10 правил счастливого брака, которых придерживаются люди в разных странах

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Мы с детства мечтаем о том, что наша семейная жизнь будет идти по принципу «долго и счастливо» — как в сказке. Но для поддержания гармонии в браке одной мечты мало. Каждая успешная семья знает, что отношения — это обоюдная работа, которой нужно посвящать свое время изо дня в день. AdMe.ru открыл карту мира и подсмотрел рецепты семейного счастья у жителей разных стран. И вот что выяснилось.

Франция: Наслаждайтесь красотой

В том, что французы — большие ценители эстетики, сомневаться не приходится. Между «надо» и «хочу» они, как правило, выбирают второе и наслаждаются своим выбором. Это может быть выход в ресторан вместо ужина дома или посещение выставки вместо запланированной уборки. Умение скрашивать будни и наслаждаться жизнью — вот чему стоит поучиться во Франции.

Финляндия: Сохраняйте спокойствие и не спешите

с выводами

«Посидим, подождем, пока спешка пройдет», — говорят финны. Эта нордическая особенность менталитета проявляется во всем, включая семейные отношения. Свои проблемы финны решают с трезвым спокойствием: без битья тарелок, истерик и скандалов. Умение владеть своими эмоциями — важная составляющая успешного брака в Финляндии.

Индия: Не допускайте мысли о разводе

В Индии до сих пор почитаются традиционные семейные ценности. Здесь не бывает импульсивных браков на пару лет. Нередки случаи, когда родители сами ищут мужей и жен для своих детей. При этом семьи выглядят гармонично и счастливо, поскольку муж и жена с уважением относятся друг к другу. Разводов в Индии практически не бывает — на протяжении всей жизни пары учатся любить и принимать друг друга, а не искать счастье на стороне.

Германия: Принимайте пищу вместе

Немцы очень трудолюбивы и много времени уделяют работе. Порой в ущерб близким. Однако в Германии есть одна семейная традиция, которая передается из поколения в поколение — совместные приемы пищи. Особенно это касается больших праздников и выходных дней. Немцы считают, что семейные вечера за беседой и любимой едой укрепляют взаимоотношения. Такого же мнения придерживаются итальянцы и испанцы.

Израиль: Любите детей и соблюдайте традиции

В Израиле очень любят детей, а их отсутствие вызывает общественное недоумение и даже порицание. Нет ничего удивительного в том, что отец в Израиле сам меняет памперсы своему ребенку, присутствует при родах и проводит с детьми все свободное время. К воспитанию жители этой страны относятся очень серьезно и обсуждают все нюансы еще до свадьбы. Родители считаются неоспоримым авторитетом, так как они передают младшему поколению вековые традиции. Почитание истории предков и создание собственной большой семьи — вот то, что делает семью сильной, по мнению израильтян.

Южная Корея: Уважайте старшее поколение

В семьях Южной Кореи не понаслышке знают, что такое четкая иерархия в отношениях. Младшие дети выполняют просьбы старших, старшие — почитают мать и отца, женщина уважает мужа и родителей. Безропотное служение друг другу не оставляет почвы для конфликтов в корейских семьях. Более того, дисциплина в вопросе родственных связей распространяется и на другие сферы жизни. Так, готовность безусловно выполнять требования старших делает корейцев особенно эффективными в работе.

CША: Не пренебрегайте психологами

В Америке ценят квалифицированную психологическую помощь. Нередко у семьи есть свой личный психолог, который помогает супругам на протяжении десятилетий. Такая особенность американцев обусловлена менталитетом. В США не принято жаловаться на жизнь друзьям и коллегам — так семья может выглядеть слабой и недостаточно успешной. Все свои страхи и опасения супруги оставляют на приеме у специалиста, не рискуя ухудшить отношения внутри семьи и в глазах других людей.

ОАЭ: Все лучшее отдавайте друг другу

Никто из случайных прохожих не сможет узнать, что скрывается за длинной паранджой женщин в Объединенных Арабских Эмиратах. Свои лучшие наряды и украшения жена показывает только мужу — это ее святая обязанность. Что восточной женщине нельзя работать и учиться — лишь стереотип. Если она хочет — пожалуйста. Ей также необязательно заниматься домашним хозяйством и выполнять функции горничной или повара. Мужчина в ОАЭ готов полностью содержать и оберегать свою жену взамен на ее преданность и красоту, которую она бережет для него.

Мексика: Веселитесь и будьте проще

Отличительной чертой мексиканских семей можно назвать расслабленность, жизнерадостность и умение принимать обстоятельства. Мексиканцы никогда не будут делать сегодня то, что подождет до завтра, и не будут ждать этого от других. Нередко можно наблюдать, как они всей большой семьей эмоционально смотрят сериалы, футбол или громко и долго отмечают праздники. В эти моменты их совершенно не волнуют проблемы и поиски их решения. Они счастливы здесь и сейчас.

Дания: Позаботьтесь об уюте

В Дании есть популярное слово «hygge», аналог которого встречается не во всяком языке. Суть жизни в стиле hygge — это окружение себя комфортом, начиная от теплого свитера и шарфа, до обилия свечей и мягких пледов в интерьере. По мнению датчан, философия hygge делает семьи крепче и счастливее, потому как возвращает людей к главным человеческим ценностям.