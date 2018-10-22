10 психических заболеваний, которые маскируются под обычные черты характера

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Часто экстравагантные поступки мы списываем на характер человека. А что, если за этим кроется нечто большее? Выдающиеся американские психотерапевты Аарон Бек и Артур Фримен в книге «Когнитивная психотерапия расстройств личности» (Cognitive Therapy of Personality Disorders) раскрыли секреты человеческого темперамента.

Редакция AdMe.ru внимательно изучила труд этих ученых и подготовила для вас путеводитель по 10 чертам характера, которые могут принести своим обладателям немало проблем, если не держать их под контролем.

1. Халатность

В эту категорию смело можно записывать всех, кто стремится побольше отдыхать и поменьше работать. Разумеется, это обыкновенное человеческое желание, однако некоторые из нас частенько перегибают палку. Например, если сотрудник компании за год оформил несколько больничных, взял пару отпусков и бесчисленное количество отгулов, а при всем этом умудрялся еще и опаздывать, психолог бы поставил ему антисоциальное расстройство личности. Правда, для этого нужно, чтобы наблюдались еще и такие симптомы: частая ложь, которая ничем не мотивирована;

стремление жить за чужой счет;

частое увольнение без дальнейших планов по трудоустройству, то есть «уход в никуда»;

растрата денег не по назначению (собирался купить продукты, а приобрел новую игрушку для приставки). Бороться с антисоциальностью поможет тайм-менеджмент и награды. Достаточно расписать, какой презент можно себе сделать за то или иное достижение (например, пару дней прожить по составленному плану), и придерживаться расписания хотя бы в течение месяца, чтобы успела выработаться привычка. Еще при таких нарушениях психологи рекомендуют упражнение «Обзор выборов»: письменно ставится проблема, определяются возможные выходы из нее и преимущества / недостатки каждого. Это поможет принимать решения рационально.

2. Стеснительность

Поощряемая стеснительность со временем может перерасти в тотальное отчуждение и нежелание устанавливать связи с внешним миром. Люди, которые находятся на грани психического расстройства, перестают ощущать сильные эмоции и стараются ограничить себя в любых контактах, а поэтому часто выбирают удаленную работу или другую деятельность, которая никак не связана с коммуникацией. Гипертрофированная интроверсия приводит к шизоидному расстройству личности, которое имеет такие признаки: безразличие к критике и похвале;

отсутствие близких друзей или наличие только одного друга;

склонность часто и нереалистично мечтать;

чрезмерная чувствительность, которую невозможно или страшно выразить окружающим. Предотвратить развитие болезни можно разными способами. Один из наиболее действенных — деятельность в группе. Подойдет любой кружок: рисование, изучение иностранного языка, йога или пилатес. Для борьбы с возрастающей мизантропией стоит воспользоваться простым лайфхаком: вместо фразы «я не люблю людей» говорить «мне не нравится эта вещь» (черта характера, одежда, внешность, привычка или что-то другое). Такой подход позволит сформировать новую установку: в людях помимо плохого есть и нечто хорошее.

3. Прокрастинация

В эту категорию попадают бунтари, которые не желают подчиняться правилам в обществе. Выражается все в откладывании необходимых действий на когда-нибудь. Запущенная прокрастинация вполне может привести к пассивно-агрессивному расстройству личности, которое часто влечет за собой хроническую депрессию.

Немного бунтарства в школе или университете — явление вполне закономерное, и в нем искать истоки болезни не надо. О том, что прокрастинация переходит в новую фазу развития, могут говорить следующие симптомы: раздражительность в ответ на просьбы сделать что-то не особенно приятное, но обыкновенное для большинства людей (например, вымыть посуду, убрать за кошкой или вынести мусор);

очень медленный темп работы и плохое ее качество;

обида на полезные советы окружающих о том, как сделать работу быстрее и лучше;

необоснованная злобная критика людей, которые наделены властью.

Сложность профилактики заключается в том, что человек обычно считает, что он-то ни в чем не виноват. Здесь отлично подойдет уже описанное нами упражнение «Обзор выборов». Еще рекомендуется социальная игра, в которой нужно ставить себя на место других людей, чтобы понять их чувства. Такая терапия остановит прогресс прокрастинации и сделает человека более чутким по отношению к окружающим.

4. Импульсивность и вспыльчивость

Человек, который не пытается взять под контроль гнев, рискует заработать пограничное расстройство личности. Одно из типичных проявлений приближающейся болезни — резкая и ничем не мотивированная смена мнений на радикально противоположные. Скажем, сегодня вы считаете, что жареная яичница ужасно влияет на ваш желудок, и ненавидите ее, а послезавтра с упоением готовите ее на завтрак. Конечно, просто импульсивность ничем не грозит. Хотя задуматься стоит, если вы обнаружили вкупе со вспыльчивостью еще и такие симптомы: непостоянные дружеские и романтические связи;

частые бездумные траты денег (собрались за кофеваркой, а купили второй телевизор);

неосторожное, на грани аварий вождение;

смена настроения без видимых причин и ощущение хронической скуки. Отличная профилактика — курсы управления гневом и различные тренинги по самоидентичности. Полезным будет самоконтроль с поощрением. Например, если вы собрались за злополучной кофеваркой, купите именно ее (не прихватив с собой при этом полмагазина), а в награду приобретите вещь, о которой давно мечтали.

5. Самобичевание

Людей, подверженных самобичеванию, спокойно можно назвать страусами: при каждом удобном случае они прячут голову в песок, пытаясь укрыться от проблем. В психологии это называется избегающим расстройством личности. В запущенных случаях появляются панические атаки, депрессия и нарушения сна. Самокритика в малых дозах полезна, потому что толкает нас на развитие, а вот в больших откровенно опасна для психического состояния. Тревогу бить можно, если наблюдается следующее: сильная и мгновенная обида на критику или неодобрение;

избегание новых контактов, доходящее до абсурда (например, отказ от повышения, если оно требует общения с новыми людьми);

преувеличение потенциальных трудностей, физических опасностей или риска обыкновенных действий;

сдерживание себя в общении с людьми из-за страха сказать что-нибудь не то. Действенное упражнение в этом случае — опровержение ложных предсказаний. Нужно записать свои предположения по поводу какого-нибудь действия, которое необходимо совершить. Например: «Если я пойду в незнакомый магазин поздно вечером, меня обязательно обворуют», — а потом совершить это действие и записать результат. Впоследствии, когда будут возникать сомнения и негативное предчувствие, достаточно лишь открыть блокнот с записями, чтобы убедиться: ничего страшного не случится.

6. Мнительность

Каждый из нас немножко параноик, и это нормально. Но некоторые люди в своих подозрениях переходят все мыслимые границы: взламывают странички в соцсетях, прослушивают телефонные разговоры и даже нанимают частного детектива. Человек, которого сомнения толкают на такие отчаянные действия, возможно, страдает параноидным расстройством личности. Это нарушение сопровождается следующими признаками: необоснованное недоверие партнеру;

поиск скрытых смыслов в обыкновенных действиях людей (например, сосед нарочно хлопает дверью, чтобы вам досадить);

тенденция считать всех, кроме себя, виноватыми;

отсутствие чувства юмора, неспособность видеть смешное в бытовых ситуациях. Отличный способ бороться с хроническим недоверием — завести список знакомых людей и ставить плюсики напротив их имени каждый раз, когда они в чем-то оправдывают ожидания (например, вы боялись, что парень на корпоративе забудет о вашем существовании, а он уделял вам внимание весь вечер). Когда в следующий раз возникнет какое-либо подозрение, достаточно будет взглянуть на количество плюсиков, и недоверие исчезнет.

7. Услужливость

Зависимость от близких — отличительный признак всех млекопитающих и, конечно же, человека. Полагаться на других совершенно нормально, а вот чрезмерная привязанность определяется в медицине как зависимое расстройство личности. Чертой, за которой кроется настоящее нарушение психики, считается большая трудность или невозможность принимать решения без одобрения авторитетного человека. Кроме того, заболевание сопровождают следующие симптомы: согласие с окружающими, даже если они не правы;

ощущение дискомфорта в одиночестве и стремление сделать что угодно, лишь бы не быть одному;

совершение неприятных или унизительных действий с целью понравиться;

беспочвенные навязчивые мысли, что все люди вокруг — предатели. Лучший способ борьбы — собрать доказательства своей компетентности, например: «я хорошо вожу машину», «я подготовил отличный отчет на работе» и т. п. Всякий раз, когда появляется желание попросить одобрения у кого-то, нужно посмотреть на список — это добавит уверенности.

8. Эмоциональность

Излишняя эмоциональность и чувствительность могут быть симптомом гистрионного расстройства личности, которое в миру называется просто истерией. Стремление привлечь к себе внимание естественно для человека, пока не переходит в вспышки гнева и припадки. Отличительная черта — очень эмоциональная речь и одновременно отсутствие в ней деталей. Например, на вопрос «А как выглядит ваша мама?» ответ последует примерно такой: «Она была очень хорошей». Другие признаки расстройства: постоянный поиск поддержки, одобрения и похвалы авторитетного человека;

невозможность сосредоточиться на одном деле в течение долгого времени;

поверхностные, быстро сменяющие друг друга эмоции;

нетерпимость к прокрастинации при постоянном желании что-то делать. Один из отличных способов противостоять истерии — работа по таймеру. Необходимо поставить таймер на полчаса или час и все это время заниматься только одним делом. При кажущейся легкости упражнения выполнить его будет не так-то просто: излишне эмоциональным людям очень трудно усидеть на месте. А еще им трудно ставить цели, потому что мечтают они обычно о чем-то прекрасном, но неопределенном, поэтому замечательным решением будет ставить конкретные цели: достичь повышения через 2 месяца, научиться готовить ризотто к Новому году и т. д.

9. Перфекционизм

Отчаянный перфекционизм — прямой путь к обсессивно-компульсивному расстройству личности. Развитие заболевания обычно связано с тем, что общество ценит такие качества, как внимание к деталям, самодисциплина, эмоциональный контроль, надежность, подчеркнутая вежливость, и люди сильно увлекаются. Тогда эти замечательные свойства оборачиваются настоящей катастрофой: эмоциональной блокировкой, догматичностью, психологической негибкостью. Тревожиться перфекционистам стоит, когда они обнаруживают следующие тенденции: нежелание тратить время на себя из-за боязни стать непродуктивным;

отказ выбрасывать ненужные вещи с мыслью «для чего-нибудь пригодится»;

патологический страх совершить ошибку;

стремление делать работу за других из-за мысли, что никто больше не сможет сделать ее так же качественно. Перфекционистам трудно усидеть на месте, потому что их существо требует немедленной деятельности, а поэтому психологи рекомендуют бытовую медитацию. Подойдут любые формы — от массажа до прослушивания музыки с закрытыми глазами. Чтобы закрепить успех, полезно записывать, сколько дел было совершено в дни без релаксации и в дни, когда она была. Это убедит перфекциониста, что отдых продуктивности не помеха.

10. Завышенная самооценка

Завышенная самооценка намного лучше самобичевания, хотя и здесь есть свои пределы. Почувствовав прелесть осознания себя как умного, красивого и вообще самого лучшего человека, недолго впасть и в настоящее нарциссическое расстройство личности. А оттуда рукой подать до депрессий, чувства неполноценности и прочих «прелестей», которыми страдают люди, возомнившие себя наполеонами: скрытый или явный гнев в ответ на любую критику;

использование людей для достижения собственных целей;

ожидание особого отношения к себе (например, в очереди такого человека все должны пропускать, а почему — он и сам не знает);

сильная зависть и постоянные грезы о немыслимом богатстве. Главная проблема нарцисса — несоответствие ожиданий и реальности, а отсюда и побочные: ощущение никчемности, частая смена настроений, страх попасть в неловкое положение. Одно из упражнений по борьбе с расстройством — снизить планку желаний до реально достижимой. Скажем, вместо покупки шикарного авто можно приобрести туфли в ближайшем магазине обуви.

Расскажите, а вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда какая-то черта характера мешала вам или вашим знакомым нормально жить?