негативные эмоции — не лучший советчик. Даже если поведение ребенка вас сильно расстроило, все же разговоры на серьезные темы стоит отложить до утра. Конфликты и ссоры перед сном вызывают у детей страх одиночества, приносят ощущение ненужности. А подросткам перед сном в голову приходят разные глупости, которые, к сожалению, наутро они могут воплотить в жизнь.

4. Не подчиняйте свою жизнь детям

Быть родителем — одна из самых важных ролей в жизни, но не единственная. Не забывайте и о себе: не задвигайте свои интересы в дальний ящик, не дожидайтесь лучших времен, живите насыщенно вместе с детьми. Делайте то, чего хочется именно вам: запишитесь на танцы, почитайте любимую книгу, сходите с подругами в кафе. Можно всю жизнь посвятить погоне за идеалом, но перфекционизм не сделает нас счастливее. Давайте себе право на отдых без угрызений совести, делайте паузы, наслаждайтесь жизнью: все это не дает увязнуть в рутине и помогает зарядить нашу «батарейку». Как говорится, у счастливой мамы — счастливые дети.

5. Позвольте детям самим отвечать за уроки

Это может быть непросто, но все же стоит отдать ответственность за учебу в руки ребенка. Начало учебы — лучшее время для приучения его к ответственности и самостоятельности. А постоянный контроль приводит лишь к инфантилизму и не дает ребенку научиться самостоятельно принимать решения. Нужно объяснить детям, что учеба нужна в первую очередь им самим. А то может случиться так, что, однажды взяв этот груз на себя, вы так и будете нести его всю жизнь. Родителям важно дать ребенку больше свободы, поручать ему больше дел и обязательно верить, что у него все получится. Ведь даже 7-летние сын и дочь умеют много чего делать сами.

6. Показывайте свои чувства при детях

Для детей важно видеть родителей не только в роли папы и мамы, но и как любящих супругов. Здорово, если вы находите время на свидания, ухаживаете друг за другом, обнимаетесь, целуетесь, дарите подарки. Если родители счастливы вместе, детям от этого только лучше.

7. Давайте мальчикам возможность проявить мужественность, но не ругайте за «девчачьи» эмоции

Обычно ведущая роль при воспитании мальчиков принадлежит отцу, но от мамы тоже многое зависит. Старайтесь чаще просить сына о помощи, ведь даже 3-летнему малышу можно вручить бутылку с молоком и попросить донести ее до дома. Дайте ребенку знать, что вам приятна его помощь, поблагодарите за нее. Вы увидите, как это будет приятно и ему. Не запрещайте мальчикам плакать, поддерживайте их, вселяйте в ребенка уверенность, что он сможет справиться с трудностями и все уладится. Научите мальчика обслуживать себя, выполнять работу по дому: это сделает его уверенней в себе, а в будущем поможет найти любимую женщину, а не домработницу.

8. Не наказывайте, а поощряйте

Поощрения гораздо эффективнее наказаний. Детям очень нравятся эмоциональные награды — рыбалка, поход на выставку или пикник. Такие занятия хорошо мотивируют детей на учебу, а еще это подарит им много ярких впечатлений, которые они запомнят на всю жизнь. Не злоупотребляйте наказаниями, остерегайтесь криков, исключите физические наказания. Если такие методы и действуют, то только поначалу, но со временем они становятся привычными и начинают приносить только вред: вызывают негативные эмоции и приводят к развитию неврозов у ребенка.

9. Планируйте свое и детское время

Важно планировать не только свои дела, но и занятия и отдых детей. Родителям это помогает понимать, что и когда дети делают, грамотно распределять их нагрузку и отдых, планировать время для совместного отдыха. Для этого есть множество способов: к примеру, можно воспользоваться Google Календарем. Лариса не ограничивает детей в выборе занятий, но пытается донести, что если у них будет больше 5 кружков в неделю, то это станет им не по силам.

10. Если ребенок обманывает, узнайте, почему это происходит

Не редкость, когда маленькие дети обманывают. Обратить внимание на это определенно стоит, но такое поведение не является поводом для паники. Для начала стоит разобраться, что побудило ребенка к этому, и только потом начинать действовать. Самыми распространенными причинами детской лжи являются страх перед наказанием за провинность, желание оправдать надежды родителей или ложь во благо: таким способом дети выгораживают друг друга или того, кого любят. Чтобы избежать этого, чаще разговаривайте с детьми, хвалите их за честность и смелость, за то, что они не побоялись признаться в плохом поступке. Поддерживайте с ребенком доверительные отношения: так вам будет легче узнать, что у него на душе. Пусть единственным, за что вы станете наказывать ребенка, будет ложь. И конечно, подавайте детям достойный пример.

Какие из советов Ларисы вы решили взять на вооружение? Есть ли у вас свои секреты воспитания?