10 раздражающих недостатков партнера, которые может исправить мудрый человек

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Семейная жизнь — дело непростое, требующее гибкости, уступчивости и компромиссов. При этом общее настроение и гармония в доме зависят от обоих супругов. Мудрые люди умеют сохранить баланс в отношениях, преодолеть трудности и уладить любой семейный конфликт. Более того, если выбрать правильную модель поведения, то вы сможете мягко направить действия вашей половинки в нужное русло.

AdMe.ru решил разобрать некоторые распространенные недостатки партнеров и выяснить, каким образом настоящая мудрость в семейных отношениях может помочь сделать совместную жизнь пары лучше для обоих.

1. Не помогает в домашней работе, игнорирует уборку и прочие бытовые вещи

Решение: так как ведение домашнего хозяйства — это большой труд, не стоит обесценивать его самому и позволять делать это партнеру. Важно подчеркивать, что вы сделали по дому, как это было непросто и как вы устали. Тогда все начнут ценить ваш вклад в общий быт. Помните, что чистота и порядок в доме находятся в зоне ответственности всех, кто в нем проживает, поэтому воспринимайте партнера не как помощника по ведению домашнего хозяйства, а как полноценного участника. Распределите домашние обязанности или, если у вас нет времени на уборку, попробуйте выделить в бюджете отдельную сумму на клининговую службу.

2. Мало участвует в воспитании детей

Решение: часто мужчины уклоняются от родительских обязанностей не потому, что им это неинтересно, а потому, что они просто не знают, что делать с детьми. Кроме того, бывает так, что жены не подпускают мужей к ребенку, поскольку думают, что сами справятся лучше. Психологи называют это «охраной матери». Поэтому чем раньше супруг будет вовлечен в процесс воспитания, тем лучше. Постарайтесь держать его в курсе того, что происходит с ребенком, чтобы муж не выпал из вашего жизненного цикла, распределите роли и вместе выберите ту часть родительской ответственности, которую он возьмет на себя.

3. Часами зависает в гаджетах

Решение: если ваш партнер буквально одержим соцсетями или компьютерными играми, то это не повод на него злиться, возможно, таким образом человек компенсируют недостаток чего-то. Например, ласки или внимания. Также обращение к видеоиграм или соцсетям может быть способом справиться с чувством депрессии или беспокойства. В этом случае виртуальную реальность можно заменить чем-то другим, скажем, спортзалом, прогулками, бассейном. При этом лучше не предлагать альтернативу компьютерным играм и гаджетам во время или сразу после очередного спора на эту тему. Дождитесь какого-то приятного совместного времяпрепровождения и отметьте, какой хороший сегодня был день и как было бы здорово повторять такие моменты почаще.

4. Не хочет принимать важные совместные решения

Решение: обычно с такими проблемами сталкиваются семьи, где один из партнеров — властный и сильный человек, который любит руководить. Часто за нежеланием человека принимать решение и отвечать за последствия стоит страх неудачи и последующего стыда. А если он не участвовал в решении проблемы, он как бы «в домике». Поэтому психологи советуют не упрекать партнера за возможные неудачи, а говорить, что вы верите в него и всегда готовы поддержать. Попробуйте поступать так, как он решил, даже если это кажется вам неправильным, — вам ведь важно показать, что вы будете его слушать. Также в данном случае хорошо работает техника позитивного подкрепления — не забывайте хвалить вашу половинку за любое совершенное дело.

5. Сравнивает с мамой или отцом

Решение: мы несем в собственные семьи свое понимание семейной жизни, взятое из детства. Естественно, роли родителей очень важны, ведь это первый опыт общения ребенка с противоположным полом. Если отношения в семье были хорошими, дети на подсознательном уровне хотят построить в своей семье ту же самую модель отношений. Важный момент, о котором говорят психологи, — супругам бессмысленно конкурировать с родителями своих половинок, ведь у них совершенно разные роли. Помните, что, как правило, сравнению подвергаетесь не вы лично, а какие-то ваши навыки и действия. Договоритесь, что ваша семья живет по своим правилам, которые вы устанавливаете вместе. После очередного сравнения с родителем скажите партнеру, что вы привыкли что-то делать или готовить именно так, и спросите, что именно ему не нравится в выбранном вами способе.

6. Замыкается в себе, не говорит про проблемы

Решение: часто супруги копируют поведение друг друга. Попробуйте чаще рассказывать партнеру про свои дела, делитесь подробностями, задавайте вопросы. Каждому человеку важно быть услышанным, поэтому выразите заинтересованность уточняющими фразами, жестами, пусть он видит, что его дела важны для вас. Еще бывает так, что из-за отсутствия информации мы начинаем надумывать себе проблемы. Например, один пришел с работы не в настроении, а второй вместо того, чтобы спросить о причине, начинает накручивать себя и домысливать, что проблемы связаны с ним. Не стоит строить догадки, лучше прямо спросить, чем недоволен человек.

7. Игнорирует правила приличия и гигиену

Решение: многие раздражающие привычки связаны с тем, что дома человек расслабляется и забывает соблюдать правила хорошего тона. В этом случае отлично работает техника отвлечения. Например, в следующий раз, когда вы увидите, как ваш партнер грызет ногти или хрустит пальцами, постарайтесь не возмущаться. Вместо этого отвлеките его — попросите принести вам воды или просто возьмите его за руку. Таким образом вы еще и проявите нежность и ласку.

8. Надолго занимает ванную

Решение: прежде всего важно понять тот факт, что если человек надолго запирается в помещении, то ему хочется побыть одному. Это нормально, ведь каждому порой нужно личное пространство. А где он может расслабиться и побыть наедине с самим собой? В идеале у каждого члена семьи должна быть своя комната, где можно закрыться, но, увы, это не всегда возможно. Поднимите вопрос о личном пространстве, скажите, что вы понимаете, что партнеру хочется побыть в одиночестве, но при этом оговорите, что ванная — место общего пользования. Может быть, решением станут прогулки в одиночестве, а может быть, в ходе беседы вы придете к выводу, что вам нужна новая квартира с кабинетом.

9. Разбрасывает свои вещи по всему дому

Решение: если вы хотите, чтобы ваш партнер складывал вещи на свое место, вешал одежду на плечики и уносил посуду из гостиной на кухню, то вам нужно просто сформировать в нем этот навык. Здесь поможет сочетание негативного и позитивного подкрепления. То есть если партнер не уносит за собой посуду на кухню или бросает грязные вещи на пол, то не ходите за ним и не складывайте все на место. Вполне возможно, что однажды человек останется без чистой одежды или тарелки и это будет для него отличным уроком. В то же время не забывайте про положительное подкрепление — хвалите партнера, когда он начнет класть вещи на место.

10. У партнера нет мотивации развиваться

Решение: вы не можете заставить человека стать более амбициозным, но можете его мотивировать. Можно наметить большую общую цель. Это может быть покупка машины, квартиры, большое путешествие. Главное, чтобы эта мечта была важна для обоих. Движение к общей цели очень сближает партнеров. Если человек будет точно знать, к чему стремиться, то он сумеет преодолеть любые трудности. Также можно мотивировать любимого человека своим примером — больше читайте, посещайте курсы, прокачивайте профессиональные навыки, совершенствуйтесь. Возможно, ему захочется тоже заняться саморазвитием.

Бонус: похвала всегда сильнее любых указаний на недостатки

Семейные психологи напоминают: какие бы чужие недостатки вам ни хотелось исправить, не стоит упрекать и пилить партнера. Скандалы и жалобы только ухудшат ситуацию, поэтому лучше выбрать мягкую тактику поведения и чаще хвалить любимого человека. Также не забывайте, что у вас не получится сделать из партнера нового, удобного вам человека. Если вы решительно и грубо начнете нарушать его личные границы — натолкнетесь на резкое сопротивление. Вы можете лишь договориться с ним о каких-то изменениях, которые сделают вашу совместную жизнь счастливее.

С каким из этих недостатков партнера вы сталкивались и хотели бы исправить?