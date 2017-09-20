10 самых обычных вещей, которые на самом деле тянут нас вниз

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Как часто мелочи, которые мы не замечаем, умеют отравить нам настоящее и будущее. Редакция AdMe.ru собрала для вас «маленьких диверсантов», избавившись от которых вы точно почувствуете себя на высоте.

1. Привычка обманывать по мелочам

Всем хочется быть хорошими. Но, если не получается создать такое впечатление, некоторые люди предпочитают немного «приврать» о своих подвигах. Но правда рано или поздно всплывет, что значительно подпортит как отношение к человеку, так и его собственную самооценку (ведь сам человек понимает, что его слова — ложь).

2. Привычка искать виноватых

Когда мы ищем виноватых, мы признаем то, что сами не несем ответственность за свои поступки. Ведь это не мы приняли неправильное решение или не сделали чего-то, это окружение сделало за нас выбор. А раз так, то ответственность лежит на ком угодно, кроме нас самих. Это неверная позиция, которая рано или поздно приведет к печальным последствиям.

3. Привычка скрывать свои истинные чувства

Когда мы скрываем свои чувства, это может означать, что мы боимся их проявлять. Причины могут быть разными, но для того чтобы жить в гармонии с самим собой, стоит проанализировать, что же мешает нам быть откровенными.

4. Привычка терпеть до последнего

Когда мы долго сдерживаем свои чувства, рано или поздно они выплеснутся, но это произойдет с куда более разрушительными последствиями, чем если бы мы не доводили себя до точки кипения.

5. Привычка жаловаться и обижаться

Есть люди, которые вечно всем недовольны. Общение с такими вызывает желание уйти побыстрее. А что делать, если вы сами любите пожаловаться? Для начала подумать, зачем вам это надо? Чтобы вас пожалели? Или из страха выделиться? В любом случае такая привычка точно не добавляет уверенности в себе.

6. Привычка жить не по средствам

Если мы тратим денег больше, чем можем себе позволить, то этим загоняем себя в замкнутый круг. Лучше проанализируйте свои доходы и не делайте необдуманные покупки. Ищите варианты улучшения своего финансового состояния, если оно вас не устраивает, а не варианты где занять денег.

7. Привычка постоянно что-то доказывать

Когда вы постоянно не согласны с чужим мнением, рано или поздно это оттолкнет окружающих от вас. Ведь даже если вы всегда правы, другие люди тоже имеют право на свое мнение. А иногда со стороны действительно виднее.

8. Привычка делать все только идеально

Перфекционизм (стремление к идеальному) — это замечательно, но также это обратная сторона невроза. Ведь идеал — понятие субъективное, и только нам самим решать, что для нас идеально, а что нет.

9. Привычка откладывать на потом

Когда мы откладываем жизнь «на потом», она может незаметно пройти мимо нас.

10. Привычка жертвовать собой

В нашем обществе действует стереотип, что жертвовать своими интересами — это благородно и возвышенно. Однако это в корне неверно, ведь если мы все время обесцениваем свои нужды сами, это начинают делать и окружающие, что может привести к развитию заниженной самооценки. Стоит полюбить себя и жертвовать собой сразу расхочется.