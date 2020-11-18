10 рядовых вещей, которым минималисты нашли отличную замену. И экономят на этом приличные суммы денег

В современном мире трудно найти человека, который не слышал бы о минимализме. Простыми словами, это образ жизни, суть которого заключается в следующем: важно окружать себя минимальным количеством вещей — лишь теми, которые действительно необходимы и доставляют настоящую радость. Минимализм тесно связан с заботой о нашей планете. Ведь меньше покупать или покупать более качественный товар означает уменьшить количество отходов, заботиться о своем здоровье и окружающей среде.

Мы в AdMe.ru горячо поддерживаем это направление и стараемся по возможности следовать его принципам. Сегодня мы подготовили несколько советов о том, как можно рационализировать свой быт и неплохо при этом сэкономить.

1. Стеклянные контейнеры вместо пластиковых

Мы не задумываясь отдаем предпочтение стеклу. Этот материал намного безопаснее и экологичнее пластика. Оно долговечно, контейнеры из стекла, в отличие от пластиковых, хорошо выдерживают и низкие, и высокие температуры. К тому же в стеклянной посуде можно хранить любые продукты: приготовленные, сырые, сладкие и кислые. Такую посуду можно мыть в посудомоечной машине и ставить в СВЧ-печь.

2. Отказ от разнообразной кухонной техники

Как правило, для приготовления пищи нам нужно не так уж много приспособлений — плита, духовка, микроволновая печь. Конечно, кто-то действительно не представляет жизни без любимой вафельницы или тостера. Но в большинстве случаев такая техника остается не у дел и пылится на полках. Можно сэкономить пространство в доме и финансы, покупая лишь то, что на самом деле необходимо, какой бы сверкающей и привлекательной ни казалась при этом йогуртница или многофункциональная кофемашина.

3. Обувь

Тот самый случай, когда один раз купить дорогую, но качественную пару обуви означает сэкономить. И никаких симпатичных босоножек по скидке, которые будут надеты максимум 3 раза за всю жизнь, или 4-й пары зимних сапог. Намного удобнее иметь несколько пар обуви для разных целей, например туфли, ботинки, кроссовки и летние сандалии. Пусть обуви будет немного, но зато и прослужит она не один год.

4. Посуда

Суть минимализма заключается в том, что нужно иметь лишь необходимое количество вещей. Значит, незачем покупать сервиз на 20 персон, потому что «а вдруг придут гости», или очередную симпатичную кружку. Не перегружайте полки ненужным. Оставьте только ту посуду, которой пользуетесь ежедневно, и сложите в шкаф про запас еще буквально несколько тарелок и столовых приборов. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно.

5. Сумки

В современном мире, как, впрочем, и 2–3 века назад, сумка — это прежде всего не декоративный аксессуар, а необходимая вещь. Но временами обилие разнообразных сумочек всех форм и расцветок становится скорее проблемой, нежели радостью. Как и в случае с обувью, лучше иметь максимум 2–3 сумки для разных целей. Качественных и надежных. И, наконец, прекратить постоянно перекладывать содержимое из одной сумки в другую.

6. Листовой чай вместо чая в пакетиках

Даже привычные нам «бумажные» чайные пакетики содержат в своем составе микрочастицы пластика. Если вам категорически не нравятся чайные листья в кружке, можно приобрести металлическое или силиконовое ситечко: насыпаем туда чай, закрываем, помещаем в кипяток, даем настояться.

7. Косметика

Как вариант — можно использовать качественную косметику с хорошим составом, как для ухода, так и декоративную. И, как уже было сказано выше, лучше ограничиться необходимым минимумом. Разнообразные лосьоны, кремы или блески очень соблазнительно выглядят на витринах, но так ли они нужны нам на самом деле? Ни нашим кошелькам, ни нашей коже это не на пользу.

8. Многоразовый станок для бритья

Классический бритвенный станок, конечно, дороже привычных пластиковых аналогов, но и срок службы у него впечатляющий — понадобится только периодическая замена лезвий. Эти станки изготавливаются, как правило, из нержавеющей стали, легко моются и быстро оправдывают свою стоимость, потому что лезвия для них стоят на порядок дешевле, чем кассеты известных брендов.

9. Мочалки из натуральных материалов вместо пластиковых

При выборе мочалки обратите внимание на те, что изготовлены из натуральных материалов. Чаще всего это мочалки из люфы (они относительно мягкие), из крапивного волокна или джутового волокна (средней жесткости) и из лыка (жесткие). Эти материалы безопасны для здоровья, полностью биоразлагаемы и просты в использовании.

10. Восковые салфетки вместо пищевой пленки

Это безопасная и экологичная замена пищевой пленке. Восковые салфетки можно купить или изготовить дома — понадобятся только хлопковая ткань, воск и кисточка. Они многоразовые, их можно использовать в качестве «крышки» для тарелок с едой, можно заворачивать в них хлеб, зелень, сыр или овощи. Также эти салфетки можно мыть. Одна салфетка при правильном обращении может прослужить до нескольких лет.

Впервые попробовала сделать такую салфетку несколько месяцев назад. Сначала результат не понравился и пришлось ее утилизировать после пары-тройки применений, но вот последующие 2 штуки служат мне до сих пор. А до этого долго накрывала еду обычными плотными бумажными салфетками — тоже отлично работают. Продукты остаются свежими и не образуется конденсат, как на пленке.