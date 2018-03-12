10 бесплатных советов, за которые люди платят психологам большие деньги

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Самый высокий уровень зарплаты психологов установлен в Швейцарии — там их средний заработок составляет $ 88,304. При этом рекомендации, которые, скорее всего, вы услышите от этих высокооплачиваемых специалистов, ничем не отличаются от советов в любой другой стране мира. И если спросить людей, выходящих из кабинета психолога, что им посоветовали, чаще всего вы услышите один из этих 10 ответов. И это не потому, что у них нет других вариантов, а потому, что эти ответы подходят большинству. Так зачем платить за то, что вы можете найти в общем доступе?

AdMe.ru с удовольствием поделится с вами самыми популярными советами психологов. И хотя они работают для основной массы клиентов, есть ситуации, в которых необходим индивидуальный подход на личной консультации.

1. Большинство проблем — из детства. Посмотрите на своих родителей

Какая у них модель поведения? Какие у них мотивы? Существует колоссальное количество теорий, которые дают ответ на вопрос, почему у вашей проблемы в настоящем ноги растут из детства. Объяснив для себя, почему мама или папа так поступали, вы сможете их понять и простить, а это огромный шаг к принятию себя таким, какой вы уже есть.

2. Остальные проблемы — из головы

Внутренние диалоги на тему «надо было ему так ответить» или «он так поступил, потому что...» не имеют никакой пользы. Мы не можем объяснить поступки других людей: они росли в других условиях, у них совершенно отличный от нашего опыт. Поэтому додумывание мотивов поступков — это создание самому себе проблем.

3. Больше говорите о своих чувствах, меньше оценивайте окружающих

«Я очень страдаю от того, как ты со мной поступил».

«Как я поступил?» И как тут удержаться от оценки ситуации? А надо бы. Говоря человеку, в чем он не прав, вы его обвиняете, и он вынужден обороняться. А говоря о своих чувствах, вы даете человеку шанс исправить ситуацию, сохраняя достоинство, или возможность объяснить свою позицию.

4. Больше думайте о себе, меньше думайте об оценках окружающих

Сравнивать себя с другими — гиблое дело. Опять же, у каждого свой багаж знаний и материальных благ, свой тип фигуры и психотип, свои желания и достижения. Подсмотреть у других идею — это конструктивно, так мы формируем свои желания. Но копировать чью-то жизнь — деструктивно, надо жить своей.

5. Покиньте зону комфорта

Совет работает для всех сфер жизни. Хотите найти мужа — ходите на свидания, сменить работу — ходите по собеседованиям, найти свое предназначение — пробуйте все, что интересно... Что бы ни хотел изменить человек, ему придется выйти из зоны комфорта.

6. Ставьте границы и не позволяйте их нарушать

Чаще всего клиенты психологов ищут решения в сфере взаимодействия с другими людьми: свекровью, которая изводит, начальником-тираном, детьми-подростками... И совет поставить границы и не позволять их никому переступать — это 50 % решения всех проблем. Если вы терпите свинское к себе отношение, ничего не изменится. Дадите отпор нарушителю ваших границ — вызовете как минимум уважение противника.

7. Каждый день делайте маленький шаг

Привычка вырабатывается 20 дней и столько же дней закрепляется. Психологи хорошо знают о таких особенностях нашего мозга, поэтому рекомендуют делать пусть маленький, но шажочек в правильном направлении. Не можете благодарить мужа? Выпишите его хорошие поступки за день на листок, и, даже если сказать доброе слово у вас так и не получится, вы все же увидите, что не так уж он и плох.

8. Подумайте, чему вы научились благодаря этой ситуации

Любая стрессовая ситуация — это выход из зоны комфорта. Значит, вы получили новый опыт, а новый опыт необходимо переосмыслить, чтобы либо не попасть в такую же ситуацию еще раз, либо сделать ее контролируемой. Если вы опоздали на работу и не получили премию, здесь очевидна прямая связь, а если вы, к примеру, хотите разобраться в отношениях с другими людьми, то необходимо все обдумать, чтобы понять, как разрешить ситуацию.

9. Отпустите ситуацию

В своих стараниях что-то изменить очень важно не переусердствовать. Если в вашей семье проблемы и вы знаете, что конкретно нужно изменить, то меняйте это, но не требуйте того же от других членов семьи. Вы можете измениться сами и отпустить ситуацию, а можете насильно учить своих родных и вогнать семью в стресс. Выбирайте.

10. Не будьте себе палачом, будьте другом

Нужно уметь принимать поражение и невозможность повлиять на что-то важное для вас, расстраиваться из-за этого и даже грустить. Главное — не вспоминать потом это время как потраченное впустую. Остановиться на пути или распутье — это переварить полученный опыт и выбрать правильную дорогу.